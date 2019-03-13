Портал Банки.ру подготовил исследование, посвященное работе банковского сектора в 2018 году. В исследовании рассматриваются изменения, произошедшие в составе участников рынка, динамика активов, объемов кредитования, величины клиентских средств, показатели ликвидности, прибыли, собственных средств и достаточности капитала банков, а также дан прогноз на 2019 год.



1. Участники банковского рынка



Несмотря на прошлогодние уверения руководства Банка России в том, что большая часть пути по очищению российского банковского сектора от нежизнеспособных игроков пройдена, в 2018 году было отозвано больше банковских лицензий, чем в 2017-м.

Всего в 2018 году лицензии были отозваны у 57 банков (в 2017 году – у 47 банков) и трех небанковских кредитных организаций. Еще 17 банков ушли с рынка добровольно, а половина из них была поглощена другими кредитными организациями. Так, с 1 января 2019 года перестали работать Бинбанк и Бинбанк Диджитал, присоединенные к ФК «Открытие»; в ноябре Совкомбанк присоединил РосЕвроБанк и более мелкий региональный СКИБ, банк «Глобэкс» стал частью Связь-Банка, а санируемый банк «Рост» влился в «Траст», реорганизованный в банк непрофильных активов группы ФК «Открытие».

Все упомянутые сделки, за исключением реорганизации Совкомбанка, осуществляются «госбанками». К ним стоит добавить приобретения конца 2018 – начала 2019 года второго по размеру банка страны: ВТБ стал ключевым акционером банка «Возрождение» (34-е место по размеру активов на начало 2019 года, 279,3 млрд рублей), Запсибкомбанка и Саровбизнесбанка (54-е и 111-е место по активам, 132 млрд и 45,5 млрд рублей соответственно).

ВТБ задает вектор развития сектора – расширение бизнеса за счет приобретения региональных игроков крупнейшими банками, в том числе с госучастием. Разумеется, с планами на дальнейшее их присоединение и поглощение. Новые приобретения такого характера вероятны и в 2019 году.

Отзывов лицензий, сравнимых по масштабу с такими потерями 2017 года, как Татфондбанк и банк «Югра», в 2018 году не было. При этом за 2018 год число действующих в России банков сократилось с 517 до 440.

Одной из основных причин отзыва банковских лицензий Банк России называет высокорискованную бизнес-модель, часто предусматривающую кредитование проектов собственников банка за счет средств сторонних клиентов и соответствующую неадекватную оценку таких активов. Эта причина отзыва лицензии упоминается в 36 пресс-релизах ЦБ.

На втором месте оказалось проведение теневых, сомнительных и/или транзитных операций (21 упоминание против 12 в 2017 году), на третьем — 20 упоминаний о несоблюдении требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Чаще в пресс-релизах стало отмечаться проведение схемных сделок для сокрытия реального качества активов и уклонения от выполнения требований регулятора — 14 упоминаний в 2018 году (девять в 2017-м). Напротив, существенно сократилось число случаев потери банком ликвидности до уровня неспособности расплатиться с кредиторами и вкладчиками: три упоминания в 2018 году против 14 в 2017-м.

Очевидно, что процесс освобождения рынка от недобросовестных игроков еще не завершен. Хочется предположить, что в 2019 году лицензии будут отзываться не так активно, однако наиболее вероятно, что количество действующих в РФ банков к 2020 году сократится не менее чем на 40 единиц.

Прошедший год стал переходным этапом в лицензировании кредитных организаций. В 2018 году все банки должны были определиться с лицензией — универсальной или базовой.

Напомним, что минимальный размер капитала для универсальных банков с 1 января 2018 года составляет 1 млрд рублей, для банков с базовой лицензией – 300 млн рублей (но не более 3 млрд рублей). Банки с базовой лицензией могут осуществлять основные операции: привлекать вклады, осуществлять денежные переводы, покупать и продавать иностранную валюту, открывать и вести счета, выдавать кредиты гражданам и организациям, – но не смогут открывать за границей дочерние организации или филиалы, а также счета в иностранных банках. При этом к ним будет применяться упрощенное регулирование. Банки с универсальными лицензиями не получат регуляторных послаблений, но смогут открывать филиалы или представительства за рубежом (с разрешения регулятора), а также осуществлять все остальные операции, в которых закон ограничивает кредитные организации с базовыми лицензиями.

Из 440 банков, действовавших на 1 января 2019 года, 291 банк получил универсальную лицензию, и только 149 – базовую.

Финансовые показатели

2. Активы

Активы-нетто российских кредитных организаций, публикующих отчетность на сайте Банка России, за 2018 год увеличились на 10,7%, или на 8,9 трлн рублей, по данным финансового рейтинга Банки.ру. На 1 января 2019 года чистые активы банковского сектора составили 92,1 трлн рублей (расчеты Банки.ру без учета банков, не публиковавших отчетность).

Как и годом ранее, продолжает расти концентрация активов сектора на крупнейших банках, среди которых большая доля гигантов, подконтрольных государству. Доля чистых активов пяти крупнейших банков за 2018 год выросла с 55,8% до 60,4%, доля топ-50 — с 90,1% до 91,4%, а доля 200 крупнейших кредитных организаций — с 98,5% до 99,0% от общей суммы активов российских банков.

Сокращение числа небольших региональных банков, развитие онлайн-услуг и концентрация активов на крупнейших организациях с доминированием «госбанков» устанавливает определенные конкурентные рамки, снижает интерес к банковскому бизнесу в России со стороны инвесторов и действующих акционеров банков. Кроме того, возникновение проблем на рынке может привести к вливаниям существенных объемов государственных средств для поддержки кредитных организаций, связанных с государством, в том числе для соблюдения требований Банка России.

