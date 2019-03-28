28.03.2019 10:10 445

Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) об аресте имущества четырех контролировавших ООО «Коммерческий банк «Интеркоммерц» на сумму 79,4 миллиарда рублей, говорится в определении суда.

Ходатайство о принятии обеспечительных мер было направлено в суд в рамках иска АСВ о привлечении бывших руководителей банка к субсидиарной ответственности и взыскании с них 79,4 миллиарда рублей.

Конкурсный управляющий поставил под сомнение «добросовестность ответчиков как участников гражданских правоотношений, что позволяет говорить о возможности злоупотребления правом со стороны контролирующих должника лиц, путем сокрытия и/или отчуждения имущества». По мнению АСВ, «данные обстоятельства объективно свидетельствуют о наличии потенциальной угрозы возможного неисполнения решения суда в последствии».

Однако суд посчитал, что управляющим не представлено каких-либо доказательств, свидетельствующих о недобросовестности привлекаемых к субсидиарной ответственности лиц, и о вероятности совершения ими действий по сокрытию имущества. Доводы конкурсного управляющего носят предположительный характер и документально не подтверждены, считает арбитраж.

В ходе конкурсного производства было установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, заключению сделок по реализации активов в отсутствие оплаты либо по цене значительно ниже цены их приобретения, сообщило в феврале АСВ. Также выявлены случаи списания денежных средств в пользу иностранной кредитной организации, что причинило банку «Интеркоммерц» ущерб и привело к невозможности удовлетворения требований кредиторов банка в полном объеме, сообщило в январе АСВ.

Указанные обстоятельства, по мнению агентства, являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности.

Арбитражный суд Москвы 14 июня 2016 года признал банк «Интеркоммерц» несостоятельным (банкротом). Функции конкурсного управляющего банком были возложены на АСВ.