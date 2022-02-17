Банк «Траст» заработал за 2021 год 52,1 млрд рублей

Банк непрофильных активов «Траст» получил по итогам 2021 года 52,1 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ (до событий отчетной даты), что на 12% больше, чем за 2020 год. Об этом в четверг сообщила кредитная организация.

«Такой финансовый результат банку обеспечила эффективная работа с портфелем проблемных и непрофильных активов», — поясняется в релизе.

Уточняется, что крупнейшими сделками банка за отчетный год стали продажа акций ВТБ, завода «Экопэт» в Калининграде, завода по производству керамического кирпича «Пятый элемент» и прав требования к птицеводческому холдингу «Белая птица». Также за 2021 год банк продал объектов недвижимости на 16,6 млрд рублей.

В общей сложности сделки по продаже активов и недвижимости принесли банку в 2021 году 34,2 млрд рублей, в том числе 17,6 млрд он получил от реализации компаний и предприятий на открытых торгах. За «Экопэт» банк получил 6,5 млрд рублей (почти в два раза больше стартовой цены), за права требования к «Белой птица» — 8,5 млрд, за «Пятый элемент» — 1,3 млрд. Кроме того, банк в прошлом году продал предприятия «Алтайагрокомплекс», «Углегорск-цемент» и другие.

Среди проданных объектов недвижимости и бизнес-центр Dominion Tower, построенный по проекту иранского архитектора Захи Хадид. Многофункциональный комплекс «Саларьево» был продан с превышением стартовой цены на 30%, за 2,3 млрд рублей, а недостроенный комплекс апартаментов на Варшавском шоссе — с превышением на 70%, за 1,4 млрд.

«Но для «Траста» ключевым показателем является recovery, по которому мы опережаем план. По итогам года мы собрали 109,5 миллиарда рублей, перевыполнив годовой план на 26%», — указывает президент — председатель правления «Траста» Александр Соколов.

За три года, с 2019-го по 2021-й, сборы банка составили 308 млрд рублей. В банке подчеркивают, что его сборы уже превысили справедливую стоимость активов, переданных ему на баланс в 2018 году (233 млрд рублей).

«С учетом сборов в 308 млрд рублей и стоимости активов по итогам 2021 года на балансе банка в 171 млрд рублей стратегическая цель — 482 млрд рублей к 2024 году — уже обеспечена на 99,4%», — подчеркивается в одном из релизов, распространенных «Трастом» в четверг.

Там указано, что «90% recovery в последние три года банку непрофильных активов обеспечили соглашения об урегулировании, реструктуризация обязательств и управление активами. Судебное взыскание принесло 10% от общего объема сборов. К 2024 году «Траст» может сдать банковскую лицензию. Однако команда банка непрофильных активов продолжит работать по ряду судебных процессов и активов до 2026 года».

«За три года мы подтвердили свою эффективность как банк непрофильных активов сильными финансовыми результатами. Так, на сегодняшний день выполнение нашего пятилетнего KPI по сборам уже обеспечено на 99,4%. Мы двигаемся к своей стратегической цели в 482 миллиарда рублей со скоростью на 22% выше запланированной. 90% всех сборов за последние три года банку обеспечило урегулирование и управление активами и только 10% — судебные взыскания. Это наглядно подтверждает высокое качество работы банка непрофильных активов, профессионализм всей команды и эффективность выбранной бизнес-стратегии», — комментирует Соколов.



Также сообщается, что за три года банк непрофильных активов вернул в Центробанк 242 млрд рублей, включая проценты и без учета 50,2 млрд рублей, полученных от продажи акций ВТБ. Также «Траст» направил 66 млрд рублей на приобретение активов в 2019—2020 годах.