При этом количество банков продолжает сокращаться, а озвученное Эльвирой Набиуллиной в начале года беспокойство относительно высокой доли государства в банковском секторе (более 70% на 1 января 2019 года) пока нашло отражение только в ужесточении регулирования для всех системно значимых банков. Это надбавки для поддержания достаточности капитала, вводимые с послаблениями по сравнению с ранее утвержденными планами, а также нормативы структурной ликвидности, или чистого стабильного фондирования (Н28, Н29 с минимальным значением 100%).

За счет оперативной работы Фонда консолидации банковского сектора с 12,2% до 10,6% сократился в общем объеме удельный вес активов банков, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства. С другой стороны, рост таких активов в 2017 году был обеспечен направлением на санацию упомянутых выше ФК «Открытие» (санация официально завершена в декабре 2017 года), Промсвязьбанка и Бинбанка.

Динамика активов, капитала, совокупного кредитного портфеля и клиентских средств по итогам 2018 года в целом по банковской системе заметно превышает показатели предшествующего 2017 года. Общая сумма капитала кредитных организаций в 2018 году вышла в плюс после сокращения на 1,2% в 2017-м, по данным рейтинга Банки.ру. Чистая прибыль сектора оказалась на 70% выше прибыли 2017 года (1,345 трлн против 789,7 млрд рублей в 2017 году). Кредитный портфель без вычета валютной переоценки вырос на 15%, в частности за счет высокой динамики кредитов, выданных физическим лицам, включая необеспеченные. Совокупные активы за год увеличились на 10,7%, клиентские средства — на 11,1%.

3. Кредитование

Совокупный кредитный портфель российских банков увеличился за 2018 год на 15% — до 52,9 трлн рублей, по данным рейтинга Банки.ру (без учета банков, не публиковавших отчетность). Это во многом определило общую динамику сектора. Объем кредитного портфеля на 1 января 2019 года превышает 57% активов. Динамика кредитного портфеля во всех четырех кварталах была положительной, наиболее заметный рост наблюдался в III квартале — 5,3%.

Доля валютных кредитов продолжает сокращаться. В корпоративном портфеле их доля за 2018 год снизилась с 29,7% до 28,8% (на начало 2017 года — 32,2%), в розничном — с 0,9% до 0,7% (на начало 2017 года – 1,5%).

К 1 января 2019 года на балансах пяти крупнейших банков находилось 67,4% от общей суммы выданных кредитов, на топ-100 кредитных портфелей приходилось уже 97,3% (годом ранее — 63,4% и 96,9% соответственно).

Удельный вес розничных кредитов в совокупном кредитном портфеле банковского сектора РФ увеличился за год с 25,3% до 26,8%, выросла и доля прочих кредитов. При этом доля корпоративных кредитов, соответственно, сократилась — с 70,2% до 68,3%.

Без учета банков, не раскрывавших отчетность, за прошедший год объем корпоративного кредитного портфеля российских банков увеличился на 4,2 трлн рублей, или на 12,4%. Наибольший рост показатель продемонстрировал в III квартале — плюс 4,8%. Объем портфеля пяти крупнейших корпоративных кредиторов вырос за 2018 год на 3,89 трлн, или на 17,3%.

Совокупный розничный кредитный портфель банков за 12 месяцев увеличился на 2,7 трлн рублей, или на 22,4%, по данным рейтинга Банки.ру. Наиболее активно он рос в II и III кварталах – на 5,8% и 6,6% соответственно. Объем кредитов, выданных физическим лицам пятью крупнейшими розничными кредиторами, увеличился за год на 25,9%, или на 2,08 млрд рублей, если учитывать объединение ВТБ и ВТБ 24.

Динамика просроченной задолженности в розничном и в корпоративном сегменте в 2018 году была разнонаправленной. Если просрочка по рознице сокращалась на протяжении трех кварталов (рост был только в III квартале — на 0,1%), то сумма просрочки по корпоративным кредитам три квартала росла, а сокращалась только в IV-м – на 3,6%. Наиболее высокий рост просроченной задолженности по корпоративным кредитам пришелся на I квартал — 9,4%. Розничная просрочка максимально сокращалась в IV квартале — на 6,7%.

В итоге рост совокупной просроченной задолженности составил за год 3%. Для сравнения: в 2017 году динамика «просрочки» составила 4,3%, а в 2016 году была отрицательной.

Однако благодаря опережающему росту объемов кредитования удельный вес просрочки в совокупном кредитном портфеле на 1 января 2019 года составил 5,5% (годом ранее – 6,2%). По данным финансового рейтинга Банки.ру, доля просроченных ссуд в розничном портфеле сократилась за прошедший год с 7% до 5,1%,в корпоративном портфеле — с 5,9% до 5,7%.

Согласно официальной статистике Банка России, доля проблемных и безнадежных ссуд в совокупном объеме по банковскому сектору увеличилась за год незначительно — с 10% до 10,1%. При этом, несмотря на работу регулятора с банками по части адекватного резервирования кредитов, объем сформированных резервов по всем видам ссуд за 12 месяцев снизился с 9,3% до 9,1% (на начало 2017 года этот показатель составлял 8,5%). Эта доля все еще меньше удельного веса одних только проблемных и безнадежных ссуд в совокупном объеме кредитов.

