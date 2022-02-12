Банк «Левобережный» запустил новый кредит на исполнение контрактов МСБ

Банк «Левобережный» предлагает новый кредит на исполнение контрактов компаний малого и среднего бизнеса. Они могут оформить «Кредит под контракт» для исполнения контрактов в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ и 615-ПП. Как уточнили в финансовом учреждении, до 10 млн рублей можно получить без дополнительного залога, форма выдачи — любая.

Сумма кредита — от 1 до 20 млн рублей, максимум — 70% стоимости финансируемого контракта.

При сумме до 10 млн рублей достаточно залога имущественных прав по контракту, свыше указанной суммы можно оформить под залог коммерческой/жилой недвижимости, транспорта или спецтехники. Заемщик может выбрать одну из трех форм выдачи средств: кредит либо кредитную линию с лимитом выдачи или задолженности.

«Срок кредитования — это срок контракта, увеличенный на 90 дней, но не более 36 месяцев. Ставка составляет от 13,5% годовых. Гашение кредита осуществляется в соответствии с условиями оплаты по финансируемому контракту», — говорится в релизе.