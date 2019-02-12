12.02.2019 09:00 305

Почти 150 небольших банков в России находятся на грани банкротства, рассказали «Известиям» участники финансового рынка. Устойчивость таких организаций подрывают повышенные отчисления в Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Усугубляет ситуацию и то, что с этого года страховка АСВ распространилась на счета малого и среднего бизнеса, из-за чего размер взносов банков увеличился. То, что бремя слишком высоких отчислений — одна из основных проблем малых банков, признают и в Ассоциации банков России (АБР). В середине февраля в ней пройдет заседание с участием председателя ЦБ, на встрече будут обсуждать проблемы малых кредитных организаций. Об этом «Известиям» рассказал председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Эксперты считают, что небольшие послабления организациям позволят им не только чувствовать себя на рынке более уверенно, но и предлагать клиентам выгодные продукты.

Непосильное бремя

О необходимости появления отдельной рабочей группы по решению проблем малых банков ранее говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Такая группа уже создана, в середине февраля состоится ее первое заседание, рассказал «Известиям» вице-президент АБР Анатолий Козлачков. В совещании примет участие Эльвира Набиуллина, добавил Анатолий Аксаков. По его словам, на заседании планируется обсудить одну из основных проблем малых банков — бремя слишком высоких отчислений в АСВ.

Анатолий Козлачков также признал наличие такой проблемы. Он добавил, что у таких кредитных организаций капитал в значительной степени представлен средствами граждан и малых предприятий, а рентабельность в силу небольшого масштаба бизнеса невысока. Также, по его словам, за последние годы маржинальность традиционных банковских операций существенно снизилась, а регуляторные и законодательные новации повлекли возникновение дополнительных затрат.

Сейчас в России 149 банков с базовой лицензией. Это малые региональные кредитные организации, которые традиционно работают только с клиентами своего субъекта и не имеют широкой филиальной сети. С этого года у них вырос риск банкротства из-за того, что под действие закона о страховании вкладов попадают не только средства граждан и индивидуальных предпринимателей, но и деньги малого и среднего бизнеса. Из-за этого финансовые организации должны делать в АСВ дополнительные отчисления, рассказали «Известиям» в таких банках. Кроме того, по любому предписанию ЦБ запретительного или ограничительного характера малые банки автоматически уплачивают повышенные взносы.

На банковском рынке России существуют стандартные и повышенные взносы в фонд страхования вкладов, рассказал Виктор Романович, член совета директоров Спиритбанка (у него базовая лицензия). Основания их применения одинаковы как для крупных банков с универсальной лицензией, так и для банков с базовой. Поводами для установления повышенных взносов являются низкая оценка показателей капитала, активов, ликвидности, системы управления рисками, состояния внутреннего контроля. Однако малым банкам в отличие от крупных повышенный процент угрожает банкротством.

В ЦБ не ответили на вопрос «Известий» о том, рассматривается ли сейчас снижение размера максимальных отчислений в фонд страхования вкладов для банков с базовой лицензией.

Ставка за риск

Все риски кредитных организаций зашиты в цену банковских продуктов. А снижение расходов — это улучшение возможностей по обслуживанию клиентов, уменьшению процентных ставок по кредитам.

— Очевидно, что снижение отчислений в фонд страхования вкладов улучшит финансовое положение банков с базовой лицензией. И они смогут сделать более привлекательными условия по своим продуктам для клиентов, — отметил Анатолий Аксаков.

Для всех банков в отношении страховых взносов на деньги малых предприятий, действует как базовая ставка (0,15% за квартал, 0,6% годовых), так и при определенных условиях применяется повышенный процент. Применение более высокой ставки (плюс 500% к базовой) может критически сказаться на финансовом положении банков, в отношении которых действует хотя бы одна мера в виде ограничения или запрета. В итоге это приведет к необходимости уплаты банками 3,6% годовых на страхуемые средства.

Для банков с базовой лицензией это непосильная ноша. Данный вопрос был актуальным и когда страховались только средства граждан, он усугублял ситуацию для банков, уже испытывающих трудности, а сейчас обострился на фоне распространения страховки на счета малых предприятий. Справедливо было бы снизить повышенную ставку до 100%, считает Виктор Романович.

За послабления для банков с базовой лицензией в плане повышенных отчислений в фонд страхования вкладов выступил и директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. Он рассказал «Известиям», что в ряде городов и регионов такие банки играют свою системообразующую функцию и они важны в целом для системы. А повышенные отчисления ставят под вопрос их финансовую устойчивость, что ведет к рискам банкротства. Однако, по его мнению, даже с введением послаблений небольших банков в России будет становиться все меньше.

Директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков добавил, что регулятор в свое время не увидел нарушения конкуренции со стороны крупных кредитных организаций, и не предпринял меры. Сейчас система, по его словам, носит разбалансированный характер.

Татьяна ТЕРНОВСКАЯ