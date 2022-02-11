Изменения по вкладам за неделю: доходность до 10,5%

Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

Экспобанк увеличил ставки по вкладу «ЭкспоКапитал+» для пользователей платформы личных финансов «Финуслуги». Доходность по депозиту теперь составляет до 10,5% годовых в рублях. «ЭкспоКапитал+» открывается на срок от 100 до 366 дней. Минимальная сумма вклада — 30 тыс. рублей. Проценты выплачиваются в дату окончания срока вклада. Вклад «ЭкспоКапитал+» доступен пользователям, зарегистрированным на «Финуслугах», и открывается без визита в отделение банка. Весь процесс — от выбора депозита до получения процентов по вкладу — происходит полностью в режиме онлайн.



ВТБ повысил процентные ставки для розничных клиентов. Базовая ставка по краткосрочному промовкладу «Новое время» увеличена до 8% годовых с учетом ежемесячной капитализации процентов при открытии депозита в «ВТБ Онлайн» или в устройствах самообслуживания. При размещении средств в офисах ставка будет составлять 7,8% годовых. По депозиту «Надежная основа» доходность выросла до 8,5% годовых с учетом капитализации процентов, если клиент откроет его через «ВТБ Онлайн» или устройство самообслуживания. При размещении средств в отделении банка ставка составит 8,3% годовых. Вклад «Выгодное начало», предназначенный для новых клиентов ВТБ, позволит получить доходность до 9% годовых с учетом капитализации процентов при дистанционном оформлении продукта. В случае размещения средств в отделении банка ставка составит до 8,7%. При подключении к «Мультикарте» опции «Сбережения» доходность по всем вкладам повышается на 1 п. п., таким образом, клиенты могут разместить средства на депозите с доходностью до 10% годовых. Одновременно ВТБ повышает до 9% максимальную доходность по вкладу для состоятельных клиентов «Ценность достижений».

Почта Банк увеличил максимальную ставку по вкладу «Пенсионный+» до 8,5% годовых. Базовая ставка теперь составляет 6% годовых, а надбавка для тех, кто перевел пенсию в банк, увеличена на 0,5 п. п. до 2,5 п. п. Условия действуют как для новых клиентов-пенсионеров, так и для тех, кто уже давно перевел пенсию в банк, говорится в релизе. Вклад в сумме от 50 тыс. рублей размещается на девять месяцев. В течение срока действия его можно пополнять, добавляя средства из получаемой пенсии или другого дохода. Снятие наличных не предусмотрено. Проценты начисляются ежемесячно на сберегательный счет. По истечении срока размещения средства автоматически переводятся на сберегательный счет.

Абсолют Банк повысил процентные ставки по долларовому вкладу «Абсолютный максимум+» без опции пополнения на 0,3—0,75 процентного пункта для разных сроков размещения. Депозит на сумму от 1 тыс. долларов сроком 9—12 месяцев клиенты Абсолют Банка теперь смогут открыть как в отделениях банка, так и онлайн по ставке 0,9%, а вклад от 35 тыс. долларов — по ставке 1% годовых. Также увеличились ставки для всех долгосрочных вкладов от 12 месяцев и более. Максимальная ставка по депозиту на сумму от 35 тыс. долларов на 12—18 месяцев выросла до 1,1%, на 18—24 месяца — до 1,2%, на 24—36 месяцев — до 1,3% годовых.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Уральский Банк Реконструкции и Развития повысил ставки по вкладу «Хороший старт» для новых клиентов. Клиент сможет получить максимальную доходность 9% годовых на протяжении всего срока действия этого сберегательного продукта (ранее только в период с 91-го по 180-й день). Оформить продукт могут клиенты, у которых на 20 декабря 2021 года не было действующего срочного вклада в банке.

Банк «Открытие» повысил ставки по долларовым вкладам «Надежный», «Активное пополнение» и «Свободное управление» сроком от шести месяцев и выше. Изменение составило 0,2—0,5 п. п. Таким образом, максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка для размещения долларов США, — 0,7% годовых по вкладу «Надежный». Ставки по вкладу «Активное пополнение» достигли 0,5% годовых, по вкладу «Свободное управление» — 0,45% годовых.



