09.04.2019 09:30 340

Если агент оформляет вам полис ОСАГО от руки, на бланке зеленого цвета и требует оплату только наличными, не связывайтесь с ним. Обманет. О признаках мошенничества при страховании автогражданской ответственности "РГ" рассказали в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу.

Без вины виноватые

Наш читатель, молодой автолюбитель из Тулы Андрей оформил ОСАГО в электронном виде через интернет. Однако полис оказался фальшивым. Пришлось покупать новый полис и заплатить 800 рублей штрафа за езду без страховки.

Жителю Калуги Игорю Константиновичу повезло еще меньше: он узнал, что его полис фальшивый, когда стал виновником аварии. Пришлось возмещать ущерб из своего кармана. Такое бывает: мошенники оформляют полисы на фальшивых бланках.

Используют, например, настоящие бланки, но фирмы-страховщика, которая уже закрыта. Заполняют полис с ошибками, чтобы потом признали недействительным. В интернете открывают фальшивые сайты. При расплате картой могут завладеть ее реквизитами.

Восемь правил покупки

Чтобы не купить фальшивый полис ОСАГО, заместитель начальника Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Ирина Тимоничева советует соблюдать несколько правил.

Первое. Проверьте лицензию. Страховщик не вправе продавать полисы, если его лицензия отозвана, приостановлена или ограничена. Узнать, имеет ли компания лицензию, можно на сайте Банка России www.cbr.ru . Скачайте таблицу "Субъекты страхового дела", найдите там нужную компанию и сверьте.

Также наличие лицензии можно проверить онлайн с помощью "Справочника участников финансового рынка" (официальная информация Банка России). Можно проверить на сайте финансовой культуры: fincult.info .

Правило второе. Покупайте в надежном месте. В офисе продаж или на официальном сайте.

Правило третье. Переходите по ссылкам на официальные сайты страховых компаний с сайта Российского союза автостраховщиков (РСА) www.autoins.ru .

Правило четвертое. Проверяйте адресную строку в браузере, в том числе при переходе на другие страницы сайта. Возникли сомнения? Прежде чем оплатить полис, позвоните в страховую компанию и все выясните.

Правило пятое. Полис в бумажном виде можно приобрести у страхагента, уполномоченного на заключение договоров ОСАГО. Чтобы избежать возможных неприятностей, проверьте наличие документов, например, заверенной копии договора об оказании услуг.

Действует агент на основании договора со страховщиком и доверенности на заключение договоров от имени компании. Также клиент вправе потребовать паспорт и сверить паспортные данные с содержанием других документов.

Правило шестое. Постарайтесь связаться со страховой компанией, интересы которой представляет агент, и убедитесь, что в ее штате есть такой сотрудник. На официальном сайте компании также должна присутствовать информация о сотрудниках.

Правило седьмое. Электронный полис ОСАГО приобретайте сами на сайте страховой компании. Не давайте посредникам доступ к вашему личному кабинету и персональной информации.

Правило восьмое. Проверьте полис. Уже больше года на каждом полисе, оформленном на бумажном бланке, в правом верхнем углу ставится QR-код. Это дополнительная защита от подделки. Считайте QR-код (например, с помощью специального приложения на смартфоне) и посмотрите название страховой компании, номер полиса, дату выдачи и срок его действия. Обязательно проверьте также марку, модель, VIN-код и госномер вашей машины. Если найдете хотя бы одну ошибку, не приобретайте полис — он не защитит вас от убытков в случае аварии по вашей вине.

Полисы ОСАГО можно также проверить на сайте РСА. Там вы узнаете, какой страховой компании он принадлежит и действует ли ее лицензия. Если полис не значится в реестре РСА, немедленно обратитесь в полицию и оформите новый страховой полис.

Как узнать сайты-клоны

Следует помнить, что закон запрещает оформлять электронные полисы через посредников, это право предоставлено только самим страховым компаниям, напоминает Ирина Тимоничева.

Список страховщиков, которые могут оформлять электронные полисы, опубликован на официальном сайте РСА.

Обычно фальшивый сайт имеет дизайн, схожий с оригиналом. Название домена отличается от настоящего на одну или несколько букв. Узнать адрес настоящего сайта можно на официальном сайте Банка России.

Одним из признаков обмана является оплата полиса онлайн, через электронный кошелек. Настоящие страховые компании проводят ее через банк

С недавнего времени в поисковой системе "Яндекс" введена маркировка сайтов страховых компаний. Она представляет собой синий кружок с галочкой и надписью "ЦБ РФ". Увидеть значок можно в выдаче поиска напротив названия компании. Маркировка подтверждает, что это официальный сайт организации.

Иногда мошенникам удается создать возможность перехода с настоящего сайта на фальшивый. Помните, что при переходе на новые страницы ресурса меняться должны только последние буквы в адресной строке.

Одним из признаков обмана является оплата полиса, оформляемого онлайн, через электронный кошелек. Настоящие страховые компании обычно проводят оплату через банк.

Советы от ЦБ

Приметы фальшивок и мошенников

Конечно, не стоит думать, что все страховые агенты — непременно мошенники. Но осторожность не помешает. Иногда защититься от преступника помогает простая наблюдательность, утверждает Ирина Тимоничева.

Итак, что вас должно насторожить в поведении агента?

Во-первых , отказ предъявить паспорт, агентский договор или выданную страховой компанией доверенность.

, отказ предъявить паспорт, агентский договор или выданную страховой компанией доверенность. Во-вторых , оформление полиса без использования информационной базы данных Российского союза автостраховщиков (РСА), а также без диагностической карты.

, оформление полиса без использования информационной базы данных Российского союза автостраховщиков (РСА), а также без диагностической карты. В-третьих , заполнение документов от руки.

, заполнение документов от руки. В-четвертых , оплата только наличным способом, отказ в выдаче квитанции и невозможность проведения операций по безналичному расчету.

, оплата только наличным способом, отказ в выдаче квитанции и невозможность проведения операций по безналичному расчету. В-пятых, низкая стоимость полиса (1,5-2 тысячи рублей).

Как распознать фальшивый полис

Ирина Тимоничева назвала семь примет фальшивых полисов.

1. Нет водяного знака в виде логотипа РСА, который просматривается на просвет.

2. Нет рельефности в изображении серии и номера документа.

3. Нет металлической защитной нити, проходящей через весь бланк и прошивающей его насквозь.

4. Нет QR-кода (или нечитаемый код).

5. Также на подделку однозначно указывают опечатки в штампе или печати компании.

6. Обратите внимание и на цвет полиса: с 2016 года он розовый, а не зеленый.

7. Сегодня многие страховые компании даже в офисе выдают на руки клиентам не традиционный полис, а черно-белую распечатку электронного документа. Посмотрите, как он выглядит на мониторе компьютера.

Елена ГРЕКОВА

