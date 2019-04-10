Рубль возобновил рост вслед за нефтью и перед аукционами ОФЗ

10.04.2019 11:00 552

Рубль дорожает утром среды вслед за возобновившей рост нефтью и перед аукционами ОФЗ, по итогам которых участники рынка вновь ждут приличные объемы размещения рублевого госдолга.

В фокусе внимания сегодня и внешний новостной фон: итоги заседания ЕЦБ, протоколы последнего заседания ФРС, саммит ЕС, где будет рассматриваться вопрос выхода Великобритании из Евросоюза.

К 10.20 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 64,72, и рубль набирает около трети процента от уровней предыдущего биржевого закрытия.

К евро рубль дорожает на 0,3 процента до отметки 72,92.

Накануне вечером же рубль немного подешевел из-за небольшого отката нефтяных котировок с многомесячных максимумов и после комментариев американского министра финансов Стивена Мнучина о том, что США будут и далее использовать санкции против РФ.

"В общем все по-прежнему позитивно — нефть дорогая, сегодня возможно размещение опять большого объема ОФЗ, плюс, отыгрывается обратно вчерашнее вечернее снижение рубля, спровоцированное роботами (алгоритмическими программами) на новости (заявления Стивена Мнучина), которые в реальности не донесли ничего нового про санкции", — сказал дилер крупного российского банка.

Сегодня российский Минфин будет размещать 10-летнюю ОФЗ 26224 и 5-летнюю ОФЗ 26227.

"Обстановка остается в целом комфортной. По нашему мнению, сегодня Минфин вновь будет таргетировать привлечение свыше 50 миллиардов рублей долга на аукционах", — говорится в аналитическом обзоре Росбанка.

Североморская смесь Brent сейчас у отметки $70,85 за баррель, дорожая на треть процента.

Цены на нефть растут при поддержке сокращения добычи ОПЕК+ и санкций США против Ирана и Венесуэлы, но подъем цен сдерживают ожидания того, что замедление экономики вскоре ударит по спросу на топливо.

На форексе пара евро/доллар показывает минимальные положительные изменения, котировки вблизи $1,1270, аналогично спокойная ситуация в большинстве других валютных пар.

В фокусе внимания — заседание ЕЦБ, итоги которого станут известны в 14.45 МСК, а в 15.30 МСК начнется пресс-конференция руководства европейского регулятора.

В 21.00 МСК будут опубликованы протоколы мартовского заседания ФРС, на котором американский центробанк резко отступил от курса агрессивной политики, указав на то, что не станет повышать процентные ставки в 2019 году.

Владимир АБРАМОВ. Редактор Андрей КУЗЬМИН