Озон Банк привлек около 1 млн частных клиентов за два месяца

Озон Банк за два месяца привлек около 1 млн частных клиентов, и, по мнению экспертов, к концу года их количество увеличится еще в семь раз, пишет «Коммерсант».

«Озон Банк предложил покупателям инструмент, который позволяет вносить и хранить средства, но главное — моментально оплачивать покупки, дав при этом выгоду в виде кэшбэка», — пояснил гендиректор Ozon FinTech Ваэ Овасапян. По его словам, только в январе пользователи «Ozon Счета» сделали в среднем на 24% больше заказов, чем покупатели без счетов. Клиентам Озон Банка открываются не текущие счета, а электронные кошельки, пояснили в кредитной организации.

По словам главы Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, у Ozon и его банка нет сети отделений и полноценного физического контакта с клиентом: «Основной причиной решения открывать физлицам электронные кошельки, а не обычные счета стала возможность сделать их клиентами банка без визита в офис или общения с представителем кредитной организации». Он уточнил, что у электронного кошелька есть ряд ограничений — нельзя потратить больше 60 тыс. рублей за одну операцию и больше 200 тыс. рублей в месяц.

По данным баланса Озон Банка, оборот по его счетам, на которых учитываются средства на электронных кошельках за декабрь, составил около 500 млн рублей. Таким образом, средний чек за месяц составил около 1 250 рублей.

Электронные кошельки более удобны для расчетов за товары онлайн, отметил младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Анатолий Перфильев: «Подобная система расчетов обеспечивает оперативность проведения платежей — нет нужно вводить данные банковской карты».

Быстрый рост аудитории банка выглядит достаточно логичным, если учесть, что только активных клиентов у Ozon на конец года было более 25 млн. По прогнозам аналитика БКС «Мир инвестиций» Антона Куликова, можно ожидать, что количество клиентов банка к концу года вырастет до 7 млн человек. Однако, подчеркнул аналитик, клиенты, открывшие счет в Озон Банке, в меньшей степени мотивированы держать деньги на электронных кошельках, чем на обычных картах. «По ним нет процентов на остаток, нет кэшбэка на покупки в прочих магазинах, поэтому остатки вряд ли превысят 2 миллиарда рублей до конца года», — полагает Куликов, отмечая, что на конец декабря остатки на кошельках клиентов Озон Банка не превышали 60 млн рублей.

Руководитель управления кредитного анализа УК «Ингосстрах-Инвестиции» Евгений Воробьев полагает, что спектр сервисов Озон Банка может расшириться: «Целесообразно предложить клиентам не только расчетное обслуживание через счета с кэшбэком, но и традиционные банковские услуги, такие как депозиты и кредиты, например, с особенными ставками в зависимости от активности клиента на самом маркетплейсе», — пояснил он.