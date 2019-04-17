17.04.2019 08:10 430

К 2024 году страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018-го, прогнозируют в Минэкономразвития. Однако в реальном выражении выплаты увеличатся за этот срок только на 9,5%. Получается, что в год с учетом инфляции пенсии будут повышать примерно на 1,5%. Такая динамика укладывается в поручение президента индексировать выплаты на 1 тыс. рублей ежегодно, пояснили опрошенные «Известиями» эксперты. Но для этого всё равно придется делать трансфер в ПФР из федерального бюджета.

О прогнозируемом увеличении страховых пенсий на 39,4% говорится в Сценарных условиях и основных параметрах социально-экономического развития на этот год и плановый период 2020–2024 годов. Документ, подготовленный Минэкономразвития, есть в распоряжении «Известий». В нем подчеркивается, что индексация каждый год будет превышать уровень ожидаемой инфляции.

В предыдущей версии документа говорилось лишь, что за 2018–2024 годы средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров может увеличиться более чем в 1,4 раза.

В Минэкономразвития оперативно не ответили «Известиям», почему номинальный рост будет настолько выше реального. В пресс-службе Минфина сообщили, что федеральный бюджет формируется на основе параметров макропрогноза, который разрабатывает Минэкономразвития. Бюджет на 2019–2021 годы уже принят. В соответствии с установленным процессом казна на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов будет принята осенью этого года.

В пресс-службе ПФР подчеркнули: новый прогноз отличается от действующего. Однако всё равно один из главных документов в работе фонда — закон о его бюджете, который утверждается на трехлетнюю перспективу. Он учитывает все запланированные повышения выплат.

В номинальном выражении прогнозируемый рост страховых пенсий намного больше, чем в реальном, потому что в него закладывается инфляция в течение этих лет, пояснил «Известиям» замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. По его словам, в реальном выражении ежегодный прирост пенсий в среднем составит чуть более 1,5%. Это укладывается в задачу президента индексировать выплаты по старости на 1 тыс. рублей каждый год.

Без повышения пенсионного возраста ежегодное увеличение выплат в таком размере было бы невозможно, констатировала замдиректора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская.

Но если вычесть из 39,4% номинального роста ожидаемую на эти годы инфляцию (4,3 и 3,8% в этом и 2020 годах соответственно, а в 2021–2024-м по 4% ежегодно), то реальный рост должен быть выше — около 15%, заметил директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров. Увеличение в реальном выражении на 9,5% в среднем по стране может означать, что работающим пенсионерам выплаты по-прежнему индексировать не будут, считает он.

В 2019 году средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составляет 15,4 тыс. рублей, к 2024 году достигнет 20 тыс. рублей, рассказали «Известиям» в Минтруде. Реальный рост в 9,5% будет малозаметен, уверен член экспертного совета при правительстве Александр Сафонов. По его мнению, государство будет вынуждено выделять Пенсионному фонду дополнительные средства из бюджета, чтобы обеспечить рост выплат. Найти деньги поможет повышение зарплат, напрямую связанное с экономическим ростом.

— С низкого заработка — низкие отчисления в ПФР. Сегодня средняя по стране зарплата — 45 тыс. рублей, но модальная (наиболее часто встречающаяся) — 17 тыс. рублей. По нормам Международной организации труда пенсия в последнем случае составит 6,8 тыс. рублей. Чтобы обеспечивать нынешние 15 тыс., нужно, чтобы модальная зарплата была около 30 тыс., — пояснил Александр Сафонов.

В последнем майском указе президент поставил цель: к 2024 году Россия должна войти в топ-5 крупнейших экономик мира. В условиях равномерного роста и стабильной инфляции зарплаты вырастут на 14,6% за 2019–2024 годы, прогнозирует Минэкономразвития.

В ближайшие годы на пенсию будут выходить люди, чья трудовая деятельность приходилась меньше на времена СССР и больше на 1990-е годы, добавил Владимир Назаров из НИФИ. А так как в 1990-х многие работали «в серую» и страховые взносы за них не уплачивались, то и пенсии у них будут ниже, чем у людей, работавших в Советском Союзе.

Эксперт подчеркнул: индексация на 1 тыс. рублей ежегодно — это фактически «ручной режим» повышения. В других странах есть четкие правила изменения размера выплат: или на уровень инфляции, или на средний между ростом цен и зарплаты показатель. В России раньше тоже была утвержденная методика: пенсии индексировались в расчете доходов ПФР на одного пенсионера, но не ниже инфляции прошлого года.

С 1 января страховые пенсии неработающим пенсионерам повысили на 7,05%. Средний размер прибавки составил обещанную правительством 1 тыс. рублей.

Анна ИВУШКИНА, Инна ГРИГОРЬЕВА