Уровень обеспечения коммерческих кредитов залогом имущества по банковской системе снизился за год с 60,2% до 54,2%. Медианное значение этого показателя по рынку выше, но тоже уступает прошлогоднему – 103% против 105,8%. Общая сумма обеспечения (учитываемая на внебалансовом счете 91312 «Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов») выросла в 2018 году на 3,6% – до 28,7 трлн рублей, но уступила по динамике совокупному кредитному портфелю, что, соответственно, снизило уровень обеспечения в целом.

В тройке лидеров по росту объема полученного кредитования в 2018 году, согласно данным Банка России, оказались следующие отрасли экономики: транспорт и связь (+32,8% за 2018 год), сельское хозяйство (+15,9%) и торговля (+14%).

Розничное кредитование, за счет которого, во многом, наблюдалась хорошая динамика роста кредитного портфеля в 2018 году, очевидно, не покажет столь внушительного роста в 2019 году: скажутся как рост процентных ставок, так и ограничения регулятора, касающиеся необеспеченных кредитов и ипотеки с низким первоначальным взносом или без него. Повлияет на динамику розничного кредитования и отсутствие роста доходов населения. Этот же фактор поспособствует ухудшению качества кредитных портфелей российских банков в 2019 году. Поддерживать рост розничного кредитования продолжит ипотека.

На динамику корпоративного кредитования будут влиять повышенные требования к качеству заемщиков со стороны банков и общий бизнес-климат. Увеличится запрос на реструктуризацию и пролонгацию кредитов.

Соответственно, совокупный портфель кредитов физическим лицам увеличится за год на 12–16%, а портфель корпоративных кредитов – на 4–6,5%. Основную динамику традиционно будут обеспечивать крупнейшие банки, доля пяти крупнейших кредиторов в совокупном кредитном портфеле сектора увеличится на 2–4 п.п. (до 69,5–71,4% в общем объеме).

В 2019 году мы ожидаем увеличения доли просрочки в совокупном портфеле корпоративных кредитов на 0,2–0,5 п.п. при росте портфеля за счет крупного бизнеса. Сокращение объемов просроченной задолженности в розничном сегменте в 2019 году затормозится до 0–4%, а доля просрочки в кредитах, выданных физлицам, в случае слабого роста розничного портфеля может к концу года незначительно увеличиться.

В 2018 году Банк России дважды понижал (с 7,75% до 7,5%, а потом до 7,25%), после чего дважды повышал в обратном порядке (с 7,25% до 7,75%) ключевую ставку. Таким образом, 2019 год российский рынок встретил с тем же значением, что и предыдущий 2018-й. Банки определили вектор движения еще до первого повышения в сентябре – процентные ставки по кредитам поползли вверх уже летом. Тем не менее, средневзвешенные ставки по некоторым видам и срокам кредитов реагируют чуть медленнее, поэтому их значения по кредитам для физических лиц по итогам года остаются на уровне ниже начала 2018 года.

Не по всем видам кредитов отреагировали и значения полной стоимости кредита (ПСК). Для IV квартала 2018 года предельные ПСК для автокредитов, нецелевых потребкредитов сроком до года (кроме сумм от 30 тыс. до 100 тыс. рублей), а также POS-кредитов (кроме кредитов до одного года на сумму менее 30 тыс. рублей) находились на уровне ниже, чем установленные для I, II и III кварталов.

Для автокредитов предельные значения ПСК в течение года находились в диапазоне от 17,4% до 27,7% (среднерыночные значения — от 13% до 18,5%) в зависимости от суммы кредита и срока погашения. Для POS-кредитов предельные значения колебались от 18,3% до 29,8% (среднерыночные — от 13,7% до 22,3%), для потребкредитов с лимитом кредитования — от 28,3% до 33,5% (среднерыночные — от 21,2% до 25,1%), для нецелевых потребкредитов и целевых кредитов с обеспечением — от 15,9% до 39,4% (среднерыночные — от 11,9% до 29,5%). Для последних диапазон значений наиболее широкий; и максимальные, и минимальные значения наблюдались в III и IV кварталах 2018 года.

Отметим, что средневзвешенные ставки по ипотечным рублевым кредитам, выданным с начала года, опускались за последние 12 месяцев до 9,54%. По итогам всего 2018 года это значение составило 9,56%. Динамика ставок достигла снижения максимум на 1,1 п.п. (с 10,64% на 1 января 2018 года), тогда как за 2018 год этот показатель снизился на 1,84 п.п.

Тем не менее, совокупный портфель ипотечных жилищных кредитов, выданных российскими банками, за 2018 год увеличился на 23,6% – до 6,4 трлн рублей, а объемы выдачи ипотеки поставили очередной рекорд: за год выдано 1,47 млн кредитов на сумму, чуть превышающую 3 трлн рублей. Это больше прошлогодней выдачи на 49%, или на 991,2 млрд рублей. Средняя сумма ипотечного кредита за 2018 год увеличилась с 1,86 млн до 2,05 млн рублей.

Доля валютной составляющей в совокупном портфеле жилищных ипотечных кредитов на первичную недвижимость за год снизилась с 0,8% до 0,5%. Общий объем валютных кредитов на начало текущего года составлял 33,5 млрд рублей. За год было выдано всего 11 ипотечных кредитов, номинированных в иностранной валюте.

Доля просроченной задолженности по кредитам в рублях за 12 месяцев сократилась незначительно (0,96% на 1 января 2019 года против 1,01% годом ранее), а доля валютной просрочки выросла на 0,6 п.п. – с 33,9% до34,5%.

Порядка 20,8% портфеля формируют ипотечные кредиты, выданные под залог договоров долевого участия, 76,5% – кредиты, выданные для приобретения уже построенного жилья.

