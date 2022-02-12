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Банк «Левобережный» запустил новый кредит на исполнение контрактов МСБ

12.02.2022 20:58
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Время прочтения: 1 минута
Автор
Екатерина Савельева Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Левобережный

Банк «Левобережный» предлагает новый кредит на исполнение контрактов компаний малого и среднего бизнеса. Они могут оформить «Кредит под контракт» для исполнения контрактов в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП. Как уточнили в финансовом учреждении, до 10 млн рублей можно получить без дополнительного залога, форма выдачи — любая.

Сумма кредита — от 1 до 20 млн рублей, максимум — 70% стоимости финансируемого контракта.

При сумме до 10 млн рублей достаточно залога имущественных прав по контракту, свыше указанной суммы можно оформить под залог коммерческой/жилой недвижимости, транспорта или спецтехники. Заемщик может выбрать одну из трех форм выдачи средств: кредит либо кредитную линию с лимитом выдачи или задолженности.

«Срок кредитования — это срок контракта, увеличенный на 90 дней, но не более 36 месяцев. Ставка составляет от 13,5% годовых. Гашение кредита осуществляется в соответствии с условиями оплаты по финансируемому контракту», — говорится в релизе.

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