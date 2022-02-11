ВЭБ решил продать долю в UC Rusal на фоне роста цен на алюминий

«ВЭБ.РФ» «всерьез» рассматривает возможность продажи своей доли в UC Rusal на фоне «исторических максимумов» цен на алюминий. Об этом РБК заявила исполнительный директор ВЭБа Екатерина Серебрянникова.

ВЭБ приобрел 3,15% UC Rusal в ходе IPO компании на бирже Гонконга в начале 2010 года за 660 млн долларов (это соответствовало сумме в 19,8 млрд рублей по курсу ЦБ на время покупки). По словам источника, близкого к топ-менеджменту госкорпорации, с тех пор ее доля в компании не менялась. Сейчас такой пакет стоит на бирже 515 млн долларов (38,5 млрд рублей по нынешнему курсу).

Стоимость тонны алюминия с начала 2022 года увеличилась на 18% и превысила отметку в 3,2 тыс. долларов — максимальный уровень с июля 2008 года. В пятницу, 11 февраля, фьючерсы на алюминий на Лондонской бирже металлов торговались по 3 224 доллара за тонну. Причины роста цен на алюминий эксперты видят в удорожании электроэнергии, вынудившем европейских производителей алюминия сокращать производство, и низких уровнях запасов этого металла. Согласно прогнозу Goldman Sachs, в этом году средние цены на алюминий могут достичь 3 450 долларов за тонну, в 2023 году — 3 850 долларов, а в 2025-м — 5 тыс. долларов.

«С учетом ситуации на рынке цена на алюминий достигает исторических максимумов. Мы всерьез рассматриваем возможность реализации нашего пакета в соответствии с утвержденными корпоративными процедурами в рамках действующего законодательства и в интересах развития компании UC Rusal», — сказала Серебрянникова (ее слова передала пресс-служба госкорпорации).

В случае реализации сделки ВЭБ также будет консультироваться с Московской биржей (акции алюминиевой компании получили листинг на этой площадке в 2015 году). «Такая сделка не должна негативно повлиять на стоимость акций компании», — добавляет исполнительный директор ВЭБа. Представитель UC Rusal отказался от комментариев.

Аналитик инвестбанка «Синара» Дмитрий Смолин полагает, что ВЭБ воспользуется ускоренной процедурой сбора заявок, чтобы продать свой пакет на бирже: она делается одним днем, обычно пакет продается с дисконтом в 3—5%. Обычно акции компании, пакет которой продается по ускоренной процедуре сбора заявок, снижаются в цене, но этот эффект краткосрочен.

С учетом пятипроцентного дисконта «ВЭБ.РФ» сможет продать свой пакет за 490 млн долларов, или 36,7 млрд рублей, говорит Смолин. В этом случае долларовая доходность сделки составит для госкорпорации минус 26%, а рублевая — плюс 85%.

Согласно сайту UC Rusal, крупнейшими акционером компании является En+, основанная Олегом Дерипаской (56,88%), и Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника (25,52%). В целом для UC Rusal эта сделка является плюсом: более высокая доля акций в свободном обращении будет способствовать повышению ее инвестиционной привлекательности, отметил Смолин.

По его словам, продажа 3,15% UC Rusal станет возможностью для крупных инвестфондов приобрести бумаги компании, не разгоняя их цену. Металлургический сектор является привлекательным, а у российской алюминиевой компании самая низкая себестоимость среди мировых производителей металла. Это хорошая ставка на дальнейший рост цен на алюминий, заключил аналитик.



Акции UC Rusal с начала 2022 года выросли в цене на 13%, до 83,2 рубля за бумагу. Шесть аналитиков, опрошенных Refinitiv, прогнозируют, что в течение ближайших 12 месяцев бумаги компании могут подорожать еще на 9%, до 91,03 рубля за бумагу. Аналитики БКС прогнозируют рост на 34% (до 112 рублей), а инвестбанк «Синара» — на 39% (до 116 рублей).