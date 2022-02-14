Исследование: россияне все чаще стали брать потребкредит для первоначального взноса по ипотеке

В 2022 году, как никогда ранее, стал популярен в качестве первоначального взноса потребительский кредит, свидетельствуют данные исследования, проведенного Райффайзенбанком. Причем чаще на него полагаются те, кто собирается покупать жилье на первичном рынке: 13% против 11% тех, кто рассматривает вторичку.

Однако если в 2021 году к накоплениям на первоначальный взнос россияне стали подходить более системно, чем в 2020-м: тогда почти в два раза уменьшилась доля тех, кто откладывает каждый месяц разные суммы (17% против 35%), то в 2022-м ситуация обратная. Так, 37% респондентов отправляли в «ипотечную копилку» сколько придется.



При этом по сравнению с предыдущими годами доля респондентов, которые копили на ипотеку пять лет, стала меньше: 29% в 2020 году, 32% в 2021 году и всего 19% в 2022-ом. А вот доля тех, кто набрал необходимую сумму за год, снова немного подросла, до 17%. В 2021 году это получилось сделать у 15%, а в 2020-м — у 17%.

Кроме того, в 2022 году среди россиян, которые планируют покупку квартиры, 89% рассчитывают сделать это с помощью ипотеки. Годом ранее приобретать жилье таким образом собирались 62%, а 19% хотели оплатить всю стоимость сразу. Однако в этом году не оказалось никого, кто бы мог позволить себе такую крупную покупку без привлечения заемных средств. Аналогичная ситуация была в самом начале пандемии коронавируса в 2020-м. Ипотеку тогда собирались брать 88% россиян.

При этом год к году практически стабильна доля тех, кто рассчитывает на потребительский кредит: в 2020 году — 12%, в 2021-ом — 10%, в 2022 году — 11%. И хотя главных причин этого выбора по-прежнему три: более выгодно, понятно и безопасно, вес их меняется, что говорит скорее о спонтанности решения, чем о следовании четкому плану. При этом интересно, в 2022 году 8% опрошенных, собираясь сделать столь масштабное приобретение, прибегают к нецелевому займу, потому что им совсем чуть-чуть не хватает денег для покупки.

«Потребительский кредит в качестве первоначального взноса может повысить уровень долговой нагрузки потенциального заемщика, а значит и вероятность отказа в одобрении ипотеки», — отметил руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.

В среднем же россияне по-прежнему копят на ипотеку от двух до четырех лет, откладывая каждый месяц по 10-20% своего дохода. Показатель этот стабилен уже три года. При этом самым насущным вопросом остается первоначальный взнос. И сейчас в его решении россияне стали больше рассчитывать на накопления (59% в 2022-ом против 54% в 2021 году), материнский или семейный капитал (25% в 2022-ом против 14% в 2021 году) и деньги от продажи чего-либо (13% в 2022-ом против 4% в 2021 году) по сравнению с прошлым годом. Выросла и доля тех, кто собирается взять жилищный кредит под залог имеющейся недвижимости (19% в 2022-ом против 14% в 2021 году).

«Что же касается ипотеки без первоначального взноса вообще, то это самый не выгодный для клиента вариант, который сулит и большую процентную ставку, и большую переплату в будущем», — добавил Крамарский. — Для банков первоначальный взнос по ипотеке — один из показателей платежеспособности клиента. Чем он больше, тем больше доверия к заемщику. ЦБ рекомендует, чтобы размер первоначального взноса составлял не менее 20% от стоимости приобретаемого жилья — это выгодно и для клиента, поскольку позволяет получить более комфортные условия ипотеки, быстрее рассчитаться с кредитом и сэкономить, избежав переплаты по процентам. Это значительная сумма».