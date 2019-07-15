С 1 июля 2019 года юридические лица и индивидуальные предприниматели могут разместить денежные средства на депозите «Юбилейный». Это специальное предложение к 30-летию банка позволит получить доходность до 8,3% годовых.

Депозит открывается в рублях РФ на срок от 31 до 730 дней. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей. Возможно пополнение. Частичное снятие, досрочное расторжение и пролонгация не предусмотрены.

Депозит с повышенной ставкой до 8,1% годовых могут открыть все клиенты Энергомашбанка. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ставших клиентами банка после 1 июля 2019 года, действует особое предложение. При открытии расчетного счета и размещении депозита на срок от одного года через систему «Банк — клиент» устанавливается ставка 8,3% годовых. Подробнее .

Открытие депозита «Юбилейный» производится по системе «Банк — клиент», во всех семи офисах ПАО «Энергомашбанк» в Санкт-Петербурге. По просьбе клиента менеджер банка может выехать с документами в его офис. Возможно оформление депозита без открытия расчетного счета в банке. Ознакомиться со всеми условиями по депозитам можно на сайте банка .

Энергомашбанк ПАО «Энергомашбанк» — небольшой по размеру активов петербургский банк, контролируемый частными лицами. Один из старейших банков в РФ. Основные направления деятельности — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса, привлечение средств граждан во вклады. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц. На текущий момент доли по 9,30% акций контролируют Михаил Локшин, Андрей Эстрин, Татьяна Остапенко, Андрей Пандюрин, Сергей Подопригора, Евгений Брик, Антонина Чернявская, Алексей Титов. Пакет в 9,26% акций принадлежит Юлии Меденцевой, Валерий Горбунов владеет долей в 9,22%, 6,91% акций ­- за Александром Белевцовым. Доля в 0,15% распределена между миноритариями.



По данным Банки.ру, на 1 июня 2019 года нетто-активы банка — 8,75 млрд рублей (201-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,33 млрд, кредитный портфель — 6,09 млрд, обязательства перед населением — 3,63 млрд.

«Мы продолжаем дарить нашим клиентам специальные предложения к 30-летию Энергомашбанка, одного из первых коммерческих банков России, — комментирует. — В юбилейный год корпоративные клиенты банка и не обслуживающиеся в банке компании могут открыть депозит «Юбилейный» с повышенной процентной ставкой и удобными условиями, что позволит получить дополнительный доход от выгодного размещения свободных денежных средств».