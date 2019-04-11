11.04.2019 09:50 438

Минфин на аукционах 10 апреля разместил рекордный за день объем облигаций федерального займа (ОФЗ) — 137 млрд руб. Новый рекордный уровень превысил предыдущий месячной давности почти в полтора раза (на 48,5%).

Одновременно был установлен рекорд по размещению ОФЗ на одном аукционе: инвесторы выкупили весь предложенный объем десятилетних бумаг в 86,7 млрд руб. под доходность в 8,3% при спросе в 109,5 млрд руб. На втором аукционе Минфин продал краткосрочные ОФЗ на 50,4 млрд руб. (под 8,1%) при спросе в 82,6 млрд руб.

До этого рекорд по размещению ОФЗ за один день Минфин установил 13 марта, разместив госдолг на 91,4 млрд руб. Тогда причинами удачного размещения назывался новый формат аукционов (без указания объема размещения) и рост спроса на российский госдолг со стороны иностранцев, в котором ряд аналитиков разглядели «венесуэльский след». Теперь же новый формат размещений Минфин использовал только на втором аукционе, первый рекордный проходил по стандартной схеме.

Кто и почему обеспечил рекорд

Рекорд установлен в основном за счет размещения десятилетнего выпуска, который можно считать лакмусовой бумажкой спроса нерезидентов на российские активы — именно они могли выкупить существенную часть ОФЗ, полагает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Для нерезидентов активы развивающихся стран привлекательны из-за позиции ФРС США, которая решила не менять ставку до конца года, соглашается главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.

Иностранные инвесторы возвращаются на российский рынок, так как пик инфляции пройдет, риторика ЦБ в отношении ключевой ставки заметно смягчилась, а в США политики сами признают, что устали обсуждать санкции, отмечает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин. Он добавил, что спрос со стороны иностранных инвесторов увеличился и продолжит расти. По мнению аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, некоторые нерезиденты стали воспринимать ОФЗ как безрисковый инструмент и перекладывают в него средства из каких-то других активов.

Спрос также обеспечили российские банки, которые спешат покупать ОФЗ с выгодной доходностью, пока на нее не повлияло снижение ключевой ставки, о возможности чего уже объявил ЦБ, добавил Монастыршин.

«Рынки как в марте, так и сейчас демонстрируют склонность к игнорированию факторов риска (в том числе замедления роста мировой экономики), а в отношении российских активов инвесторы абстрагировались от санкционных угроз», — добавил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Выход нерезидентов из ОФЗ наблюдался с апреля 2018 года, когда США ввели санкции против UC Rusal и En+ миллиардера Олега Дерипаски. Согласно данным ЦБ, доля иностранных вложений в российском госдолге на начало апреля была зафиксирована на отметке 34,5%, а к началу 2019 года сократилась до 24,4%. В январе доля нерезидентов на рынке ОФЗ выросла до 25%, а на 1 марта составила уже 25,9%.

Зачем спешит Минфин

У Минфина большие планы заимствований на этот год — около 2 трлн руб., говорит Порывай. Во втором квартале запланировано разместить около 600 млрд руб., если ведомство продолжит продавать ОФЗ такими же темпами, то достигнет квартальных показателей уже за полтора месяца, добавил он.

В прошлом году спрос на ОФЗ наблюдался только в первом полугодии, после чего ситуация на рынке изменилась и российский госдолг перестал быть привлекательным для инвесторов. Поэтому сейчас, пока конъюнктура хорошая и существует спрос, Минфин размещает как можно больший объем гособлигаций, объяснил Монастрышин. При этом ведомство стремится занять как можно больше без «раздачи» существенных премий, соглашается Суверов.

Стремление занять как можно больше обусловлено наличием понимания того, что такие условия для российских активов вряд ли смогут сохраниться на длительную перспективу, предупреждает он. Спрос может исчезнуть по двум причинам — инвесторы выполнят свои планы по увеличению позиций в российском госдолге или конгресс США введет санкции на российский госдолг, предполагает Порывай. «В течение ближайших месяцев рыночные аппетиты к риску могут вновь оказаться под давлением, а геополитические риски на РФ также могут усилиться», — пессимистичен Суверов.

Евгения ЧЕРНЫШОВА, Георгий МАКАРЕНКО