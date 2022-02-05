Изменения по ипотеке за неделю: банки повышают ставки

Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

СберБанк повысил ставки по базовым ипотечным программам. Размер повышения составил до 1 процентного пункта в зависимости от программы. Теперь кредит на покупку готового или строящегося жилья доступен клиентам «с улицы» под 10,8—11,3% годовых, на строительство жилого дома — под 11,1%, на приобретение земельного участка и загородной недвижимости — под 10,8%, на покупку гаража или машино-места — под 11,6% годовых. Если сумма кредита при покупке строящегося или готового жилья составляет более 12 млн рублей, заемщики могут воспользоваться специальной программой «Ипотека Плюс» со ставкой 10,1% годовых. Рефинансировать действующий ипотечный кредит, оформленный в стороннем банке, теперь можно под 10,6—11,1% годовых. Процентная ставка по военной ипотеке сейчас составляет 9,8% годовых. Остальные условия кредитования остались прежними. Кром того, банк продлил действие минимальной ставки — от 0,1% годовых — по государственной программе «Дальневосточная ипотека» до 28 февраля 2022 года. Ранее планировалось, что акция завершится 31 января. Базовая ставка по данной программе составляет 1% годовых.

МИнБанк увеличил верхнюю границу возраста заемщика по ипотечным кредитам на пять лет до 70 лет на момент погашения кредита. Кроме того, на пять лет, до 18 лет, снижен минимальный возраст заемщиков. Новые условия распространяются на основную ипотечную линейку, включающую продукты «Новостройка», «Новостройка по двум документам», «Готовое жилье», «Готовое жилье по двум документам», «Рефинансирование ипотеки», «Загородная недвижимость» и «Кредит под залог своей квартиры». В МИнБанке также напомнили о снижении в январе размера первоначального взноса на приобретение квартир или апартаментов по программам «Новостройка по двум документам» и «Готовое жилье по двум документам» до 20%. В качестве первоначального взноса или для погашения ипотеки могут быть использованы средства материнского капитала.

ВТБ запустил специальную ипотечную программу на покупку машино-мест и кладовок. Оформить кредит можно как на готовые, так и на строящиеся объекты. Программа действует во всех регионах присутствия банка. Минимальная ставка равна 10,7%. Она доступна для зарплатных клиентов ВТБ (как действующих, так и будущих) при условии комплексного страхования, подаче заявки на сайте банка или через застройщика-партнера и использовании цифровых сервисов при оформлении сделки. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости недвижимости. Для одобрения кредита клиентам достаточно двух документов: паспорта и СНИЛС. Дополнительного подтверждения дохода не требуется. Минимальная сумма кредита составляет 300 тыс. рублей. Максимально доступный объем средств при покупке машино-места — 4 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 2 млн для остальных регионов. При приобретении заемщиком кладового помещения сумма кредита может достигать 2 млн рублей для Московского региона, Петербурга и Ленобласти и 1 млн для других субъектов РФ. Срок кредита — до 30 лет.

Райффайзенбанк предлагает ипотеку на покупку квартир в новостройках девелоперской компании Setl Group на еще более выгодных условиях. На выбор клиентам доступны две ставки: 1,99% на первые два года или 6,99% на весь срок кредитования. В программе участвуют объекты всех ценовых категорий — от комфорткласса до элитных жилых комплексов. Необходимый первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости приобретаемой квартиры. Максимальный срок займа — 20 лет. Максимальная сумма кредита — 26 млн рублей.



Банк ДОМ.РФ улучшил условия ипотечного кредитования на первичном рынке. При покупке заемщиком квартир, строящихся с помощью проектного финансирования от банка, будет предоставляться скидка к ставке в размере 0,2 процентного пункта. Минимальная ставка — от 9,9% — доступна при сумме кредита от 6 млн рублей, а в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — от 12 млн. Воспользоваться ею смогут зарплатные клиенты банка, сотрудники медицинской или научной сферы, подтвердившие доход дистанционно с помощью выписки из Пенсионного фонда РФ. Скидка предоставляется на покупку квартир в домах, находящихся на этапе строительства и включенных в список аккредитованных банком.

МКБ и ГК «Гранель» снизили ставку до 0,5% годовых по субсидированной программе семейной ипотеки. Ставка доступна в течение всего периода действия кредитного договора. Максимальный срок займа — до 30 лет. Первоначальный взнос составляет от 20% стоимости жилья. Сумма кредита — до 12 млн рублей. Ставка 0,5% доступна при оформлении полиса комплексного страхования.