Изменения по вкладам за неделю: «Сбер», «Уралсиб», РСХБ и другие

Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.

СберБанк улучшил условия по ряду вкладов. Повышены процентные ставки по флагманским депозитам банка «СберВкладу» и «СберВкладу Прайм», рост составил 1 и 1,5 процентного пункта соответственно. Теперь максимальная доходность (с учетом капитализации процентов) по «СберВкладу Прайм» составит 9,5%. Также улучшены условия депозита «Промо Управляй»: повышение составило от 1,05 до 1,25 п. п. в зависимости от суммы неснижаемого остатка и срока размещения средств.

Банк «Уралсиб» поднял ставки по рублевым вкладам «Доход», «Комфорт», «Достойный дом детям» и «Почетный пенсионер». Максимальная ставка по вкладу «Доход» составляет сейчас 6,92% годовых, по «Комфорту» — 5,91%, по депозиту «Достойный дом детям» — 6,5%, по вкладу «Почетный пенсионер» — 6,7%. Минимальная сумма размещения во всех случаях составляет 1 тыс. рублей. «Доход» и «Комфорт» привлекаются на сроки до 1 100 дней, «Достойный дом детям» — до 367 дней, «Почетный пенсионер» — до 732 дней. Пополнять можно все депозиты, кроме «Дохода». Частичное расходование средств разрешено для вклада «Комфорт».

Россельхозбанк повысил ставки по вкладу «Доходный» в рамках акции «Весомый процент». Доходность депозита составит 8,5—8,75% годовых (ранее 8—8,5%). Сроки размещения средств: 180, 365, 730 дней. Минимальная сумма при открытии вклада в офисе — 10 тыс. рублей, онлайн — 3 тыс. рублей. Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора применяется ставка вклада до востребования.

Севергазбанк в преддверии своего дня рождения ввел новый вклад «Праздничный», который также можно открыть дистанционно («Праздничный онлайн»). Минимальная сумма размещения — 50 тыс. рублей. Средства привлекаются на 181, 367 и 1 090 дней. Процентная ставка зависит от выбранного срока и составляет 8,55—8,65% годовых при открытии депозита в офисе и 8,75—8,85% при оформлении онлайн. Дополнительные взносы и частичное снятие средств не предусмотрены. Проценты ежемесячно капитализируются. При досрочном расторжении договора проценты рассчитываются по ставке вклада до востребования.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Банк «Национальный Стандарт» повысил процентные ставки по всей линейке срочных вкладов в рублях. По специальным депозитам «Зимний стандарт» и «Зимний стандарт Онлайн» ставка увеличена при размещении на срок от 190 дней и на 370 дней и в зависимости от суммы составляет 9—9,39% и 9,1—9,5%. По вкладу «Новый стандарт» процентная ставка равна от 7,05% до 9,5% годовых, по вкладу «Новый стандарт Онлайн» — от 7,15% до 9,6% годовых, по вкладам «Сберегательный стандарт» и «Сберегательный стандарт Онлайн» — от 6,95% до 9,3% и от 7,05% до 9,4% годовых соответственно. Вклад «Пенсионный стандарт» можно открыть с процентными ставками от 7,3% до 9,3% годовых, вклад «Платиновый стандарт» — от 7,85% до 8,15%. По вкладам «Универсальный стандарт» и «Универсальный стандарт Онлайн» доходность составляет от 6,55% до 7,5% и от 6,65% до 7,6% годовых соответственно. Доходность по вкладу «Здоровый стандарт Онлайн» составила 8,7% годовых. Условия действительны до 28 февраля 2022 года включительно.

Банковская группа ТКБ (Транскапиталбанк и Инвестторгбанк) повысила процентные ставки по всей линейке рублевых вкладов и накопительных счетов на 0,5 п. п. Максимальная ставка по комбинированному вкладу с инвестиционным или накопительным страхованием жизни (ИСЖ и НСЖ) «Стратегия успеха» теперь составляет 10,5%. По вкладу «Растущий доход» доходность увеличена до 10%, максимальная ставка по депозиту «Просто вклад» — до 9,5% при условии размещения средств на 370 дней без возможности снятия и пополнения. Также изменены условия по накопительному счету «Свободные средства». В частности, на остаток до 5 млн рублей начисляется 7,5% годовых в рублях, на остаток свыше 5 млн — 5,5% годовых в рублях.

