19.04.2019 09:50 674

Кампания по переводу пенсионных накоплений 2019 года рискует стать самой слабой в истории рынка. В первом квартале граждане подали лишь 16 тыс. заявлений на смену страховщика. Основной причиной выглядит плохо работающий дистанционный канал подачи документов. Если ситуация не изменится, агенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) откажутся от его использования, и число поданных заявлений может составить по итогам года всего 50 тыс. штук.

В первом квартале всего 15,6 тыс. граждан подали заявление о смене страховщика, рассказал 18 апреля на заседании рабочей группы по НПФ комитета по финансовым рынкам Госдумы зампред правления ПФР Николай Козлов. Это почти в пять раз меньше, чем за первые три месяца 2018 года. При этом, по его словам, люди по-прежнему в большинстве случаев подают заявления на перевод пенсионных накоплений досрочно, то есть с риском потерять накопленный инвестиционный доход. «Таких граждан, как и прежде, 99,9%. То есть в поданных заявлениях продолжают превалировать агентские продажи»,— заключил господин Козлов.

С этого года подать заявление на перевод пенсионных накоплений можно, либо явившись самостоятельно в отделение ПФР (или через своего представителя), либо осуществив перевод дистанционно через Единый портал госуслуг (ЕПГУ). Если в первом квартале 2018 года через ЕПГУ или личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР было направлено 20,7 тыс. заявлений, то в этом году — лишь 12,5 тыс. штук (80,1% от числа подданных в ПФР документов). Лично явились в отделение ПФР всего 3,1 тыс. человек, в прошлом году — 17,6 тыс. человек.

Первый квартал года всегда самый слабый в переходной кампании, поскольку граждане, как и агенты, не знают текущего страховщика, что необходимо для корректной подачи заявления. Однако в этом году единственный дистанционный канал подачи заявлений почти не работает, жаловались участники рынка (см. "Ъ" от 17 апреля ). «ЕПГУ работает. Другой вопрос, что он работает не так, как бы хотелось»,— заявил на заседании господин Козлов.

Система просто не справляется с тем количеством заявлений, которые в нее поступают. По определению начальника департамента организации предоставления госуслуг ПФР Евгения Турчака, на информационные системы ПФР буквально «происходит DDoS-атака», которая «может приводить к невозможности обслуживания». «ЕПГУ работает, но есть проблема — он не был предусмотрен для агрессивного маркетинга, связанного с переходами»,— подтверждает руководитель рабочей группы Дмитрий Скриванов.

Вместе с тем участники рынка отмечают, что работа ЕПГУ критически важна для «осуществления права граждан» на перевод накоплений. Как поясняет гендиректор компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов, «граждан, готовых посетить ПФР для смены страховщика, исходя из практики предыдущих лет, будет не более 20–30% от общего числа желающих». Технология подачи заявления данным способом, по его словам, также дает дополнительную гарантию от неправомерных переходов, поскольку при подаче заявления происходит дополнительная СМС-идентификация через номер клиента, зарегистрированный на портале госуслуг. По мнению господина Околеснова, если заинтересованные стороны не справятся с технологическими проблемами ЕПГУ, то стоит ожидать около 50 тыс. поданных заявлений по итогам года, потому что и банки, и другие пенсионные агенты просто перестанут предлагать этот продукт своим клиентам. Если же ЕПГУ заработает в ближайшее время, уточняет он, будет рост к показателям прошлого года (2 млн поданных заявлений.— "Ъ") вдвое.

Илья УСОВ