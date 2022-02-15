Структурный профицит ликвидности банковского сектора снизился к началу февраля до 0,1 трлн рублей

Структурный профицит ликвидности банковского сектора РФ в январе 2022 года снизился, свидетельствуют данные очередного выпуска комментария Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».



Так, структурный профицит ликвидности в среднем за январский период усреднения снизился до 0,8 трлн рублей с 0,9 трлн за декабрь. На начало февраля профицит ликвидности уменьшился относительно начала предыдущего месяца на 1,6 трлн рублей до 0,1 трлн рублей из-за оттока бюджетных средств в январе.



«В первые дни январского периода усреднения спред ставки RUONIA (Ruble Overnight Index Average, процентный индикатор, представляющий собой средневзвешенную процентную ставку, по которой кредитные организации совершают между собой сделки необеспеченного рублевого кредитования на условиях овернайт. — Прим. ред.) к ключевой ставке расширился из-за снижения спроса на ликвидность со стороны основных участников рынка. В результате отдельные банки размещали избыточную ликвидность по более низкой ставке, чем обычно. В дни уплаты налогов отток средств из банков привел к формированию краткосрочного дефицита ликвидности. В этот период спред ставки RUONIA к ключевой ставке ожидаемо сузился, однако продолжал формироваться в отрицательной области. Соответствующее динамике бюджетных операций сокращение лимита на недельном депозитном аукционе Банка России 25 января позволило перераспределить на денежном рынке часть средств», — говорится в обзоре.

Так, банки, которые не смогли разместить избыточные средства на данном аукционе, предоставили их кредитным организациям, которые испытывали потребность в ликвидности после уплаты налогов. В последнюю неделю периода усреднения отдельные крупные участники увеличили спрос на ликвидность, несмотря на сохраняющийся высокий объем привлечения кредитов Банка России по фиксированной ставке. Как указывает регулятор, это привело к росту концентрации среди нетто-заемщиков на межбанковском денежном рынке, а также расширению оборотов на иных сегментах денежного рынка (РЕПО и валютный своп).

У крупных участников была возможность привлекать средства на более выгодных условиях, поскольку кредиторами на межбанковском денежном рынке в этот период выступали преимущественно менее крупные участники, уже в значительной степени выполнившие усреднение обязательных резервов. В результате спред временно расширился. Для того чтобы сблизить ставку RUONIA с ключевой ставкой, 8 февраля Банк России провел депозитный аукцион «тонкой настройки». Бюджетные операции привели к оттоку ликвидности из банков в размере 0,8 трлн рублей в январе, замечает ЦБ.

«Доходы бюджета возросли, в том числе за счет увеличения поступлений по всем основным налогам. Рост НДПИ ожидаемо замедлился из-за снижения цены на нефть в декабре 2021 года. При этом расходы бюджета и приток средств по операциям Федерального казначейства не в полной мере компенсировали отток ликвидности в результате уплаты налогов. Кроме того, в конце января Банк России принял решение приостановить покупки валюты в рамках бюджетного правила, что также сократило приток ликвидности в банки. В январе объем наличных денег в обращении снизился на 0,3 трлн рублей в результате инкассации выручки предприятий розничной торговли после новогодних праздников», — поясняется в комментарии.

Как указывает регулятор, прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2022 года будет уточнен с учетом обновленного макроэкономического прогноза в новом выпуске доклада о денежно-кредитной политике в феврале.

