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Исследование: в Московской области не хватает «первички» экономкласса

15.02.2022 20:54
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Время прочтения: 3 минуты
Автор
Анна Комарова Банки.ру
Источник
Banki.ru

В Подмосковье спрос на «первичку» экономкласса в локациях, расположенных за ЦКАД, на 70% превышает предложение. К такому выводу пришли аналитики в компании «Инком-Недвижимость».

В качестве примера аналитики выделили пять инфраструктурно развитых районов Подмосковья, в которых экспозиция «первички» минимальна. Так, в Истринском районе предложение насчитывает примерно 100 лотов, в Сергиево-Посадском и Павлово-Посадском районах — по 60 лотов, в Коломенмском районе — 50 лотов, в Орехово-Зуевском — десять лотов. От общего объема находящихся в продаже квартир в Московской области доли этих районов составляют 0,4%, по 0,3%, 0,2% и менее 0,1% соответственно.

По данным «Инком-Недвижимость», в локациях, расположенных за ЦКАД, наиболее востребованы первичные «однушки» стоимостью до 3 млн рублей, также высоким спросом пользуются двухкомнатные квартиры с бюджетом до 5 млн рублей. В настоящее время интерес к недорогим лотам Подмосковья подогревается программой льготной ипотеки, максимальная сумма кредита по которой составляет 3 млн рублей, что актуально для покупателей квартир в Подмосковье (минимальная средняя стоимость «квадрата» в локации составляет 45,5 тыс. рублей).

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Эксперты отмечают, что максимальная цена 1 кв. метра на территории области — 180 тыс. рублей (Одинцовский район). Также аналитики подчеркивают, что из-за пандемии рынок труда перестроился, и многим нет необходимости перебираться ближе к Москве. Из-за низкой базы нового строительства за пределами ЦКАД сформировался отложенный спрос.

«Мы наблюдаем серьезную нехватку предложения «первички» экономкласса в Подмосковье. Жилье данного сегмента можно было бы массово возводить недалеко от ЦКАД, в таких развитых городах как Сергиев Посад, Дмитров, Истра, Звенигород, Большие Вяземы, Краснознаменск, Коломна, Селятино, Электросталь, Электрогорск, Павловский Посад, Софрино и других. Расширение автомагистралей до четырех — шести полос, развитие МЦД позволяет добраться до центра Москвы за 1—1,5 часа. Из некоторых отдаленных районов внутри МКАД можно потратить аналогичное время на дорогу до центральной части города», — отметил директор департамента новостроек «Инком-Недвижимости» Валерий Кочетков.

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