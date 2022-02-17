Все новости

ФАС проанализирует ситуацию с удорожанием тепла для граждан

17.02.2022 10:05
1 413
1 Время прочтения: 1 минута
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru

Федеральная антимонопольная служба проведет анализ появившейся в СМИ и соцсетях информации о росте стоимости отопления для населения и проверит, соблюдается ли антимонопольное и тарифное законодательство. Об этом в четверг сообщается на сайте ведомства.

ФАС напоминает, что, в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса РФ, конечные тарифы на жилищно-коммунальные услуги рассчитывают и утверждают региональные органы власти.

Антимонпольщики подчеркивают: если, по мнению гражданина, цена на ЖКУ в итоговой квитанции завышена из-за неправильных расчетов, ему следует обращаться в Государственную жилищную инспекцию.

Итоговая квитанция за услуги жилищно-коммунального хозяйства разделена на две части: жилищные и коммунальные услуги. К жилищным относится в том числе содержание дома. Коммунальные услуги — это тепло-, электро-, водоснабжение и газ.

Правительство РФ определяет размер индекса платы граждан за коммунальные услуги в полном соответствии с социальной направленностью государственной тарифной политики, указывают в ФАС.

Служба отмечает, что в 2021 году изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля не превысило 3,1%, на обращение с твердыми коммунальными отходами — 1,9%, что полностью соответствует параметрам, утвержденным правительством.

Эксклюзивное видео

Какие налоги платит инвестор? FinTok
Какие налоги платит инвестор? FinTok
21.01.2022
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
Депозитарий — основная страховка инвестора. FinTok
14.01.2022
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
Что застраховать перед новогодним отдыхом? FinTok
24.12.2021

Комментарии

1
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
s.ivkin
17.02.2022 11:37
<p>В нашей стране монополизм во всех сферах-что в экономике что в политике.</p>
0

Материалы по теме

​Банк «Венец» подключил сервис оплаты товаров и услуг через СБП
ЦБ привлек к административной ответственности «Росгосстрах» и его главу, ВСК, Альфа-Банк и «Открытие»
АКРА присвоило Ури Банку рейтинг «ААА(RU)»
Опрос: россияне оценили уровень стресса на работе на шесть из десяти баллов