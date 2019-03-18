18.03.2019 09:00 235

«Яндекс» запустил бета-тестирование социальной сети «Яндекс. Аура». Первым об этом сообщило издание Roem.ru со ссылкой на источники в компании. После утечки «Яндекс» официально подтвердил информацию.

По задумке разработчиков, соцсеть будет работать внутри мобильного приложения «Яндекс» и находить единомышленников при помощи искусственного интеллекта.

«Яндекс.Аура» — это социальный сервис, который на основе машинного обучения, нейронных сетей и других технологий «Яндекса» находит новых интересных людей с похожими увлечениями и окружением. «Яндекс.Аура» знакомит людей между собой: пользователь может вступать в сообщества, создавать посты и таргетировать их не на ограниченный круг своих подписчиков, а на выбранную аудиторию», — сообщил Forbes представитель пресс-службы компании.

Vc.ru пишет , что «Аура» позволит искать друзей по их местонахождению. TJ утверждает , что по полу и местонахождению можно будет ограничивать также аудиторию отдельных публикаций.

Сроки запуска проекта для массовой аудитории пресс-служба «Яндекса» назвать отказалась .

«Яндекс» и раньше предпринимал попытки запустить собственную соцсеть. В 2007 году компания запустила проект «Я.ру» — закрытую блог-платформу для ведения онлайн-дневников. Сервис был закрыт в 2014-м из-за непопулярности и небольшой аудитории. В том же 2007 году «Яндекс» купил платформу «Мой круг», но в 2015-м продал проект компании «Тематические медиа».

Зачем «Яндексу» понадобилась новая социальная платформа, представитель компании не уточнил. «Мы верим в эту идею и поэтому запустили сервис в бета-тестирование» — отметил он.

Екатерина КИНЯКИНА, Forbes Staff

