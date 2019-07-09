09.07.2019 13:00 466

Публикация данных по инфляции в понедельник, 8 июля, закончилась скандалом. ЦБ на своем сайте сообщил, что годовая инфляция в России в июне замедлилась до 4,7% с 5,1% в мае. Сообщения об этом со ссылкой на ЦБ начали появляться в лентах информагентств около 14:45, притом что Росстат обычно публикует данные по инфляции в 16:00. Увидев это, министр экономического развития Максим Орешкин немедленно потребовал расследования «относительно досрочной публикации данных по инфляции на сайте ЦБ». «Это абсолютно недопустимо. Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу», — передало агентство ТАСС слова Орешкина.

«Соответствующая информация на сайте Росстата была доступна для внешних пользователей с утра 8 июля. В связи с этим необходимости в служебном расследовании в Банке России нет», — ответила пресс-служба ЦБ. Чуть позднее Росстат выпустил заявление, что «публикация данных об уровне инфляции в июне ранее запланированного времени произошла по вине одного из подведомственных учреждений, направивших данные в Единую базу статистической информации (ЕБСД) до ее окончательного подтверждения». Росстат также признал, что подобные сбои происходили и раньше и пообещал разработать регламент публикации данных. «Это позволит снизить вероятность несанкционированного распространения информации и обеспечить ее полную верификацию», — подчеркнули в ведомстве.

«Подобная практика произвольной по времени публикации важных данных в удаленных уголках сайта Росстата существовала всегда», — написал в своем телеграм-канале MMI директор аналитического департамента «Локо-Инвест» и постоянный оппонент министра Орешкина Кирилл Тремасов. Он же первый обратил внимание на то, что данные по инфляции были опубликованы на сайте Росстата раньше времени.

Почему это важно? Инфляция — один из немногих макроэкономических показателей, на который ориентируются участники российского рынка. В частности, именно ее динамику оценивают экономисты, пытаясь предсказать решения ЦБ по ставке. «Чем ниже инфляция, тем выше вероятность снижения ключевой ставки. А чем ниже ставка, тем выше цены рублевых облигаций. При этом важна даже не сама цифра инфляции, а разница между ожидаемым и опубликованным значением», — говорит начальник управления по работе с институциональными клиентами Sova Capital Денис Заболотнев. Облигации составляют значительную часть торгуемых российских активов, хотя их цены реагируют на различную информацию не так быстро, как цены акций.

Руководитель центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин замечает, что данные по инфляции также важны для прогнозирования динамики курса рубля. «Если кто-то получает информацию раньше, это создает возможности для арбитража, поэтому очень важно, чтобы такая информация публиковалась вовремя и тогда, когда запланирована», — говорит он. Когда данные по инфляции публикуются таким вот образом, одни участники рынка могут получить информацию раньше, увидев публикацию, а другие будут ждать назначенного времени, что создает плохой прецедент, говорит Заболотнев. «Я легко могу себе представить судебный иск где-нибудь в США, если кто-нибудь понесет убытки от публикации информации раньше времени», — продолжает он. В России подобная судебная практика пока отсутствует, добавляет Заболотнев.

Росстат давно выкладывает важную для финансового рынка информацию в незащищенном виде. «Страница, где это размещено, находится в свободном доступе. Многие аналитики и журналисты пользуются ей давным-давно, потому что там есть цифры со вторым знаком после запятой (в официальных пресс-релизах этого нет)», — говорит Тремасов. Он считает, что в Росстате «вряд ли кто-то понимает ценность этой информации для финансового рынка». «Например, если бы сегодняшние цифры очень сильно бы отличались от прогноза (например, вместо нуля было бы +0,3-0,4%, то это наверняка поставило бы под сомнения возможность снижения ставки ЦБ в июле (сейчас рынок уже перестает в этом сомневаться). Результатом могла бы быть негативная реакция в ОФЗ», — описывает важность этих данных Тремасов.

Елена ТОФАНЮК, Forbes Staff

