23.04.2019 09:30 374

В первом квартале 2019 года частные управляющие компании при управлении средствами пенсионных накоплений граждан показали высокие результаты. Средневзвешенная доходность составила 11,3% годовых, что чуть ниже доходности портфеля госбумаг государственного ВЭБ.РФ, но выше доходности его расширенного портфеля. Высокие доходы частным компаниям обеспечили вложения в рискованные инструменты — длинные облигации и акции. При этом на ближайшие месяцы портфельные управляющие настроены менее оптимистично.

Средневзвешенная доходность инвестирования пенсионных накоплений частных управляющих компаний за первый квартал 2019 года составила 11,3% годовых. Эти данные раскрыл в понедельник Пенсионный фонд России (ПФР). Результаты частных УК сопоставимы с доходностью, которую показал ВЭБ.РФ при управлении портфелем госбумаг,— 11,7% годовых. Доходность расширенного портфеля ВЭБ.РФ составила 7,7% годовых.

Впрочем, средневзвешенная доходность за прошедший год, показанная частными УК, была менее впечатляющей, составив всего 4,9% годовых, тем более что государственная УК заработала для «молчунов» 6,1%. Таким образом, по итогам 2018 года показатели расширенного портфеля ВЭБ.РФ были хуже только трех частных УК, управляющих пенсионными накоплениями граждан,— компаний «ВТБ Капитал Пенсионный резерв» (6,8%) «Лидер» (6,7%) и «ВТБ Капитал Управление активами» (6,4%).

Частные управляющие компании, так же как и ВЭБ.РФ, лишь управляют средствами пенсионных накоплений граждан, страховщиком по которым является ПФР. При этом для передачи средств граждане самостоятельно выбирают управляющую компанию или портфель госбумаг ВЭБа, тогда как средства «молчунов» находятся в расширенном портфеле ВБ.РФ. На конец первого квартала 20 частных УК управляли 35,9 млрд руб. пенсионных накоплений, а под управлением ГУК в расширенном портфеле находилось 1,7 трлн руб. и в портфеле госбумаг — еще 29,1 млрд руб.

Только две частные управляющие компании проиграли в первом квартале 2019 года государственной УК ВЭБ.РФ по расширенному портфелю. Худший результат (7,2% годовых) показала компания «Солид Менеджмент», чуть больше заработала Национальная управляющая компания (7,3% годовых). Остальные управляющие превзошли результат ВЭБ.РФ по расширенному портфелю, составивший 7,7% (см. "Ъ" от 11 апреля ). «Традиционно наши управляющие входят в весну и осень с консервативным портфелем»,— объясняет проигрыш ГУК в первом квартале директор по развитию агентской сети «Солид Менеджмент» Сергей Звенигородский. По его словам, этот «консервативный вход» обычно компенсируется в течение года за счет более рисковых инструментов. В Национальной УК не ответили на запрос "Ъ".

Более успешные управляющие компании добились лучших результатов в первом квартале за счет увеличения в портфелях рискованных инструментов. По словам управляющего директора «Сбербанк Управление активами» Рената Малина, «в первом квартале мы спозиционировали портфель в сторону большего принятия риска в расчете на смягчение риторики ФРС США и разворота тренда на развивающихся рынках». В конце прошлого года и в первом квартале, по словам заместителя гендиректора «Альфа-Капитала» Николая Антипова, в ожидании восстановления на рынке портфельные управляющие «удлинили долг за счет качественных эмитентов первого и второго эшелона». По словам старшего портфельного менеджера УК «Уралсиб» Дмитрия Осипы, в портфель компании вошли как длинные выпуски ОФЗ и корпоративные облигации с высоким кредитным качеством, так и акции российских крупнейших компаний, доля которых составила до 10%. По словам господина Малина, вложения оправдались в акции Сбербанка (за три месяца выросли более чем на 15%), а также в акции ЛУКОЙЛа, «который продолжает их выкуп с рынка».

При этом на ближайшую перспективу у управляющих компаний меньше оптимизма. По словам Рената Малина, на «второй квартал смотрим более консервативно, ожидая большей волатильности, и на этом фоне снижаем дюрацию облигационного портфеля».

Илья УСОВ, Виталий ГАЙДАЕВ