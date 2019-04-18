18.04.2019 09:30 259

Как стало известно "Ъ", ЦБ на последней стратегической сессии — совещании с главами крупных компаний — обсуждал с ними наполнение Бюро страховых историй (БСИ) персональными данными клиентов компаний. Согласно проекту закона о БСИ, в бюро будет стекаться информация не только по каско, как сейчас, а по всем видам страхования. Рынку укрупнение БСИ необходимо и для запуска с августа закона о страховании жилья граждан от ЧС. Также проект должен повысить ценовую доступность страхования и прозрачность тарифов — и дать компаниям возможность приостанавливать на 20 дней выплаты, если есть подозрения, что клиенты мошенничают.

По информации "Ъ", зампред ЦБ Владимир Чистюхин провел совещание с главами крупнейших страховых компаний — обсуждалось совершенствование деятельности Бюро страховых историй (БСИ). Регулятор выступает за включение в него персональных данных клиентов компаний и почти всех видов страхования. По проекту закона «О страховых историях», который в настоящий момент готовит Финансовый университет (есть у "Ъ"), страховщики обязаны будут сообщать в БСИ данные по всем видам, кроме страхования предпринимательских рисков,— предположительно, эту область придется отдельно регламентировать. Целями закона заявлены «повышение ценовой доступности страхования и прозрачности ценообразования, повышение защищенности страховщиков и страхователей за счет общего снижения страховых рисков», а также противодействие «неправомерному получению страхового возмещения».

Пользователями базы бюро станут госорганы, ЦБ, страховщики и банки. Граждане также смогут работать с бюро — физлицо или ИП вправе будет бесплатно два раза в год и неограниченно — за деньги получить полный страховой отчет о своей страховой истории, включая индивидуальный рейтинг. Страховщики и банки смогут узнать рейтинг без согласия физлица. Юрлица смогут бесплатно обращаться к базе бюро раз в год, платные обращения также будут не ограниченны.

Сама страховая история будет состоять из трех частей.

Первая — титульная (ФИО, паспортные данные, ИНН, место жительства, наименование юрлица и др.). Вторая — основная, сюда войдут данные о договорах страхования, премиях и выплатах. В третьей части будут указаны дата и цель обращения юрлица к этой истории и его данные. Клиентские данные будут поступать в БСИ без согласия субъекта страховой истории. По проекту, страховщик при наличии подозрений в «неправомерном получении» клиентом страхового возмещения обязан уведомить об этом БСИ. Кроме того, при наличии признаков мошенничества клиента компания сможет на 20 календарных дней приостановить выплату для проверок. Право приостанавливать выплаты не распространяется только на страхование от несчастного случая и медицинское. Оператор БСИ — Российский союз автостраховщиков (РСА) «обязан осуществлять межведомственное взаимодействие с ФОИВами для актуализации сведений» — то есть обмениваться данными с МВД и другими госорганами. Страховая история будет храниться десять лет с момента последней записи. Контролировать оператора БСИ будет ЦБ, он же будет проводить проверку качества услуг бюро.

Отметим, что бюро уже существует на рынке с 2015 года, но страховщики обязаны передать в него довольно узкий спектр данных — по договорам каско и добровольной ответственности автовладельцев (ДСАГО). Оператором БСИ является Российский союз автостраховщиков. Как рассказал "Ъ" его глава Игорь Юргенс, сейчас в базе БСИ накоплены данные 16 млн договоров (две трети из них — каско) и 2,5 млн страховых случаев. «Данные БСИ запрашиваются тремя активными пользователями,— говорит он.— Прокуратура и суды запрашивают информацию для своих нужд, это же делает ЦБ, и, наконец, страховщики — для проверки страховой истории по транспортному средству, по которому они берут риски на страхование». Властям и ЦБ обращение в БСИ обходится бесплатно. Страховщики платят по 500 руб. за обращение, но с июня ставка за запрос будет снижена до 30 руб. «Прошел период активного накопления данных БСИ по этим двум видам, сейчас для рынка будет полезным рост популярности этой базы»,— объясняет господин Юргенс.

Автовладельцы также могут обратиться в БСИ, но делают это редко, рассказывают в РСА. «Были единичные запросы, которые в основном касались выезда гражданина на постоянное место жительства за пределы РФ, и ему требовалась страховая история для дальнейшего сотрудничества с иностранным страховщиком»,— объясняет "Ъ" собеседник в союзе. Сейчас обращение для граждан в БСИ платное, по тем же ставкам, как и для страховщиков.

В страховом сообществе активно поддерживают принятие закона о страховых историях.

«На момент создания БСИ не был решен ряд вопросов — например, об использовании персональных данных,— говорит Игорь Юргенс.— Компания может получить информацию только по транспортному средству, но не по водителю или собственнику». Кроме того, в сегменте ОСАГО любой договор можно проверить по базам МВД, включая персональные данные владельца полиса. Такое право дано союзу постановлением правительства год назад. В остальных видах пока такой возможности нет — с принятием закона ситуация изменится. Особенно актуально для страховщиков наличие полноценной базы БСИ станет с началом работы закона о страховании жилья граждан от ЧС в августе.

В ЦБ "Ъ" заявили, что проект к ним пока не поступал. «В настоящее время наиболее актуальна тема обработки персональных данных в БСИ, поправки в законодательство прорабатываются»,— заявили "Ъ" в пресс-службе регулятора.

Татьяна ГРИШИНА