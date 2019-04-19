19.04.2019 10:20 363

Финансовый уполномоченный Юрий Воронин провел встречу с представителями страховщиков, на которой им была названа стоимость обязательного присоединения участников рынка к работе службы с 1 июня. Эти расценки оказались вдвое выше ранее объявленных добровольных — теперь страховщики будут платить 45 тыс. руб. за работу омбудсмена с каждым обоснованным недовольством клиента. В службе утверждают, что новые ставки на порядки ниже западных. Страховщиков они не напугали — компании видят в них достаточный стимул самостоятельно решать споры с потребителями.

Как сообщили в службе финансового уполномоченного, в четверг там провели встречу с представителями 13 страховщиков и ЦБ, на которой рынку были оглашены ставки на обязательное присоединение компаний к работе с омбудсменом. Напомним, с мая ожидается рассмотрение споров потребителей со страховщиками ОСАГО при участии нового института в добровольном порядке, а с 1 июня все споры по ОСАГО уже в обязательном порядке будут рассматриваться финомбудсменом.

О ставках добровольного присоединения "Ъ" сообщал подробно 15 апреля. Обязательные ставки оказались вдвое выше. Например, присоединительная ставка назначена страховщикам в размере 30 тыс. руб. В случае, когда финансовый уполномоченный принимает решение об удовлетворении требований потребителя, ставка составит 45 тыс. руб., а при принятии решения об отказе в удовлетворении его требований страховщик платить не будет. В случае же, когда финансовый уполномоченный прекращает рассмотрение дела без вынесения решения в связи с урегулированием спора между сторонами или в связи с добровольным исполнением страховой компанией требований потребителя, размер ставки будет варьироваться от 7,5 тыс. руб. до 30 тыс. руб. в зависимости от этапа, на котором прекращается рассмотрение спора.

Как рассказал "Ъ" один из участников встречи, представители компаний «на удивление спокойно отнеслись к новым назначенным расценкам».

Страховщиков заверили, что оглашенные ставки «на порядки ниже международных», на что представители компаний ответили, что видят в новых ценах хороший стимул не доводить дело недовольного клиента до рассмотрения финомбудсменом, а постараться решить спор с ним самостоятельно.

Напомним, оценочно финуполномоченному придется рассматривать ежегодно до 300 тыс. споров граждан со страховщиками.

Татьяна ГРИШИНА