По данным ДОМ.РФ (бывш. АИЖК), в прошедшем году возможностью рефинансирования ранее полученных ипотечных кредитов воспользовались около 170 тыс. заемщиков, уменьшивших платеж в среднем на 15% при снижении процентной ставки с 12,5% до 9,5%. Доля рефинансирования в общем объеме выданных ипотечных кредитов в 2018 году оценивается в 11,5%.

На начало 2019 года 358 банков выдавали ипотечные жилищные кредиты. За год их число сократилось на 52, за пять последних лет – ровно на 300 кредитных организаций.

Пять крупнейших ипотечных кредиторов – банки с прямым или опосредованным государственным контролем (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, РСХБ и ДОМ.РФ). Доля Сбербанка в общем объеме выданных ипотечных кредитов составляет 48,2%, доля ВТБ – 20,7%, Газпромбанка – 4,6%, РСХБ – 3,9%. Из крупнейших негосударственных кредиторов можно выделить «ДельтаКредит» и Райффайзенбанк – 2,3% и 1,9% от общей суммы выданных ипотечных кредитов в 2018 году соответственно.

Доля ипотечных кредитов в совокупном кредитном портфеле российских банков составляет 11,3% на 1 января 2019 года, в портфеле розничных кредитов – 43% (в начале 2018 года – 11,3% и 42,6% соответственно). Средняя сумма ипотечного кредита за 2018 год увеличилась с 1,86 млн до 2,05 млн рублей, средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным с начала 2018 года, составила 9,56% (ставка по 2017 году – 10,64%, по 2016 году – 12,48%).

По данным Банка России, 42% всех жилищных ипотечных кредитов в России выдается в семи регионах: Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Тюменской области, Свердловской области, Республике Татарстан и Республике Башкортостан. За 2018 год список самых ипотечных регионов практически не изменился, только Свердловская область в нем обогнала Татарстан.

В региональном разрезе рост ипотеки обеспечивает столичный регион. За 2018 год в Москве было выдано 385,5 млрд рублей жилищных ипотечных кредитов (на 51,7% больше, чем в 2017-м), в Московской области – 252,7 млрд рублей (+58,4%), в Санкт-Петербурге – 200,3 млрд рублей (+55,1%). За сотню миллиардов перевалили выдачи в Тюменской области (142,2 млрд против 101,4 млрд рублей в 2017 году).

Средневзвешенные процентные ставки по рублевым ипотечным кредитам, выданным с начала года, убывают немного в другом порядке, чем доли выданных кредитов: Тюменская область (9,43%), Свердловская область (9,41%), Санкт-Петербург (9,38%), Башкортостан (9,36%), Московская область (9,22%), Москва (9,19%), Татарстан (9,09%). Отметим, что по уровню средневзвешенной ставки в списке лидеров Москва за 2018 год переместилась ближе к более выгодным регионам (в прошлом году Москва занимала в списке первое место со ставкой 10,72%).

Тренд на повышение ставок по ипотеке наблюдается с сентября. Рост реальных ипотечных ставок к концу 2018 года составил порядка 0,5–1 п. п. в зависимости от банка и, вероятно, продолжится в первом полугодии 2019 года. Тем не менее, мы не ожидаем существенного роста ставок: средневзвешенная ставка по итогам 2019 года не поднимется выше 10,5%. А при сокращении инфляции и в отсутствие серьезных экономических потрясений ставки вновь начнут снижаться – возможно, ближе к концу 2019 года.

Несмотря на рост, ипотечные ставки остаются достаточно низкими и доступными даже в условиях снижения реальных доходов населения, поэтому они продолжат влиять на динамику ипотечного кредитования. Умеренное влияние на динамику оказывают и регуляторные ограничения в виде повышенных коэффициентов риска на кредиты с первоначальным взносом ниже 20%.

Таким образом, в отсутствие внешних шоков, способных резко и существенно повлиять на политику регулятора, объемы выданных в 2019 году ипотечных кредитов будут на уровне ниже прошлого года, но выше 2017-го, в диапазоне 2,3–2,8 трлн рублей при сохранении или минимальном увеличении средней суммы кредита. Рост портфеля ипотечных жилищных кредитов по итогам 2019 года составит 16–20%, или 1–1,3 трлн рублей.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и агентства «Автостат», автокредитование в 2018 году почти достигло уровня докризисного 2014 года. По итогам 2018 года в кредит было продано 801,3 тыс. автомобилей, что на 10,7% превышает результаты 2017 года. Доля новых автомобилей, проданных в кредит в 2018 году, составила 49,03% против 49,57% в 2017 году.

Банк России оценивает портфель автокредитов российских банков в 817 млрд рублей по итогам 2018 года. За этот период он увеличился на 14,6%, или на 104 млрд рублей. Согласно данным НБКИ, более 45% автокредитов в 2018 году выдано в восьми регионах, среди которых ожидаемо лидируют Москва (выдано 69,3 млрд рублей), Санкт-Петербург (45,9 млрд рублей) и Московская область (44,5 млрд рублей).

Объемы автокредитования демонстрируют в 2018 году хороший рост, обеспеченный, однако, положительной динамикой первого полугодия. Изменение показателей обусловлено также растущими ценами на новые импортные автомобили. При этом растут и объемы кредитования подержанного автотранспорта.

Рынок автокредитования восстановился после трехлетнего кризиса, но во втором полугодии оказался в состоянии стагнации. Рост кредитования прекратился во многом из-за завершения популярных программ государственного субсидирования ставок. Очевидно, что такая ситуация не может не оказать влияния на динамику рынка. С другой стороны, доля продаж автомобилей в кредит снизилась незначительно и составляет почти половину от всех проданных в России автомобилей. Наш прогноз по динамике автокредитного портфеля российских банков – 9–13% за 2019 год.

