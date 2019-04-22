22.04.2019 10:20 608

В 2018 году динамику рынка определяли крупные игроки. Объем выдач кредитов малому и среднему бизнесу (МСБ) крупными банками увеличился по сравнению с 2017-м на четверть и достиг 5 трлн руб. В результате на начало 2019 года их совокупный портфель составил 3 трлн руб. Прочие банки за прошедший год выдали всего 1,8 трлн руб. (меньше было только в 2009-м — 1,5 трлн руб.). В итоге портфель кредитов банков за пределами топ-30 для малого и среднего бизнеса снизился за год на 13% и на 1 января 2019-го составил 1,2 трлн руб.

«За 2018 год объем кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, составил 6,8 трлн руб., что стало лучшим результатом с 2015 года, — комментирует Александр Сараев, управляющий директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА». — Поддержку рынку оказало существенное снижение процентных ставок по кредитам МСБ: средневзвешенные ставки по кредитам сроком до года и долгосрочным кредитам снизились за 2018 год на 1,9 и 1,8 п.п. соответственно. На 1 января 2019 года они составили 11,04 и 10,23%». В результате ссудный портфель МСБ также показал хоть и скромный, но положительный прирост — на 1% по итогам 2018-го, до 4,2 трлн руб.

Качество кредитного портфеля малого и среднего бизнеса за 12 месяцев улучшилось впервые с 2014 года. За 2018-й объем просроченных кредитов сократился на 16,2% и составил 521,8 млрд руб., при этом их доля в совокупном кредитном портфеле МСБ на 1 января 2019-го составила 12,4% против 14,9% годом ранее. Это произошло за счет улучшения качества ссудной задолженности крупных банков.

В 2019 году основным драйвером сегмента кредитования малого и среднего бизнеса станет господдержка. В рамках федерального проекта «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» Министерство экономического развития перезапустило программу льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по ставке 8,5%.

Эта программа продлится до 2024 года. На субсидирование процентных ставок по ней в 2019 году из федерального бюджета выделено свыше 9 млрд руб., в то время как в 2017-м — менее 1,5 млрд руб. При этом по сравнению с прошлогодней программой существенно расширен список уполномоченных банков, с 15 до 70. Кроме того, расширен и перечень приоритетных отраслей: добавлена сфера торговли. Новые условия программы льготного кредитования оценочно позволят в 2019 году выдать предприятиям малого и среднего бизнеса около 1 трлн руб. (16% от общего объема выдачи 2018-го).

По базовому сценарию агентства объем выдачи кредитов малому и среднему бизнесу вырастет на 15%. В базовом сценарии эксперты исходят из среднегодовой цены на нефть марки Brent на уровне $60 за баррель, годовой инфляции в размере 4,8–5% и снижения ключевой ставки до 7,25%.

При реализации пессимистичного сценария (среднегодовая цена на нефть $50 за баррель, инфляция около 7% и повышение ключевой ставки до 8%) можно ожидать роста объемов выдачи всего на 5%.