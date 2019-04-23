23.04.2019 08:10 387

В России может появиться объединенный полис ОСАГО и каско, с соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков. Эту идею поддержали премьер-министр России Дмитрий Медведев, Минфин и Центробанк. Новая страховка должна стать альтернативой ОСАГО, однако неизвестно, сколько может стоить такой полис. В вопросе разбирались «Известия».

Альтернативный вариант

Каско и ОСАГО — принципиально разные страховые продукты, которые покрывают разные риски. Выплата по каско осуществляется при повреждении автомобиля, деньги или направление на ремонт тоже рассчитаны исключительно для страхователя. По «автогражданке» же, наоборот, страхуется ответственность водителя перед другими участниками дорожного движения, выплаты осуществляются другому потерпевшему в аварии автовладельцу, и только если доказана вина страхователя. До этого в России не существовало страховки, которая бы объединяла все эти риски в один полис.

В разговоре с «Известиями» депутат Вячеслав Лысаков сообщил, что единый автополис должен стать своеобразной альтернативой нынешним ОСАГО и каско. То есть новый полис будет предлагаться не вместо ОСАГО, а в дополнение к нему как альтернатива.

«Полис ОСАГО должен быть бесплатным при покупке каско или должен быть поглощен каско. Изначально я вообще предложил тем, кто покупает каско, автоматически рассчитывать бесплатно ОСАГО, ведь по сравнению с каско у «автогражданки» мизерный процент (от стоимости автомобиля. — Прим. «Известий»). Почему не сделать так, чтобы при покупке каско оказывались все услуги автострахования, я именно так озвучил эту идею премьер-министру. Наша задача теперь закрепить это законодательно», — рассказал Лысаков.

Как это будет

Премьер-министр Дмитрий Медведев уже высказался положительно о едином автомобильном полисе и пообещал рассмотреть его концепцию. С одобрением к этой идее отнеслись и в Центробанке, пояснив, что цена нового полиса будет дешевле суммы двух прежних.

«В зарубежной практике присутствуют продукты, которые покрывают эти риски. Возможно рассмотреть такой продукт и для российского рынка. При этом надо оценить, насколько данный комбинированный полис будет дешевле общей суммы двух раздельных полисов каско и ОСАГО. И в любом случае тем, кто не покупает сегодня каско, придется иметь в наличии полис ОСАГО», — сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ.

В Минфине также поддержали идею единого автополиса, но от комментариев по поводу его возможной цены отказались.

«Минфин России прорабатывает вопрос объединения полисов ОСАГО и каско совместно с заинтересованными ведомствами, в том числе с учетом влияния предложения на цену полиса», — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минфина России.

Страховщики против

Страховщики выступили с критикой объединения ОСАГО и каско. По мнению президента Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса, эта идея преждевременная, поскольку не предусмотрена действующим законодательством.

«Страховое сообщество договорилось и с регулятором, и с Минфином либерализовать и индивидуализировать тарифы ОСАГО, после чего, как и на Западе, потенциально возможно, пройдя этот опыт, сделать полис универсальным», — сообщил «Известиям» Игорь Юргенс.

В страховой компании «МАКС» отметили, что идея комбинированного моторного полиса не нова, напомнив, что добавление полиса добровольного страхования автогражданской ответственности к классическому набору рисков по полису каско (ущербу и хищению) дает тот же эффект.

«Что касается предлагаемого гибрида обязательной «автогражданки» и каско, то есть ощущение, что его потенциальная востребованность оценивается излишне оптимистично. Реальный интерес к каско — тот объем рынка, который уже сложился на сегодня: 2,7 млн полисов за 2018 год. И вряд ли каско + ОСАГО в одном договоре страхования сильно изменят этот ландшафт, при условии, что это не станет обязательным, — рассказал «Известиям» начальник отдела по работе с прессой СК «МАКС» Дмитрий Позняков.

Совмещение каско и ОСАГО в одном продукте может спровоцировать множество проблем, среди которых и рост стоимости полиса, считает руководитель управления методологии обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Денис Макаров.

«Сейчас полис ОСАГО не покрывает ущерб, причиненный автомобилю виновника ДТП. Виновник может получить возмещение только в случае, если у него есть полис каско. Это означает, что по предложенному новому продукту с расширенным покрытием выплаты будут производиться значительно чаще, что потребует роста тарифа. Помимо этого, еще есть риски угона и хулиганских повреждений автомобиля. Всё это в совокупности приведет к резкому росту стоимости полиса. А большая часть владельцев автомобилей не готова к таким ценам», — пояснил «Известиям» Макаров.

Сколько будет стоить гибридный полис

Согласно единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС), в 2018 году средняя стоимость полиса каско выросла на 18%, до 54,6 тыс. рублей. Средний чек за ОСАГО за тот же период составил порядка 6 тыс. рублей, что в сумме дает около 60 тыс. рублей. Опрошенные «Известиями» эксперты сходятся во мнении, что стоимость гибридного полиса может составить примерно около 50 тыс. рублей.

«В первом приближении стоимость гибридного полиса, скорее всего, составит сумму, чуть меньшую, чем текущие премии отдельно по каско и ОСАГО. Если опереться на цифры по итогам 12 месяцев 2018 года, где средняя премия по каско равнялась 44 тыс. рублей, а ОСАГО — 6 тыс., то получается коридор 45–50 тыс. Сильного снижения цены не приходится ожидать, так как по добровольному и обязательному автострахованию покрываются разные риски», — сообщил Дмитрий Позняков.

Аналогичного мнения придерживается адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Я думаю, что дешевле 50 тыс. рублей цена полиса не опустится. Иначе страховщики, не желая терять прибыль, будут компенсировать убыток по ДТП, учитывая износ деталей, ремонтировать запчастями с подержанных автомобилей или значительную франшизу добавят», — отметил эксперт.

Необходимости в новом страховом продукте от государства нет, убежден правозащитник и лидер «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин. По его мнению, каско вполне рыночная услуга, цена которой регулируется рынком, а цены на ОСАГО заслуживают пересмотра в сторону снижения. Объединение подобных страховых продуктов не скажется благоприятно на их цене.

Тимур ХАСАНОВ

