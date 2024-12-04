Россияне рассказали, куда потратят деньги с депозитов

Россияне накопили рекордную сумму на депозитах — почти 52 трлн рублей, а в 2025 году объем сбережений может достигнуть 60 трлн, такие данные приводит Банк России. Компания Regions Development в ходе опроса выяснила, куда вкладчики собираются потратить накопленные средства. Результаты приводит «Газета.ру».

79% опрошенных признались, что их целью является покупка недвижимости, 38% хотят приобрести автомобиль, 29% намерены сделать ремонт в квартире или доме. 22% респондентов собираются вложиться в образование, 18% отправятся в путешествие, 15% используют деньги для создания резервного фонда, 12% купят бытовую технику, мебель или электронику, 11% копят на лечение и оздоровление, 9% готовятся к организации свадьбы или другого семейного торжества. Еще 7% указали другие цели накоплений.

Больше всего респондентов, планирующих купить жилье, оказалось в Тюменской области — 88%. Высокий интерес к недвижимости также наблюдается в Магаданской и Мурманской областях — 86% и 84% соответственно. Это может быть связано с высокой потребностью населения этих регионов в улучшении жилищных условий, в особенности в Магаданской области, где доходы высокие, а нового жилья почти нет, отмечают авторы исследования.

В Москве вложиться в недвижимость намерены 77% опрошенных, в Санкт-Петербурге — 75%.

Недвижимость является доминирующей целью для вложений как среди мужчин (75%), так и среди женщин (81%). При этом мужчины чаще заинтересованы в покупке автомобиля — 45% против 32% у женщин. Среди планирующих ремонт преобладает доля женщин — 33% против 25% у мужчин. Женщины также проявляют больший интерес к покупке бытовой техники (15% против 10%), путешествиям (22% против 15%) и организации семейных торжеств (12% против 7%).

Предложения банков по ипотеке на вторичное жилье

В 2024 году в ипотечных сервисах Банки.ру большинство заемщиков (72%) отдавали предпочтение вторичному жилью, несмотря на высокие ставки. По мнению руководителя направления экспертной аналитики Банки.ру Инны Солдатенковой, интерес к вторичке объясняется ее более низкой стоимостью и большей маневренностью по сравнению с первичкой. Вот несколько предложений банков по ипотеке на готовое жилье.