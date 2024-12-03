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«Оплатил налоги и получил кэшбэк»: лайфхаки от налогоплатильщиков

Дата публикации: 03.12.2024 15:02
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Время прочтения: 1 минута
«Оплатил налоги и получил кэшбэк»: лайфхаки от налогоплатильщиков
Источник
Banki.ru

Налогоплательщики в соцсетях делятся своими лайфхаками для экономии на налогах.

Сергей поделился, как смог сэкономить на налогах в 2024 году. Он решил использовать карту, которая начисляет кэшбэк за налоговые платежи. Он внимательно изучил условия: большинство банков исключают MCC-код 9311 (налоговые платежи) из категорий для кэшбэка, но есть еще код 9390 (госуслуги), который не всегда попадает в исключения. Чтобы провести оплату под этим кодом, Сергей использовал «Госуслуги». Он зашел в личный кабинет налогоплательщика, выбрал «Оплатить», затем вместо «банковской карты» указал «кредитная организация» и выбрал «Госуслуги». После авторизации оплата прошла под MCC-кодом 9390.

Итог: из общей суммы налогов в 56 576 рублей Сергей вернул 1227 рублей на счет. 

«Кэшбэк — это часть комиссии банка за совершенную транзакцию, которой он делится с клиентом, — поясняет аналитик Банки.ру Эряния Бочкина. — Поэтому непосредственной выгоды для банка здесь действительно нет. Однако таким образом повышается лояльность уже существующих клиентов и привлекаются новые, а в условиях высокой конкуренции между банками и легкости перехода между ними это очень важно. Поэтому кредитные организации в последнее время увеличивают бюджет на подобные программы лояльности, финансируя их не только за счет комиссионных, но и собственных средств». 

Как еще можно сэкономить на налогах

1️⃣Использовать льготы

На льготы могут рассчитывать некоторые категории граждан:

  • пенсионеры;
  • инвалиды;
  • многодетные семьи;
  • ветераны боевых действий;
  • лица, имеющие особые заслуги (например, ликвидаторы аварии на ЧАЭС).

2️⃣Использовать налоговые вычеты

Право на налоговые вычеты имеют все налоговые резиденты России, которые получают доход и платят с него налог.

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