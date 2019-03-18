18.03.2019 09:10 279

С 15 марта в России стартует новая программа поддержки предпринимателей в моногородах. Теперь компании, не связанные с работой градообразующего предприятия, будут получать беспроцентные займы на срок до 15 лет в размере от 10 до 250 миллионов рублей с отсрочкой уплаты долга до трех лет.

На займы смогут рассчитывать индивидуальные предприниматели и юрлица, зарегистрированные на территории России и не имеющие просроченной задолженности перед бюджетами и внебюджетными фондами. Одно из главных условий при получении кредита — создание новых рабочих мест на территории моногорода. Обеспечением должна выступать безотзывная гарантия одобренных фондом банков, Корпорации МСП или ВЭБ.РФ.

Моногорода получают более 100 мер поддержки

По мнению главы фонда развития моногородов Ирины Макиевой, эта мера поможет существенно увеличить количество предприятий малого и среднего бизнеса в монопрофильных муниципалитетах и диверсифицировать их экономику. Выступая на форуме в рамках "Недели российского бизнеса" (НРБ), Макиева подчеркнула, что акценты фонда смещаются от субсидирования инфраструктурных проектов к возвратному финансированию.

"Важная роль во взаимодействии с фондом отводится муниципальным институтам развития, которые должны быть вовлечены в реализацию нацпроектов на территории городов и иметь свои ключевые показатели эффективности", — заявила глава фонда.

Правда, в бюджете организации на 2019 год заложено всего 1,3 миллиарда рублей на новый инструмент поддержки бизнеса. То есть этих денег хватит на кредиты максимум 130 предпринимателям, и то только в том случае, если их запросы окажутся скромны, и они не попросят больше минимальной суммы в 10 миллионов рублей. По словам Ирины Макиевой, если денег не хватит, у фонда будет возможность запросить у Минэкономразвития дополнительное финансирование. Каким образом это будет сделано, оперативно пояснить "РГ" ни в фонде, ни в министерстве не смогли.

Еще одно "узкое место" для потенциальных заемщиков — обширный список требований, которым придется соответствовать. Одни только методические указания по подготовке списка документов для участия в отборе инвестпроектов, реализуемых с привлечением средств фонда развития моногородов, занимают 55 страниц печатного текста.

На эти две проблемы — недостаток объемов финансирования и на "токсичность" государственной поддержки — обратил внимание председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович. "У институтов развития недостаточно средств на всю страну, и это может дискредитировать их работу. Если институты будут работать эффективно, обращений будет много, и всем мы не сможем оказать поддержку. Многие откажутся от поддержки из-за излишних требований к бизнесу. Правительству следует обратить на это внимание", — сказал он, выступая на НРБ.

Тем не менее, по мнению директора центра поддержки предпринимательства РАНХиГС Елены Дугиной, результат работы федеральных институтов развития в российских моногородах заметен. "Моногорода живут активной жизнью, их развитие сдвинулось с мертвой точки. Они получают отдельные условия по всем программам, которые создает государство. Фонд развития моногородов помогает им в них участвовать. Беспроцентное кредитование рассчитано в первую очередь на малого предпринимателя, и небольшие суммы займов тому подтверждение. Кроме того, в этом году планируется большое обучение команд в моногородах", — рассказала Дугина "РГ".

Сегодня в России официально зарегистрировано 319 моногородов. Для них действуют 114 мер поддержки, которые кроме профильного фонда предлагают минэкономразвития, минпромторг, минсельхоз, минсвязь, минтруда и другие министерства, корпорация МСП, ВЭБ.РФ, российский экспортный центр и другие институты развития. Всего администраторами единого перечня мер поддержки являются 25 федеральных органов власти, которые все вместе распоряжаются 600 миллиардами рублей.

Надежда ТОЛСТОУХОВА

