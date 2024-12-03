«Оплатил налоги и получил кэшбэк»: лайфхаки от налогоплатильщиков

Сергей поделился, как смог сэкономить на налогах в 2024 году. Он решил использовать карту, которая начисляет кэшбэк за налоговые платежи. Он внимательно изучил условия: большинство банков исключают MCC-код 9311 (налоговые платежи) из категорий для кэшбэка, но есть еще код 9390 (госуслуги), который не всегда попадает в исключения. Чтобы провести оплату под этим кодом, Сергей использовал «Госуслуги». Он зашел в личный кабинет налогоплательщика, выбрал «Оплатить», затем вместо «банковской карты» указал «кредитная организация» и выбрал «Госуслуги». После авторизации оплата прошла под MCC-кодом 9390.

Итог: из общей суммы налогов в 56 576 рублей Сергей вернул 1227 рублей на счет.