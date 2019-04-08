08.04.2019 10:40 367

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий страховщиков расторгнуть договоры по страхованию ответственности застройщиков и передать 99% остающейся премии по ним в Фонд защиты прав дольщиков. На рынке не жалеют о расставании с убыточным и непрогнозируемым рынком страхования ответственности строителей, но говорят об опасном прецеденте, когда государство изымает сборы по добровольному виду страхования. Кроме того, компаниям мало оставляемого им 1% на расходы на ведение дел.

Группа депутатов во главе с руководителями комитетов по собственности Николаем Николаевым и финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму поправки к закону «О публично-правовой компании по защите прав граждан—участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков». Поправки обязывают страховщиков досрочно прекратить договоры страхования ответственности застройщиков и в течение 30 дней после вступления в силу закона передать 99% полученных по ним премий за неистекший срок полиса (в страховой терминологии такая премия называется незаработанной) в Фонд защиты прав дольщиков.

Страховщикам предписано также подробно описать своего клиента и дать расчет стоимости его полиса. Согласно поправкам, если страховщик не перечисляет фонду средства, ЦБ вправе применить к нему санкции. Если таким видом страхования занималась не страховая компания, а общество взаимного страхования (ОВС), то оно обязано преобразоваться в акционерное общество и заняться другим видом страхования либо ликвидироваться. Если ОВС игнорирует это положение, с иском в суд о его ликвидации обращается ЦБ.

Напомним, страхование рисков при заключении договора долевого участия (ДДУ) введено в 2014 году, однако уже в 2016 году механизм был признан неэффективным — в частности, из-за того, что при возникновении проблем у застройщика выплата страхового возмещения дольщикам зачастую оказывалась недостаточной. Альтернативой должен стать Фонд защиты прав дольщиков, в который с осени 2017 года девелоперы отчисляют 1,2% от суммы каждого ДДУ, из этих средств выплачивается возмещение дольщикам, застройщики которых банкротятся, и финансовая помощь для завершения стройки. Объем фонда оценивается в 7,5 млрд руб. В случае принятия законопроекта он пополнится еще и страховыми премиями.

Как рассказали "Ъ" участники рынка, пик взносов по страхованию ответственности застройщиков пришелся на 2016 год, когда ЦБ ограничил число компаний, которые могут заниматься этим видом деятельности, 16 игроками. Тогда эти компании подняли тарифы, и совокупный объем сборов оценивался в 20 млрд руб. По итогам 2018 года сборы составили 15,3 млрд руб., а с этого года ответственностью строителей занимается Фонд защиты прав дольщиков. Тем не менее на рынке остались действующие договоры. Только у общества «ПОВС застройщиков» их 31 тыс. «Не так давно у нас прошла проверка Центрального банка, и по ее итогам к нашему финансовому состоянию претензий нет. Соответственно, как только закон будет принят, мы будем его исполнять»,— рассказал "Ъ" директор «ПОВС застройщиков» Роман Горяинов.

По словам другого участника рынка, ЦБ фактически был «основным заказчиком» этого законопроекта: регулятору не нужен еще один скандал на рынке с такой социальной значимостью, «хватает хлопот и с регулированием ОСАГО». В пресс-службе ЦБ "Ъ" сказали, что «Банк России прорабатывает данный законопроект, дополнительные комментарии преждевременны».

Тем временем, по словам страховщиков, создается опасный прецедент: изъятие у них средств по действующим договорам происходит впервые. «Нет гарантии, что такая история не повторится с другим видом страхования»,— говорит один из собеседников "Ъ". По словам же вице-президента Всероссийского союза страховщиков Светланы Гусар, страховое сообщество привлекали к обсуждению при подготовке проекта. «Рынок готов расстаться с этим сегментом, поскольку страховщикам без полномочий по контролю за участниками строительного рынка сложно отвечать по их рискам»,— говорит она. По ее словам, страховое сообщество готовит обоснование понесенных затрат по этому виду и расчет уплаченного налога на прибыль, с тем чтобы увеличить долю премии, оставляемой страховщикам на ведение дел: 1% рынку явно мало.

Татьяна ГРИШИНА