28.10.2019 11:41 208

ВАШИНГТОН (Рейтер) — Президент США Дональд Трамп объявил в воскресенье, что Абу Бакр аль-Багдади погиб во время ночного рейда американских военных в Сирии, что стало важной победой для Трампа на фоне требования демократов о его импичменте.

Под руководством Багдади ИГИЛ, которое контролирует части территорий Сирии и Ирака, совершила многочисленные атаки на пяти континентах с множеством жертв и нападения на религиозные меньшинства.

Убийство Багдади стало значительной победой для Трампа, который недавно внезапно объявил о выводе американских войск из Сирии, что вызвало шквал критики, в том числе от его сторонников-республиканцев.

"Бандит, который так старался запугать других, провел свои последние моменты в полном страхе, панике и ужасе, напуганный тем, что американские войска пришли за ним", — сказал президент в телевизионном обращении к нации из Белого дома.

Трамп сказал, что Багдади погиб после того, как побежал в тупиковый туннель.

"Он активировал свой жилет, убив себя и трех своих детей. Его тело было изуродовано взрывами", — добавил Трамп.

Результаты тестов показали, что это был Багдади, сказал Трамп.

Он добавил, что "многие" из людей Багдади также были убиты, а американские военные потерь не понесли.

Трамп также поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за их поддержку.

Убийство Багдади может стать одним из самых важных достижений Трампа в сфере национальной безопасности и усилить позиции в его борьбе с демократами, требующими импичмента.

Стив ХОЛЛАНД, Линдсей ДАНСМУИР, Катанга ДЖОНСОН, Фил СТЮАРТ