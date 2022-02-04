Изменения по вкладам за неделю: максимальный доход в 10% годовых

Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Газпромбанк повысил доходность по вкладам «Копить» и «Управлять» в рублях. Базовые ставки по вкладу «Копить» увеличены на 0,1—0,7 процентного пункта на все сроки за исключением трехлетних депозитов. Максимальный доход в 10% годовых по вкладу «Копить» можно получить, если оформить вклад в интернет-банке или мобильном приложении банка на 1 095 дней на сумму от 1,5 млн рублей, подключить программу лояльности «Процент+» и ежемесячно тратить по карте Газпромбанка от 50 тыс. рублей. По вкладу «Управлять» с возможностью пополнения и частичного снятия средств базовые ставки повышены на 1,2—1,3 п. п. на сроки три и шесть месяцев. Максимальная ставка по вкладу «Управлять» с капитализацией процентов составляет 7,9% годовых при размещении 1,5 млн рублей на три месяца через интернет-банк или приложение банка. Кроме того, банк поднял ставки по накопительным счетам. По счету «Трать и копи» максимальная ставка теперь составляет 10% годовых. Для получения такой доходности нужно подключить программу лояльности «Процент+» и ежемесячно тратить от 50 тыс. рублей. По счету «Управляй процентом», который предусматривает надбавку за пополнения, максимальная ставка составила также 10% годовых. Такая ставка действует в первые два расчетных периода. Максимальная ставка по продукту «Накопительный счет» увеличена до 7,75% годовых. На данном счете должен быть минимальный остаток в 5 тыс. рублей в расчетном периоде, других дополнительных условий и ограничений не предусмотрено.



ББР Банк повысил процентные ставки в рублях по всем срочным вкладам. Теперь максимальная ставка в линейке составит 9,15% годовых. По депозиту «Инвестиционный» ставка вырастет до 9,8% годовых. Минимальная сумма вклада — 100 тыс. рублей. Среди преимуществ предложений в банке называют большой диапазон сроков, различные варианты выплаты процентов, возможность совершения приходно-расходных операций, льготные условия досрочного расторжения.

Банк «Зенит» запустил новый премиальный вклад «Ультра» со ставкой до 9,1% годовых. Минимальная сумма депозита составляет 5 млн рублей. Вклад можно открыть на срок от трех месяцев до трех лет. Проценты выплачиваются в конце срока вклада с зачислением на текущий, карточный счет или счет вклада до востребования. Пролонгация возможна на условиях продукта «Высокий доход Премиум». Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Для открытия вклада необходимо внести новые денежные средства в размере более 5 млн рублей.

Почта Банк повысил максимальную ставку начисления дохода на остаток по сберегательному счету до 9% годовых. Специальные условия действуют для тех, кто подключил пакет привилегий «Почетный клиент» (без дополнительных условий), а также для клиентов в возрасте от 14 до 22 лет. Кроме того, клиенты, открывшие счет в банке с 1 февраля и совершившие покупки по карте на сумму от 10 тыс. рублей, также получат ставку 9% годовых на четыре месяца.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Банк «Санкт-Петербург» повышает процентные ставки по вкладам основной линейки — продуктам «Стратег», «Рантье» и «Управляемый». Увеличение составит до 1 п. п. Вклад «Стратег» позволяет устанавливать гибкий срок вложения и делать дополнительные взносы. Ставка составляет до 8% годовых при оформлении депозита онлайн и до 7,6% — офлайн. «Рантье» предусматривает ежемесячную выплату дохода. Максимальная ставка по вкладу теперь равна 7,3% годовых при его открытии онлайн и 6,9% при оформлении в офисе. Вклад «Управляемый» предполагает возможность делать дополнительные взносы и частично снимать средства со счета. Ставки по этому продукту на сроки полгода и год привязаны к ключевой ставке. В целом для всех сроков (месяц, три месяца, полгода, год) диапазон ставок составляет 5—6,5% при онлайн-оформлении и 4,6—6,1% при офлайн-оформлении депозита. Также банк увеличил процентные ставки по накопительному счету. На остаток средств на счете на сумму от 15 тыс. до 1,5 млн рублей будет начисляться 5% годовых, на сумму от 1,5 млн до 10 млн рублей — 6%, на сумму, превышающую 10 млн рублей, — 4%.

Новикомбанк увеличил срок привлечения средств во вклад «Новогодний» на один месяц до 28 февраля 2022 года. Этот финансовый продукт дает возможность получить доход до 9% годовых. Минимальная сумма вклада «Новогодний» — 50 тыс. рублей, максимальная — неограниченна. Депозит открывается на 367 дней. Ставка автоматически увеличивается при переходе суммы вклада в новый размерный диапазон. Пополнение возможно без ограничения. Выплата начисленных процентов производится в день окончания срока вклада.

НС Банк улучшил условия по вкладам для физических лиц в долларах США. Максимальную ставку (до 1,5% годовых) можно получить по вкладу «Валютный горизонт». Его можно открыть на срок от двух до пяти лет, предусмотрено досрочное расторжение вклада на льготных условиях в зависимости от срока нахождения средств во вкладе. До 1% годовых можно получить по вкладам «Максимальный комфорт» (с ежемесячной выплатой процентов) и «Рациональный» (с выплатой процентов в конце срока). Вкладчикам НС Банка доступна дополнительная привилегия — кредитная карта с льготным периодом уплаты процентов (до 62 дней).