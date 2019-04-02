02.04.2019 09:00 493

Со 2 апреля у автовладельцев появляется возможность выбрать страховую компанию из списка, если страховщик, с которым автомобилист хотел заключить договор в электронном виде, по какой-то причине такой услуги оказать не может.

Вступила в силу та часть указания Центробанка, которая изменяет порядок присвоения коэффициента "бонус-малус ", то есть коэффициента за безаварийную езду по полису автогражданки. О том, как это все будет работать, в редакции "Российской газеты" рассказали президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс и исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

Итак, напомним, что сейчас действуют две системы, которые позволяют в случае проблем с продажей полисов в том или ином регионе, в той или иной компании гарантированно заключить договор ОСАГО. Называются они "Е-Гарант" или "Единый агент".

- Если в силу каких-то причин в вашем регионе или на на сайте той компании, которую вы любите, вы не могли заключить договор ОСАГО, вас система отправляла в "Е-Гарант" или в "Единый агент", — поясняет Игорь Юргенс. — И там вам выписывался полис той компании, которая случайно по выборке, по номеру паспорта транспортного средства вам выпадала.

То есть выбора у автомобилиста не было. Теперь эта система будет работать иначе. Страхователь сможет сам выбрать страховую компанию из всех участвующих в распределении на момент покупки им полиса ОСАГО.

В распределении будут участвовать все страховые компании, имеющие действующую лицензию на ОСАГО. При этом для каждой компании будет установлен лимит на продажи полисов через систему гарантирования, равный ее федеральной доле в продажах полисов обязательной автогражданки. У покупателя будет возможность выбрать конкретную страховую компанию до тех пор, пока ее доля в распределении не будет исчерпана. После того как будут исчерпаны доли всех страховщиков, будет начата новая сессия, в которой снова будут присутствовать все страховщики ОСАГО.

Если к 1 апреля выплаты не состоялись, то водителю будет присвоен понижающий коэффициент. А авария будет учтена уже после 1 апреля 2020 года

Впрочем, не надо беспокоиться, что автовладельцу не удастся приобрести полис полюбившейся ему компании.

- При нынешней загрузке системы "Е-Гарант" мы понимаем, что все страховщики будут исчерпывать свои доли примерно раз в сутки. Соответственно, примерно раз в день у автолюбителя, который по каким-то причинам не может купить полис в страховой компании, будет возможность выбрать любую страховую компанию при покупке полиса обязательной автогражданки, — сообщил Игорь Юргенс.

Вступила в силу часть указания Центробанка о том, что коэффициент бонус-малус, который учитывает количество аварий автомобилиста, будет присваиваться раз в год в отношении водителя. При этом он будет един для всех полисов ОСАГО.

То есть, если водитель не совершал ДТП, то есть страховой компании не приходилось расплачиваться за его шалости на дороге перед третьими лицами, то он получит скидку.

В том случае, если страховая компания произвела выплаты за виновника аварии, то стоимость полиса вырастет.

Раньше у водителя могло быть несколько различных значений этого коэффициента. Ведь он мог быть сам страхователем своей машины, а также мог быть вписан в полисы ОСАГО на автомобиль своих родственников и знакомых. По одному полису этот коэффициент мог быть равен 0,5, а по другому 0,9. Так вот все они приведены к единому коэффициенту. Причем к наименьшему. Это называется "амнистией" для водителей. Как это будет работать, пояснил Евгений Уфимцев. За основу берутся договоры, заключенные за последние два года. То есть с 1 апреля 2017 года. Если до первого апреля 2019 года по этим договорам не было акта об убытках, то водителю присваивается наименьший коэффициент.

Если убыток был, то проводится перерасчет коэффициента. Его назначат в соответствии с таблицей.

Предположим, что водитель совершил аварию в марте этого года, но к 1 апреля акт еще не был готов. Все прекрасно знают, как надолго может затянуться процедура общения между автовладельцем и страховщиком. Поэтому, если к 1 апреля выплаты не состоялись, то водителю будет присвоен понижающий коэффициент. А эта авария будет учтена уже после 1 апреля 2020 года при заключении нового договора ОСАГО.

Тут есть свои тонкости. Дело в том, что до сих пор некоторые недобросовестные автовладельцы пользовались возможностью снизить себе этот коэффициент вполне законными способами. Воспользовавшись "дыркой" в законодательстве. Так, если водитель не страховал свою ответственность год, то до 1 апреля его бонусы сгорали. И он начинал свою водительскую историю с нуля, то есть с коэффициента, равного единице. Совершил он три аварии в течение года — ему грозит коэффициент 2,45. Полис вырастет в цене почти в 2,5 раза. Тогда на следующий год он не страхует свою ответственность. Ее страхует кто-то другой, но без ограничения количества лиц, допущенных к управлению. Здесь коэффициент 1,7. Этот аварийный водитель продолжает ездить, но в полисе не фигурирует. А через год заключает сам договор ОСАГО, но с коэффициентом "единица". При вступившем в силу новом порядке такого не получится.

- Сейчас если в течение двух лет человек не был вписан или он не был страхователем договоров ОСАГО, то он — новый человек для системы и для него будет применяться КБМ, равный единице, как для молодого водителя, — объяснил Евгений Уфимцев. — Но когда новая система заработает в полную силу, она будет сохранять всю историю. И при заключении договора через двухлетний перерыв водитель опять получит тот же высокий коэффициент. Никакой амнистии не будет. То есть для плохого водителя сохранится повышающий коэффициент, но зато и для хорошего автовладельца сохранится вся его скидка, хоть он и не ездил год за рулем.

В историю попадут и те водители, чьи страховщики ушли с рынка, не предоставив информацию об аварийности своих клиентов. Если водитель в данных другой страховой компании указан как виновник, если по суду был признан виновным в ДТП и за него пришлось расплачиваться страховщикам, то ему будет начислен повышающий коэффициент.

- Коэффициент бонус-малус теперь привязывается не к договору ОСАГО, а к водителю, — поясняет Евгений Уфимцев. — Это хорошо для добросовестного потребителя.

Для 80 процентов автомобилистов новая система станет дешевле и удобней. А 20 процентам лихачей придется раскошелится. Сейчас частота страховых случаев в среднем по России чуть более 5 процентов.

Владимир БАРШЕВ