Промсвязьбанк повысил доходность по всей линейке депозитов для физических лиц. Максимальная ставка до 11% годовых действует по депозиту «Крутой процент». По депозиту «Сильная ставка» доступна повышенная ставка 9,55% для клиентов, размещающих новые денежные средства в ПСБ. При размещении на вкладе средств с действующих счетов клиента в банке применяется базовая ставка 8%. По вкладу «Онлайн» максимальная доходность составляет 9,4% годовых. Предложение действует для клиентов, которые впервые открывают депозиты в мобильном или интернет-банке ПСБ. По депозиту «Мой доход» ставка увеличена до 9,1% годовых, а для зарплатных клиентов и пенсионеров — до 9,2%, по вкладу с пополнением «Моя копилка» — до 8,24% годовых, по депозиту с пополнением и частичным снятием «Мои возможности» — до 7,61% годовых.

Банк «Уралсиб» повысил ставки по сезонному срочному вкладу «Прибыльный сезон». Теперь при размещении на 181 день ставка составляет 8,3% годовых, на 367 дней — 8,8%, на 1 100 дней — 9,6% годовых. Вклад «Прибыльный сезон» можно открыть в любом офисе банка либо в онлайн-банке «Уралсиб Онлайн». Минимальная сумма вклада составляет 100 тыс. рублей. Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет.



Транскапиталбанк и Инвестторгбанк (банковская группа ТКБ) пополнили линейку вкладов. Клиенты могут разместить денежные средства с повышенной ставкой 10% годовых в рублях на депозит «Стратегия успеха» — комбинированный вклад с инвестиционным или накопительным страхованием жизни (ИСЖ и НСЖ). Клиенты банка получают сразу несколько вариантов для размещения средств: сберегательный и страховой. Срок вклада «Стратегия успеха» — 370 дней, минимальная сумма — 50 тыс. рублей, а максимальная сумма зависит от взноса по страхованию жизни. Дополнительные взносы и расходные операции по вкладу не предусмотрены. Проценты зачисляются на счет вклада в конце срока.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Росбанк улучшил условия для новых клиентов по накопительному счету «#Акционный». Повышенная ставка 10% действует с 4 февраля до 31 мая 2022 года для физических лиц, ставших клиентами банка в последние 60 дней, до даты открытия счета «#Акционный». По условиям акции один клиент может открыть один счет на сумму, не превышающую 10 млн рублей. Клиенты, открывшие накопительный счет ранее, тоже могут получать доходность до 10%. В рамках специального предложения все клиенты, открывшие счет «#Акционный» до 3 февраля 2022 года включительно или классический накопительный счет, смогут принять участие в акции «Расти до десяти! 2.0». К основным процентам, начисляемым на остаток по счету, можно будет получить дополнительные проценты при выполнении ряда условий. Разница между повышенной ставкой в рамках акции «Расти до десяти! 2.0» и стандартной ставкой будет начислена участникам в июне 2022 года.

Реалист Банк ввел новый вклад «Копи на лето». Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, максимальная — 2 млн рублей. Срок депозита — 181 день. Процентная ставка составляет 10% годовых. Дополнительные взносы и частичное снятие не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты рассчитываются по ставке вклада до востребования. Предложение действует до 31 мая 2022 года.

Инбанк повысил ставки в рублях по вкладам «Конструктор СИМПЛ», «Максимум СИМПЛ» и «Флексимум СИМПЛ». Максимальная эффективная ставка — 9,64% годовых доступна по вкладу «Конструктор СИМПЛ» при размещении денежных средств без возможности частичного снятия и пополнения на 732 дня с учетом ежемесячной капитализации процентов, а также при выполнении условий безналичного внесения средств на счет вклада. По вкладу «Максимум СИМПЛ» доходность достигает 9,41% годовых. «Флексимум СИМПЛ» — вклад с возможностью пополнения и частичного снятия до суммы первоначального взноса. Эффективная ставка по нему составляет 8,12% годовых. Оформить вклады можно на любой срок в диапазоне от 31 до 1 096 дней удаленно в «Инбанк-онлайн» или в офисе банка.

Банк ДОМ.РФ повысил процентные ставки по депозитам в рублях. Максимальная ставка — 10,1% — доступна по вкладу «Надежный» при размещении более 1 млн рублей на один год. Минимальная сумма депозита — 10 тыс. рублей, срок размещения — от 91 до 1 100 дней. Депозит доступен на финансовой платформе «Финуслуги», созданной Московской биржей по инициативе Банка России. Вклад могут открыть без посещения офиса банка даже новые клиенты. По промовкладу «ДОМа лучше» максимальная ставка выросла на 0,5% и теперь составляет 9% годовых. Наиболее выгодные условия предоставляются при открытии вклада онлайн — в мобильном приложении или интернет-банке на сумму от 1 млн рублей и срок 1 100 дней.