Уральский Банк Реконструкции и Развития изменил линейку вкладов. Основным продуктом станет вклад «Правильный выбор», а вклады «Удобный» и «Удобный онлайн» теперь недоступны для оформления. Также меняется бонусная система повышения ставок для онлайн-вкладов. «Правильный выбор» предлагает различные сроки размещения в диапазоне от 91 до 1 080 дней. Минимальная сумма составляет 50 тыс. рублей при открытии депозита в офисе банка и 1 тыс. при его оформлении онлайн. Вклад можно пополнять в течение первых 390 дней, при этом ставка зависит, помимо срока размещения, от размера остатка: процент растет при достижении порогов в 450 тыс. и 1 млн рублей. Ставка по вкладу «Правильный выбор» при его открытии в офисе и подключении пакета услуг «Все под контролем» может составить до 9,63%. Доход до 10,27% годовых доступен для тех, кто оформит вклад в интернет-банке или мобильном приложении УБРиР.

СДМ-Банк повысил ставки по основным вкладам для физических и юридических лиц. Теперь максимальная доходность составляет 9% годовых при размещении средств на год и 8,4% годовых — на полгода. Ставка по депозиту «Будь спокоен» теперь варьируется от 7,9% до 9% годовых при неснижаемом остатке 100 тыс. рублей. Максимальная ставка по вкладу «Денежное дерево» повышена до 8,7% годовых, по вкладу «Премьер» — до 8,85% годовых. Кроме того, банк увеличил доходность по вкладу «Накопительный счет», и теперь она составляет от 6,15% до 8,7% годовых. Ставки по депозиту для юридических лиц «Доход» находятся в диапазоне от 6,55% до 9% годовых, по депозиту «Инвестор» — от 7,75% до 8,45% годовых.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит #} #}#}

Альфа-Банк повысил максимальную ставку по вкладам в рублях до 10%. Минимальная сумма депозита составляет 10 тыс. рублей, ограничений по максимальной сумме нет. Открыть вклад можно в том числе в мобильном приложении. Чтобы получить повышенную ставку, при оформлении нужно выбрать вклад с капитализацией сроком на три года. Кроме того, банк повысил ставки по «Альфа-Вкладу» с опциями пополнения и снятия в рублях. При размещении депозита на срок от трех месяцев до одного года клиенты получат доход до 8,43% годовых. Проценты начисляются каждый день на остаток по счету.

Московский Индустриальный Банк повысил процентные ставки по депозитам физлиц. Лидером по доходности среди его среднесрочных вкладов является акционный депозит «Выгодный старт», эффективная ставка по которому составляет 8,5% годовых. Максимальная ставка по розничному вкладу «Классический» из стандартной линейки установлена на уровне 8,8% годовых. По вкладу «Накопительный» эффективная ставка с учетом капитализации процентов — 7,55—8,18%. По депозиту «Универсальный кошелек» максимальная ставка теперь составляет 7,1% годовых (эффективная ставка — до 7,6%). Ставка по вкладу «Финансовая независимость» с возможностью пополнения и частичного снятия средств составит 7,3% годовых (эффективная ставка — до 7,83%) при неснижаемом остатке от 700 тыс. рублей, а при неснижаемом остатке от 300 тыс. рублей — 7,2% (эффективная ставка — до 7,72%).

Банк «Зенит» повысил ставки по премиальным вкладам в долларах США на 0,15 п. п. Теперь ставка по продукту «Высокий доход Премиум» составляет до 0,85% годовых, по вкладу «Ежемесячный доход Премиум» — 0,65% годовых. Сумма размещения средств во вклад «Высокий доход Премиум» начинается от 200 тыс. долларов. Срок депозита — от 31 до 731 дня с последующей пролонгацией. Открыть вклад «Ежемесячный доход Премиум» можно в сумме от 100 тыс. долларов. Срок размещения составляет 367, 549 и 731 день с последующей пролонгацией.



Новикомбанк предложил клиентам срочный валютный вклад «Верный курс» с выплатой дохода в конце срока. Новый финансовый продукт оформляется в долларах и евро. Воспользоваться предложением можно до 1 августа 2022 года. Минимальная сумма вклада составляет 1 тыс. долларов или евро. Ставка автоматически увеличивается при переходе суммы в новый размерный диапазон. Пополнение возможно в период до 1 февраля 2023 года без ограничения сумм. Максимальная ставка для вклада в долларах составляет 1,3%, а в евро — 0,8% годовых. Срок размещения — 732 дня. Открывать и пополнять вклады можно без посещения офиса в мобильном приложении или интернет-банке.

Экспобанк повысил процентные ставки по вкладам «Яркий процент» и «Яркий процент для VIP-клиентов». Теперь доходность по вкладу «Яркий процент» составляет до 10,47% в рублях с учетом капитализации. Депозит открывается на срок от 91 до 1 500 дней. Минимальный размер вклада — 30 тыс. рублей. Проценты начисляются ежемесячно с возможностью капитализации. Открыть депозит можно в офисах Экспобанка, в интернет-банке Expo Online или мобильном приложении. По депозиту «Яркий процент для VIP-клиентов» (на сумму от 5 млн рублей) ставка выше: 10,5% годовых в рублях при размещении на один год.