АКРА присвоило Ури Банку рейтинг «ААА(RU)»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило кредитный рейтинг Ури Банку на уровне «ААА(RU)» со «стабильным» прогнозом.

Как поясняется в сообщении АКРА, кредитный рейтинг Ури Банка обусловлен оценкой собственной кредитоспособности (ОСК) на уровне «а-» и очень высокой вероятностью предоставления банку поддержки материнской структурой Woori Financial Group с сильным уровнем кредитоспособности. ОСК Ури Банка характеризуется сильной достаточностью капитала, удовлетворительной оценкой риск-профиля, адекватной позицией по ликвидности и фондированию при адекватной оценке бизнес-профиля.

В АКРА пояснили, что у Ури Банка очень высокая вероятность оказания поддержки со стороны поддерживающего лица. По мнению АКРА, в случае необходимости поддерживающее лицо может предоставить кредитной организации долгосрочное и краткосрочное финансирование в достаточном объеме, а также осуществлять увеличение капитала ввиду того, что кредитоспособность поддерживающего лица является высокой по сравнению с собственной кредитоспособностью банка. При этом масштаб бизнеса банка не является фактором, который может ограничить эффективность потенциальной поддержки.

Агентство учитывает, что поддерживающее лицо функционирует в юрисдикции, отличной от юрисдикции присутствия банка, что ставит возможность оказания поддержки в зависимость от свободы движения капитала между странами. Кроме того, прекращение деятельности банка или его деконсолидация не приведет к возникновению критических рисков для реализации общегрупповой стратегии.

Как объясняют аналитики, адекватный бизнес-профиль обусловлен высокой оценкой структуры собственности, умеренным уровнем диверсификации операционной деятельности при ограниченных позициях на рынке банковских услуг РФ. АКРА высоко оценивает уровень качества корпоративного управления банка, учитывая степень контроля со стороны поддерживающего лица. Стратегия банка разрабатывается на трехлетний период и в целом определяет специфику его деятельности — обслуживание корпоративных клиентов, являющихся преимущественно дочерними предприятиями южнокорейских компаний.

АКРА оценивает позицию Ури Банка по капиталу как сильную, учитывая высокий уровень регуляторного норматива достаточности капитала Н1.2 (18,09% на 1 января 2022 года), позволяющего выдержать рост кредитного риска более чем на 500 базисных пунктов. Ури Банк демонстрирует высокую способность к генерации собственного капитала: значение коэффициента усредненной генерации капитала в период с 2016 по 2020 год составило 488 б. п. Средний показатель чистой процентной маржи за последние три года равен 4,4%; показатель отношения расходов к доходам — 43,8%, что в целом соответствует уровню сопоставимых банков. Ури Банк не осуществляет выплату дивидендов.