4. Средства клиентов (юридических и физических лиц)

В 2018 году совокупная сумма привлеченных российскими банками средств юридических и физических лиц увеличилась на 11,2% – до 57,1 трлн рублей. Наибольший рост показатель продемонстрировал, как и год назад, в IIи IVкварталах (порядка 2,9% и 6,6% соответственно). Общая динамика клиентских средств в 2017 году составляла 4,9%.

Более существенно на общий рост в прошедшем году повлияла динамика остатков на расчетных и депозитных счетах корпоративных клиентов (+12,9%, или +3,2 трлн рублей). Средства физических лиц выросли за 2018 год на 9,2%, или на 2,4 трлн рублей.

Средства корпоративных клиентов показали хорошую динамику после «раскачки» в 2017 году и сокращения на 11,3% в 2016 году: на начало 2017-го их сумма составляла 23,7 трлн, на январь 2018 года – 24,97 трлн, а по итогам 2018 года – 28,2 трлн рублей, согласно данным финансового рейтинга Банки.ру.

Положительной динамике средств корпоративных клиентов в 2018 году способствовал преимущественно рост средств на депозитных счетах (+15,8%, или +2,49 трлн рублей). Остатки на расчетных и текущих счетах увеличились лишь на 8%, или на 741,7 млн рублей. Средства на счетах физических лиц даже уступили прошлогодним показателям и выросли за год на 23,3% (с 5,1 трлн до 6,3 трлн рублей), срочные вклады физлиц увеличились на 5,8%, или на 1,2 трлн рублей.

К 1 января 2019 года на балансах пяти крупнейших банков находилось 65,5% от совокупной суммы привлеченных средств юридических и физических лиц, топ-50 банков аккумулировали уже 91,2% клиентских средств, а топ-100 – 95,6%.

Доля средств физических лиц за год сократилась с 50,6% до 49,7%, однако они остаются одним из крупнейших источников финансирования деятельности для банков. Средства предприятий и организаций на 1 января 2019 года составляют 49,4% обязательств банков перед клиентами (годом ранее – 48,6%), или 28,2 трлн рублей, средства на счетах и депозиты населения – 28,4 трлн рублей.

Удельный вес остатков на текущих и расчетных счетах юридических лиц в структуре обязательств банков перед клиентами за 12 месяцев сократился с 18,0% до 17,5%, а вес средств на счетах физлиц выросс 9,9% до 11,0% в общей массе клиентских средств.

Валютная составляющая в структуре клиентских средств, в отличие от кредитного портфеля, в 2018 году увеличилась. Удельный вес номинированных в иностранной валюте обязательств банков перед предприятиями и организациями за 2018 год вырос с 36,7% до 37,0% (на начало 2017 года – 40,5%), доля валютных вкладов населения в общем объеме увеличилась с 20,6% до 21,5% (на начало 2017 года – 23,7%).

Такая корректировка доли валютных средств обусловлена изменениями курса валют к рублю. Других причин роста валютных обязательств не наблюдается. Ставки по валютным депозитам остаются на низком уровне (во второй половине 2018 года увеличились ставки по вкладам в долларах США, а по вкладам в евро остались почти без изменений), поэтому и в дальнейшем наиболее значимым фактором влияния на удельный вес валютных обязательств будет выступать динамика валютных курсов.

В целом динамика средств физлиц уступает росту средств корпоративных клиентов, и в 2019 году такое положение сохранится. Тем не менее, вклады населения вырастут практически в любом случае: скажутся повышение ставок в условиях слабо востребованных альтернативных инструментов сбережения и инвестирования, не защищенных от потерь гарантиями государства, а также возможная положительная переоценка валютных вкладов. Ограничивать приток вкладов уже традиционно будет отсутствие роста реальных доходов.

Прогноз динамики вкладов населения – 4–8% по итогам 2019 года, рост остатков на счетах физических лиц – 18–23%, средства корпоративных клиентов увеличатся на 7–11%. Основной рост придется на крупнейшие банки, в частности на банки с государственным участием.

Отметим, что с 1 января 2019 года в том же размере, что и средства физлиц (до 1,4 млн рублей), застрахованы размещенныев российских банках денежные средства юридических лиц, отнесенных в соответствии с законодательством РФ к малым предприятиям.

Графикпроцентных ставок по депозитамв рублях повторяет и даже немного предвосхищает действия ЦБ по повышению ключевой ставки. В числе прочего банки стали предлагать повышенные ставки из-за ослабления рубля. Рост реальных депозитных ставок на рынке можно было наблюдать уже с июня, а очередное повышение крупные банки продемонстрировали в конце ноября и в декабре – в ожидании повышения ключевой ставки Банком России. В январе-феврале 2019 года вкладов с реальными ставками в районе 8% на рынке практически нет – это скорее отдельные специальные предложения или вклады на срок свыше одного года.

Часть банков улучшает предложения по накопительным счетам, ставки по которым все же ниже, чем по вкладам. Другие кредитные организации пробуют привлекать более «длинные» деньги, увеличивая ставку по таким продуктам существеннее, чем по депозитам на сроки до одного года.

В настоящее время ключевая ставка находится на уровне 7,75%, и маловероятно, что в марте 2019 года она будет изменена. Пока прогноз ЦБ по инфляции – 5–5,5% по итогам 2019 года, но эта цифра, по предположениям руководства Банка России, может оказаться ниже при менее существенном, чем ожидалось, влиянии повышенного НДС.

