ФАС проанализирует ситуацию с удорожанием тепла для граждан

Федеральная антимонопольная служба проведет анализ появившейся в СМИ и соцсетях информации о росте стоимости отопления для населения и проверит, соблюдается ли антимонопольное и тарифное законодательство. Об этом в четверг сообщается на сайте ведомства.

ФАС напоминает, что, в соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса РФ, конечные тарифы на жилищно-коммунальные услуги рассчитывают и утверждают региональные органы власти.

Антимонпольщики подчеркивают: если, по мнению гражданина, цена на ЖКУ в итоговой квитанции завышена из-за неправильных расчетов, ему следует обращаться в Государственную жилищную инспекцию.

Итоговая квитанция за услуги жилищно-коммунального хозяйства разделена на две части: жилищные и коммунальные услуги. К жилищным относится в том числе содержание дома. Коммунальные услуги — это тепло-, электро-, водоснабжение и газ.

Правительство РФ определяет размер индекса платы граждан за коммунальные услуги в полном соответствии с социальной направленностью государственной тарифной политики, указывают в ФАС.



Служба отмечает, что в 2021 году изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля не превысило 3,1%, на обращение с твердыми коммунальными отходами — 1,9%, что полностью соответствует параметрам, утвержденным правительством.