17.04.2019 09:00 514

Консолидация пенсионного рынка продолжается, на долю квазигосударственных пенсионных фондов (принадлежащих госкорпорациям. — Прим. ред.) приходится уже более 80 процентов рынка, показал обзор Национального рейтингового агентства (НРА). Укрупнение игроков пенсионного рынка связано с неопределенностью развития пенсионной системы РФ, а также с повышенными требования Банка России к негосударственным пенсионным фондам (НПФ) в части состава и структуры активов, повышения транспарентности и оптимизации управленческой структуры НПФ ("один фонд — одна лицензия"), а также необходимости прохождения стресс-тестирования, отмечается в обзоре.

Консолидация группы НПФ в единый фонд обоснована сокращением экономических издержек: экономией за счет устранения дублирующих функций, снижением затрат на службу риск-менеджмента, ИT, рекламные кампании, членские взносы в СРО и пр. В результате число НПФ с 2015 года по III квартал 2018 года сократилось более чем в два раза. В НРА предполагают, что этот тренд продолжится и в 2019-2020 годах, и ожидают ухода ряда игроков с рынка. Размер пенсионных накоплений или резервов, позволяющий НПФ оставаться самостоятельным игроком, по мнению аналитиков, должен быть не менее 10 миллиардов рублей.

Средний счет по обязательному пенсионному страхованию (ОПС, пенсионные накопления) и негосударственному пенсионному обеспечению (НПО, пенсионные резервы) — показатель усредненного размера пенсионных обязательств, приходящихся на одно застрахованное лицо или участника соответственно, — за последние три года практически не изменился. "Это говорит о том, что НПФ показывали невысокую (относительно депозитов крупнейших банков) доходность для своих клиентов, а также, что максимально агрессивно привлекали всех возможных клиентов", — отмечает автор обзора, директор рейтингов финансовых институтов НРА Юрий Ногин.

Доходность по пенсионным накоплениям на конец 2018 года НРА оценивает на уровне ниже инфляции потребительских цен, рассчитываемой Росстатом (менее 4,3 процента). "Давление на доходность пенсионных резервов оказали описанные требования к прохождению процедуры стресс-тестирования, и она ожидается на уровне 4,5-5 процентов, — рассказал "РГ" Юрий Ногин. — Целевой ориентир для доходностей пенсионных накоплений и резервов на 2019 год сохраняется в виде инфляции потребительских цен. В отсутствие понятных драйверов роста экономики доходность пенсионных накоплений будет находиться на уровне 6-8 процентов, по пенсионным резервам 5-5,5 процента".

Елена БЕРЕЗИНА