Мы допускаем незначительный рост реальных ставок по вкладам в первом полугодии 2019 года (в диапазоне 0,4–0,7% годовых), а в начале следующего года, в зависимости от уровня инфляции и позиции регулятора, ставки могут начать снижение. Банки по большей части демонстрируют избыток ликвидности и не испытывают необходимости в дополнительном привлечении дорогих средств.

Средневзвешенные ставки по долгосрочным депозитам юридических лиц показывали в 2018 году наиболее неровную динамику и в конце года уступили первое место по дороговизне для банков розничным вкладам. Соответственно, средства юрлиц росли существенно более высокими темпами, нежели вклады населения.

С динамикой реальных ставок по банковским продуктам в 2018 году можно ознакомиться в исследовании, подготовленном отделом анализа банковских услуг Банки.ру.

5. Ликвидность

В феврале 2018 года Банк России прогнозировал на конец года профицит ликвидности в размере 3,2–3,6 трлн рублей. Этот диапазон оказался несколько выше реальных цифр: структурный профицит ликвидности по итогам декабря составил 3,0 трлн рублей – в основном благодаря сезонно высоким объемам операций по бюджетным счетам в конце года. Прогноз регулятора по ликвидности банковского сектора на конец 2019 года – профицит в диапазоне от 2,8 трлн до 3,3 трлн рублей.

Если вернуться к данным финансовой отчетности, нормативы ликвидности в целом по рынку, согласно данным ЦБ, показывают отличные результаты и очень далеки от минимально допустимых границ, как и медианные значения тех же нормативов.

Ликвидные и высоколиквидные активы в составе активов-нетто демонстрируют на 1 января 2019 года чуть более низкие значения, чем зафиксированные год назад. Доля ликвидных активов к совокупным активам банковского сектора составила 21,1% против 23,2% на 1 января 2018 года. Высоколиквидные активы в активах формировали 10,6% против 11,0% на 1 января 2018 года. Это не очень высокое значение для отдельного банка, но уже привычный диапазон значений для банковского сектора в целом. Доля высоколиквидных активов в структуре активов сектора на любую квартальную дату 2018 года была выше, чем на 1 января 2019 года.

Объемы операций РЕПО с Банком России выросли с незначительных показателей в начале года до 4,8–6,5 млрд рублей ежедневно к концу Iквартала и продолжали увеличиваться до конца мая. Летом показатель продемонстрировал спад до диапазонов 1,9–3 млрд с редкими увеличениями до 5 млрд рублей. Если не считать коротких повышений объемов на несколько дней, наиболее активно операции РЕПО с ЦБ банки проводили именно в конце Iи в начале IIкварталов 2018 года. Максимальные объемы таких сделок в 2018 году достигали 16,3–34,6 млрд рублей в первой декаде сентября.

Объемы привлечения средств Банка Россиив целом по отчетности шли по восходящей с начала года, исключая IVквартал, когда объем заимствований снизился с 3,1 трлн до 2,6 трлн рублей. Средства, привлекаемые на межбанковском рынке, после снижения за Iквартал с 9,3 трлн до 6,6 трлн рублей росли и на 1 января 2019 года достигли почти 9,2 трлн рублей.

На 1 января 2019 года привлеченные средства ЦБ находились в том или ином объеме в обязательствах 49 банков (по итогам Iи IIIкварталов – 44 банков, на конец первого полугодия – в пассиве 50 банков).

На начало 2019 года 68,7% от 2,6 трлн рублей, полученных банками от ЦБ, было привлечено банком «Траст», реорганизируемым в банк непрофильных активов группы ФК «Открытие», и присоединяемым к нему АВБ; еще 21,7% приходилось на Сбербанк.

Принимая во внимание снижающееся число качественных российских заемщиков и обусловленные этим и другими факторами (санкции, платежеспособность населения, низкая доходность надежных инструментов инвестирования и пр.) ограничения в распределении излишков ликвидности, несложно согласиться с прогнозами ЦБ о сохранении профицита ликвидности банковского сектора в 2019 году.

Российские банки, сохраняя избыточную ликвидность, не будут испытывать потребности в привлечении средств регулятора, за исключением санируемых или реорганизуемых кредитных организаций. Таким образом, направление динамики объемов привлечения от Банка России в 2019 году будет повторять прошлогоднее (на графике выше) – снижение привлечения в первом полугодии и дальнейший незначительный рост до конца года. Обеспечивать эту динамику будут крупнейшие госбанки.

6. Прибыль

Чистая прибыль российских банков по итогам 2018 года составила 1,34 млрд рублей, что на 70% превышает результат 2017 года. Тогда банковский сектор получил совокупную чистую прибыль в размере 789,7 млрд рублей.

В 2018 году прибыльные организации заработали почти 1,92 трлн рублей (в 2017 году – 1,56 трлн, в 2016 году – 1,29 трлн рублей), а убытки составили 574,6 млрд рублей. Причем более 88% этих убытков обеспечили Промсвязьбанк, а также реорганизируемый в банк непрофильных активов «Траст» и присоединяемый к нему АВБ. Прибыльными в прошедшем году оказались 384 кредитные организации (421 за 2017 год), а отрицательный финансовый результат продемонстрировали ровно сто кредитных учреждений (140 за 2017 год).

Второе полугодие 2018 года для российских банков было в сумме более прибыльным: в III квартале они заработали 434,2 млрд рублей чистой прибыли, в IV-м – 276,6 млрд. В I квартале совокупная прибыль сектора составила 353,0 млрд рублей, в II-м – 280,9 млрд рублей.

