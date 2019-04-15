15.04.2019 17:00 493

Высокий спрос на ОФЗ поддерживается смягчением риторики Центробанков развитых стран и бурным возвращением нерезидентов, сказал в понедельник замминистра финансов РФ Сергей Сторчак и допустил сохранение тенденции.

Минфин в прошлую среду на двух аукционах ОФЗ разместил бумаги на 137,14 миллиарда рублей, что стало историческим рекордом, как и совокупный объем спроса — 192 миллиарда рублей.

Сторчак сказал, что высокий спрос на ОФЗ, "наверное, будет сохраняться".

"С учетом того что ЕЦБ и ФРС пересмотрели планы быстрого продвижения к нормализации. И как следствие — вот. Боюсь, что скорее совпали эти события — пересмотр политики количественного смягчения и бурное возвращение нерезидентов", — сказал Сторчак журналистам.

"Такой спрос связан с тем, что в глобальной финансовой системе избыток ликвидности, поэтому нерезиденты сюда приходят легко, потому что деньги девать некуда. Выгодно, удобно, хеджировать риски стало намного легче для них, потому что амплитуда валютных колебаний очень узкая стала, с инфляцией страхи оказались не так высоки", — добавил он.

ЦБР сообщал, что, пользуясь низкой волатильностью курса рубля (6,9 процента в среднем за март) и высокими рублевыми процентными ставками, нерезиденты увеличили размещение рублевой ликвидности на валютных свопах и покупки ОФЗ в феврале-марте в рамках стратегии carry trade.

Из-за высокого аппетита к риску доля вложений иностранных инвесторов в ОФЗ выросла к концу марта 2019 года до 26,2 процента с 25,5 процента в конце февраля, по биржевым данным.

"Конечно, carry trade привлекает многих. Просчитать жестко, какая доля горячих денег, невозможно, но мы рассчитываем, что она небольшая", — сказал Сторчак.

На прошлой неделе глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила, что доля нерезидентов в ОФЗ продолжит расти и может даже вернуться к пикам 2018 года (34,5 процента на 1 апреля 2018 года).

Регулятора это не беспокоит, пока у страны низкий госдолг, даже несмотря на то, что этот капитал может быть очень волатильным.

"Сам госдолг под контролем, он низкий, поэтому эффект движения капитала на финансовый сектор и экономику — он очень ограничен", — говорила Набиуллина.

Дарья КОРСУНСКАЯ, текст Елены ФАБРИЧНОЙ, редактор Антон КОЛОДЯЖНЫЙ