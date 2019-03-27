«Для тех, кто зарабатывает в интернете». В России впервые за четыре года появится новый банк

27.03.2019 13:30 447

В России впервые за четыре года появился новый банк. 26 марта ЦБ объявил о регистрации Банка 131. После оплаты уставного капитала он получит базовую лицензию и сможет проводить операции в рублях и в валюте, а также с драгметаллами.

Работать с населением банк не сможет: такое право получают кредитные организации, которые присутствуют на рынке хотя бы два года. Для этого они должны получить универсальную лицензию.

Единственный владелец и учредитель Банка 131 — президент IT-холдинга FIX Дмитрий Еремеев. Он рассказал Business FM, чем займется новый банк:

Дмитрий Еремеев

президент IT-холдинга FIX, владелец и учредитель Банка 131

«Сейчас активно развивается аудитория, кто зарабатывает и тратит в интернете, кто взаимодействует с глобальными компаниями — Google, Airbnb, Uber и другими. И для всей этой аудитории появляются в России новые статусы, например появился статус самозанятых. Соответственно, появляется та самая экономика, у которой возникает потребность в банковских продуктах. Мы рассчитываем предложить для международных и локальных компаний, работающих в сфере интернета, понятное и простое расчетно-кассовое обслуживание с низкой стоимостью транзакций, прозрачное для них, с высоким уровнем стандартов технологической интеграции. При этом мы не планируем изначально выдавать какие-либо кредиты и нести какие-то риски, с этим связанные, все средства или остатки мы планируем держать в ЦБ, что, я считаю, с одной стороны, может быть, нам даст меньшую степень дохода на пользователя наших продуктов, но, с другой стороны, это защитит нас от рисков, которые мы не хотим на себя брать».

Дмитрий Еремеев по образованию математик. Ранее он признавался, что свой первый миллион заработал на ошибке, найденной в алгоритмах поисковых систем. В новый банк Еремеев вложит 340 млн рублей. «Это мои личные средства, заработанные в рамках холдинга FIX», — рассказал Еремеев порталу KazanFirst .

Насколько перспективна бизнес-модель Банка 131, комментирует директор банковского института Высшей школы экономики Василий Солодков:

— Бизнес-модель непонятна, поскольку любой банк может заниматься ровно тем, что они заявляют. При этом у них не будет лицензии на работу с физлицами, поэтому перспективы, с моей точки зрения, туманны.

— Вообще насколько сейчас может быть выгоден упор на компании людей, которые зарабатывают и тратят в интернете, особенно если говорить о самозанятых? Были сообщения в последнее время, что есть проблемы с обслуживанием этих людей.

— Мы в платежах через интернет отстали, по моим наблюдениям, лет на двадцать, и с этой точки зрения перспективы есть. Сейчас нормальные интернет-магазины появляются, где можно оплатить картой и после этого получить товар, а буквально два-три года назад это было невозможно. В той же самой Америке 20 лет назад все это работало влет. С этой точки зрения, то, что у нас наконец появляется нормальная услуга, хорошо. Но я не вижу у этого банка конкретных конкурентных преимуществ, когда он собирается заниматься ровно этим и ничем другим.

Как пишут «Ведомости» , свое название банк получил в честь казанского физико-математического лицея № 131, в котором учился Еремеев.