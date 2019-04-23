23.04.2019 10:30 437

Сбербанк зарегистрировал новый товарный знак «Сбер». Как следует из данных СПАРК, заявка была подана еще в октябре 2018 года, знак зарегистрирован 8 апреля.

Новый знак зеленого цвета, рядом с надписью расположен логотип банка.

Однако это не первый товарный знак со словом «Сбер», информация о котором содержится в базе СПАРК. Такое слово, набранное другим шрифтом черного цвета и без логотипа банка, было признано товарным знаком в марте 2011 года, срок действия регистрации истекает 26 июля 2020 года. Англоязычный вариант того же знака — SBER — был утвержден в 2017 году (срок действия — по сентябрь 2026 года).

Кроме того, с февраля банк зарегистрировал «СБЕРМАМА», «СберКид», «СберКидс», «СберКот» и другие товарные знаки.

«Регистрация товарных знаков (знаков обслуживания) является одним из способов индивидуализации оказываемых услуг и укрепления защиты интеллектуальной собственности», — прокомментировали РБК в Сбербанке регистрацию нового знака.

На новый товарный знак обратила внимание газета «Ведомости».

В декабре 2018 года глава финансовой организации Герман Греф говорил, что в банке обсуждают возможность сменить название, отказавшись от слова «банк» в названии. Он пояснил, что компания создала «большую экосистему», для которой такое название «уже, наверное, не совсем точная история».

Однако источник РБК в банке пояснял, что речи о смене названия организации или о ребрендинге банка не идет: наличие слова «банк» в названии требует закон о банковской деятельности. Банк разрабатывает брендинг «для экосистемы, в которую уже сегодня входят десятки компаний, оказывающих нефинансовые услуги», подчеркивал собеседник.

Спустя несколько дней первый зампред правления банка Лев Хасис сообщил РБК, что была создана дирекция по развитию экосистемы SberX. Источники РБК говорили, что в рамках этой концепции вместо X может быть использовано другое слово. В качестве примера они называли SberCloud и SberData.

В начале марта банк зарегистрировал 182 домена со словом sber. В банке тогда заявили РБК, что развивают экосистему, которая сможет «удовлетворить потребности клиентов в финансовых и нефинансовых сервисах».

Андрей ГАТИНСКИЙ, Георгий МАКАРЕНКО