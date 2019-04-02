02.04.2019 08:10 471

Банки смогут по-новому оценивать риски бизнеса при выдаче ему кредитов — ориентируясь не столько на стоимость активов под залог, сколько на денежные потоки и доходность предприятия. Для этого планируется пересмотреть требования к банковским резервам по займам, недостаточно обеспеченным имуществом, рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. В ЦБ «Известиям» подтвердили планы по снятию ограничений для предприятий при попытке взять кредит. Сейчас от банковского финансирования отрезана существенная часть платежеспособных заемщиков — главным образом, небольших и средних компаний. Эксперты отмечают, что этот шаг поддержит развитие малого и среднего бизнеса.

Кредит в обмен на имущество

Бизнесу планируют упростить получение кредитов, рассказал «Известиям» Анатолий Аксаков. Для этого пересматривается ключевая инструкция для банков, по которой они оценивают платежеспособность потенциальных должников — «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности». Согласно ее действующей редакции, банкам невыгодно выдавать предприятиям беззалоговые кредиты: чем ниже стоимость имущества, которым предприниматель готов гарантировать возврат кредита, тем выше резервы по такому займу должен начислять банк.

Это предопределяет негативное отношение финансовых организаций к компаниям, которые ничего не могут отдать банку в случае неуплаты займа. Формирование резервов на возможные потери по ссудам — это крайне болезненная для кредитных организаций тема, оказывающая давление на капитал, уверен младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. По его мнению, основную выгоду из нового регулирования смогут извлечь заемщики из технологической сферы, у таких компаний зачастую нет имущества, например станков или недвижимости, которые можно оставить под залог.

— Для того чтобы такие компании получили более широкий доступ к финансированию, должны быть изменены требования к капиталу банков. В частности, им надо разрешить направлять меньше средств в резервы, если заемщик не обладает достаточным имуществом, но демонстрирует высокую доходность и генерирует стабильный денежный поток, — сказал Анатолий Аксаков.

В пресс-службе ЦБ признали существование барьеров для финансирования платежеспособных заемщиков.

— Необходимо констатировать: сформировавшаяся тенденция заключается в том, что, выдавая обеспеченные имуществом кредиты, банки часто уделяют большее внимание оценке именно залога, а не качеству контрагента, — заявили в ЦБ.

Подходы к оценке залогов будут пересмотрены, пообещали в ЦБ. Это позволит не только снять ограничения для заемщиков, не обладающих дорогостоящим имуществом, но и улучшить финансовую устойчивость самих финансовых организаций.

Минэкономразвития поддерживает пересмотр ЦБ подхода к оценке риска заемщиков со сравнительно небольшим залогом, рассказали «Известиям» в ведомстве. Там подчеркнули, что отсутствие достаточного залога является существенным ограничением для субъектов МСП при получении кредита.

Кредиторы против заемщиков

Банкиры согласны с тем, что нужно либерализовать регулирование оценки рисков заемщика, однако уверяют, что и так кредитуют компании, не замыкаясь на наличии у них имущества под залог. Так, руководитель отдела по управлению кредитными рисками корпоративного сегмента Райффайзенбанка Анжелика Куляшова заверила, что, если потенциальный заемщик платежеспособен, ему и так выдадут кредит, даже не взяв с него обязательство отвечать по долгам своим имуществом. Но если кредитное качество низкое, то с гражданина требуют залог.

По словам первого зампреда Совкомбанка Сергея Хотимского, все, кто имеет сильные финансовые показатели, могут получить кредит. Если же компания не представляется банку стабильным заемщиком, то вряд ли она получит доступ к финансированию, если ее акционеры не найдут капитала под залог.

Представители бизнеса уверены в обратном: даже давно присутствующей на рынке компании сложно получить деньги от банка. Так, по словам основателя группы компаний IT-сферы Digital Design Андрея Федорова, финансовые организации неохотно выдают даже гарантии. А деньги требуются для участия в тендерах и для покрытия кассовых разрывов. По его словам, для получения финансирования собственникам компаний приходится гарантировать банкам возврат своим имуществом. Андрей Федоров добавил, что при условии более свободного доступа к финансированию ежегодный оборот компаний может вырасти примерно на 20%.

Действительно, при кредитовании необходимо принимать во внимание финансовую жизнеспособность кредитуемого проекта, сказала «Известиям» вице-президент агентства Moody's Ольга Ульянова. Она отметила, что так принято во врем мире и немного удивительно, что в России для закрепления этой практики необходимо принимать отдельную инструкцию.

По ее мнению, это поддержит прежде всего малый и средний бизнес, а также инновационные компании. У заемщиков из этой категории наблюдается хронический дефицит залогового имущества. Проблему частично решают гарантии Корпорации МСП, но это не покрывает полностью потребность в финансировании.

Дмитрий ГРИНКЕВИЧ