Рентабельность активов банковского сектора по итогам 2018 года ожидаемо оказалась вышепрошлогоднего уровня (1,5% против 1,0%), рентабельность капитала составила 13,8% (против 8,3% за 2017 год).

Максимальные убытки по итогам 2018 года зафиксировали пять кредитных организаций: Банк «АВБ» (–337,2 млрд рублей), банк «Траст» (–155,5 млрд), Промсвязьбанк (–14,1 млрд), Московский Областной Банк (–11,6 млрд), а также санируемый с 26 апреля 2018 года Азиатско-Тихоокеанский Банк (–9,4 млрд рублей). Как и в 2017 году, за основные убытки банковского сектора ответственны санируемые банки. Из действующих банков, не проходивших процедуру финансового оздоровления, наиболее убыточным в 2018 году стал Абсолют Банк (–8,2 млрд рублей).

Прибыль крупнейшего банка страны, составляющая более 42% от общего финансового результата прибыльных банков за год, выросла до 811,1 млрд рублей (674,1 млрд рублей за 2017 год). На втором месте по чистой прибыли за 2018 год ВТБ (256,6 млрд рублей), на третьем – Альфа-Банк (110,8 млрд рублей). В пятерку лидеров по чистой прибыли вошли также санируемый Социнвестбанк (31,2 млрд рублей), получивший такую прибыль за счет «прощенных» в конце года санатором «ДОМ.РФ» (бывш. АКБ «Российский капитал») обязательств перед ним в размере 34,5 млрд рублей, а также Райффайзенбанк (26,9 млрд рублей).

Традиционно основное влияние на совокупную прибыль оказали чистые доходы от операций по кредитованию юридических лиц, выросшие за год на 12,8%. При этом отрицательную динамику показали как расходы, так и доходы, но первые сократились более значительно. Опережающими темпами в процентном отношении росли комиссионные расходы относительно доходов, но из-за существенно большего объема последних, влияние чистых комиссионных доходов (+21,7% по сравнению с 2017 годом) на совокупную прибыль оказалось на втором месте.

Расходы на формирование резервов на возможные потери сократились в 2018 году чуть более значительно, чем доходы от их восстановления. Соответственно, влияние на чистую прибыль совокупных расходов на резервирование снизилось. Отчисления в резервы сократились на 3,4% (на 319,7 млрд), а прибыль от восстановления резервов – на 1,2% год к году (на 92,7 млрд рублей). При этом на 45% – с 831 млрд до 1,2 трлн рублей – по сравнению с прошлогодними показателями выросли организационные и управленческие расходы.

В отсутствие санаций крупнейших игроков, влиявших на показатели прибыльности сектора в 2016–2018 годах, мы прогнозируем уровень чистой прибыли по итогам 2019 года в диапазоне 1,1–1,4 трлн рублей. Уровень может оказаться ниже прогнозируемого минимума в случае существенных изменений в экономике.

Жесткий подход банков к оценке кредитных рисков и внимание регулятора к адекватности такой оценки стало следствием роста отчислений средств в резервы, несмотря на снижение просроченной задолженности и общее улучшение качества совокупного кредитного портфеля. В 2019 году формирование резервов будет основным фактором давления на финансовые результаты банков, в том числе из-за увеличениядоли просрочки и проблемных кредитов в кредитном портфеле.

7. Собственные средства и достаточность капитала

Совокупный объем собственных средств кредитных организаций (по ф. 123, без учета организаций, имеющих на отчетную дату отрицательное значение капитала) за 2018 год вырос на 870,5 млрд рублей, или на 9,3%, составив на 1 января 2019 года около 10,27 трлн рублей, по данным финансового рейтинга Банки.ру.

14 банков «вложили» в эту цифру свой отрицательный капитал общей суммой в 1,33 трлн рублей, из которых 1,11 трлн – на счету банка «Траст» и присоединяемого к нему Банка «АВБ». Годом ранее насчитывалось 18 банков с отрицательным капиталом, при этом отрицательная сумма составляла 985,1 млрд рублей.

Ключевой фактор роста собственных средств в 2018 году – прибыль и фонды (+800,6 млрд рублей). Отрицательно влияли на динамику совокупного капитала убытки, увеличившиеся за 2018 год на 481,8 млрд рублей.

Собственные средства – один из критериев деления лицензий банков на универсальные и базовые. С 1 января 2018 года минимальный размер капитала для универсальных банков составляет 1 млрд рублей, для банков с базовой лицензией – 300 млн рублей (но не более 3 млрд рублей). На 1 января 2019 году универсальную лицензию имел 291 банк, базовую – 194 банка.

Согласно данным ЦБ, значения нормативов достаточности капиталав целом по банковскому сектору выросли к концу Iквартала 2018 года, а в дальнейшем находились на более низком уровне. На 1 января 2019 года значение норматива Н1.0 составляло 12,2% (годом ранее – 12,1%), Н1.1 – 8,3% (годом ранее – 8,2%), Н1.2 – 8,9% (годом ранее – 8,5%).

Медиана основногонорматива достаточности капитала Н1.0 по сектору на 1 января 2019 года составляла 24,81%, годом ранее показатель был ниже – 23,55%, на начало 2016 года – 22,29%.

Основная масса нарушителей значений норматива достаточности капитала Н1.0 и других обязательных нормативов – санируемые банки. Сравнительно низкие значения Н1.0 – от 8% до 10%, по данным ЦБ, на 1 января 2019 года демонстрировали шесть кредитных организаций (против девяти банков годом ранее).

8. Прогноз на 2019 год

Базовый прогноз по банковскому сектору аналитического центра Банки.ру предполагает относительную стабильность политической и экономической среды в России и отсутствие серьезных внешних шоков. Прогноз может быть пересмотрен в случае крупных политических и экономических изменений, которые на текущий момент оцениваются авторами обзора как маловероятные.

