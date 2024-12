Экспобанк успешно завершил присоединение Хвоя Банка, который ранее назывался «Эйч-эс-би-си Банком (РР)» и являлся «дочкой» британского HSBC. Таким образом, по объединенному капиталу Экспобанк вошел в топ-30 банков России, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Объединенный капитал Экспобанка с начала года вырос на 48% — до 56 млрд рублей. Активы банка увеличились на 44% — до 254 млрд рублей.

Экспобанк успешно закрыл сделку по покупке «Эйч-эс-би-си Банка (РР)» у HSBC Europe B.V. в мае 2024 года после получения разрешения от президента РФ и Банка России. При этом соответствующее соглашение было подписано еще в июле 2022 года, однако сделка затягивалась из-за необходимости получить одобрение со стороны российских властей. Позднее «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» был переименован в Хвоя Банк.

Ранее в течение нескольких лет под контроль Экспобанка перешли несколько российских и зарубежных кредитных организаций. Так, в сентябре 2012 года Экспобанк приобрел 100% акций Сиббизнесбанка. В следующем году присоединил Стромкомбанк. В 2014-м успешно закрыл сделку по приобретению 100% акций чешского LBBW Bank CZ a.s. В 2015-м приобрел и присоединил якутский МАК-банк, принадлежавший компании «АЛРОСА». В 2016-м была закрыта сделка по приобретению Королевского банка Шотландии — российской «дочки» Royal Bank of Scotland Group, а в 2028 году Экспобанк присоединил дочерний банк турецкого Yapi ve Kredi Bankasi A.S. — Япы Креди Банк Москва. В 2020 году к Экспобанку был присоединен Курскпромбанк, который продолжил работу в статусе Центрально-Черноземного филиала.