◊ Процесс сокращения числа игроков на рынке банковских услуг России не завершен, количество действующих банков к 2020 году сократится не менее чем на 40 единиц.

◊ Рост влияния «госбанков» на банковский сектор продолжится как за счет приобретения региональных игроков с перспективой их присоединения и поглощения в дальнейшем, так и органически. Доля активов пяти крупнейших банков за 2018 год выросла с 55,8% до 60,4% в общем объеме, к концу 2019 года эта доля увеличится до 64,5–65,5%.Доля пяти крупнейших кредиторов в совокупном кредитном портфеле сектора увеличится на 2–4 п.п. за год (до 69,5–71,4% в общем объеме).

◊ В отсутствие санаций крупнейших игроков, влиявших на показатели прибыльности сектора в 2016–2018 годах, чистая прибыль российских банков по итогам 2019 года прогнозируется на уровне 1,1–1,4 трлн рублей. Формирование резервов будет основным фактором давления на финансовые результаты банков.

◊ Профицит ликвидности банковского сектора сохранится, учитывая снижающееся число качественных российских заемщиков и обусловленные этим и другими экономическими факторами (санкции, платежеспособность населения, низкая доходность надежных инструментов инвестирования и пр.) ограничения в распределении излишков ликвидности.

Российские банки, сохраняя избыточную ликвидность, не будут испытывать потребности в привлечении средств регулятора, за исключением санируемых или реорганизуемых кредитных организаций.

◊ Объем вкладов населения вырастет в 2019 году на 4–8% благодаря повышению ставок в условиях слабо востребованных альтернативных инструментов сбережения и инвестирования, не защищенных от потерь гарантиями государства. Умеренное влияние на рост может оказать переоценка валютных вкладов. Приток вкладов будет ограничиваться отсутствием роста реальных доходов. Рост остатков на текущих и расчетных счетах физических лиц– 18–23%. Средства корпоративных клиентовувеличатся на 7–11%.Основной рост клиентских средств придется на крупнейшие банки, в частности на банки с государственным участием.

◊ В первом полугодии 2019 года ожидается незначительный рост реальных ставок по вкладам(в диапазоне 0,4–0,7% годовых), во втором полугодии существенных изменений по ставкам не предвидится. В начале следующего года в зависимости от уровня инфляции и позиции регулятора ставки могут начать снижение.

◊ Кредитование физических лиц, за счет которого, во многом, наблюдалась хорошая динамика роста кредитного портфеля в 2018 году, не покажет столь внушительного роста в 2019 году. Портфель кредитов физическим лицам увеличится за год на 12–16%.

Поддерживать рост розничного кредитования продолжит ипотека, несмотря на повышенные коэффициенты риска для кредитов с низким первоначальным взносом или без него. На сокращение динамики относительно 2018 года повлияют рост процентных ставок, отсутствие роста доходов населения и ограничения регулятора, касающиеся необеспеченных кредитов.

◊ Объемы выданных в 2019 году ипотечных кредитовбудут на уровне ниже прошлого года, но выше 2017-го, в диапазоне 2,3–2,8 трлн рублей при сохранении или минимальном увеличении средней суммы кредита (2,05 млн рублей в 2018 году). Рост портфеля ипотечных жилищных кредитов по итогам 2019 года составит 16–20%, или 1–1,3 трлн рублей.

Ставки по ипотечным кредитам остаются достаточно низкими и доступными даже в условиях снижения реальных доходов населения, поэтому их влияние на динамику ипотечного кредитования будет незначительным. Умеренно влияют на динамику и регуляторные ограничения в виде коэффициентов на кредиты с первоначальным взносом ниже 20%.

◊ Рост реальных ставок по ипотечным кредитам во втором полугодии 2018 года составил порядка 0,5–1% в зависимости от банка и, вероятно, продолжится в первом полугодии 2019 года. Однако существенного роста мы не ожидаем: средневзвешенная ставка по ипотеке к концу 2019 года не поднимется выше 10,5%. При сокращении инфляции и в отсутствие серьезных экономических потрясений ставки вновь покажут снижение – возможно, ближе к концу 2019 года.

◊ Во втором полугодии 2018 года наблюдалась стагнация рынка автокредитования, рост кредитования прекратился во многом из-за завершения популярных программ государственного субсидирования ставок. Очевидно, что такая ситуация не может не оказать влияния на динамику рынка. С другой стороны, доля продаж автомобилей в кредит снизилась незначительно и составляет почти половину от всех проданных в России автомобилей. Наш прогноз по динамике автокредитного портфеля российских банков – 9–13% за 2019 год.

◊ На динамику корпоративного кредитованиябудут влиять повышенные требования к качеству заемщиков со стороны банков и общий бизнес-климат, увеличится запрос на реструктуризацию и пролонгацию кредитов. Рост портфеля корпоративных кредитов – 4–6,5% в 2019 году.

◊ В 2019 году мы ожидаем увеличения доли просрочкив совокупном портфеле корпоративных кредитов на 0,2–0,5 п.п. при росте портфеля за счет крупного бизнеса. Сокращение объемов просроченной задолженности в розничном сегменте в 2019 году затормозится до 0–4%, а доля просрочки в кредитах, выданных физлицам, в случае слабого роста розничного портфеля может к концу года незначительно увеличиться.





Сабина ХАСАНОВА, Директор департамента аналитики и контента Банки.ру

Вадим ТИХОНОВ, Аналитик аналитического центра Банки.ру