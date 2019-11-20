20.11.2019 10:20 207

Банк непрофильных активов (БНА) «Траст» оказался одним из кредиторов бывшего владельца «Югры» Алексея Хотина, рассказали РБК два источника, близких к банку, и подтвердила пресс-служба «Траста».

«У Алексея Хотина есть ряд обязательств перед банком «Траст». Речь идет о кредитах, которые перешли с балансов банка «Открытие» и Бинбанка», — сообщили РБК в пресс-службе БНА.

«Траст» в нынешнем виде был сформирован в 2018 году за счет передачи на его баланс непрофильных активов трех частных банковских групп — «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка, санированных государством. Сам «Траст» сейчас на 98% принадлежит ЦБ. Банк получил активы на 2 трлн руб., но их справедливая стоимость составила немногим больше 200 млрд руб. Основная задача банка — возврат средств: к 2024 году он должен вернуть ЦБ 482 млрд руб.

Сколько Алексей Хотин должен «Трасту»

Случай Алексея Хотина — один из крупнейших примеров реструктуризации долгов заемщиков «Траста», утверждает один из собеседников РБК. Но «Трасту» бывший собственник «Югры» должен в разы меньше, чем другим банкам, отмечает второй источник. В 2016 году «Ведомости» писали, что, например, в Альфа-банке у Алексея Хотина и его отца Юрия кредитный лимит до $1 млрд.

Задолженность Хотина перед «Трастом» может составлять $200–300 млн, говорит один из источников РБК. «Кредиты обслуживаются», — отметил он.

Интересы Алексея Хотина помимо банковского бизнеса включают два направления — нефтедобычу и недвижимость. Алексей и Юрий Хотины (Хотин-старший, как писал Forbes, отошел от активного управления бизнесом) — собственники нефтекомпаний «Дулисьма» и Exillion Energу. С Хотиным также связывают компании New Life Group и Sky Property, которым принадлежало больше 1,5 млн кв. м офисной недвижимости в Москве и Подмосковье. Алексея Хотина источники издания также называли владельцем гостиницы «Москва» на Охотном Ряду. Официально активы в сфере недвижимости Хотин не признавал.

Кредиты «Траста» обеспечены залогами, говорят оба собеседника РБК, не уточняя конкретных объектов.

Согласно базе данных СПАРК и выписке из ЕГРН, в «Открытии» было заложено, например, здание бизнес-центра «Очаково». Кредиты в банке брались в 2009 и 2016 годах, собственником здания является компания «Капитал Вест» (сама она принадлежит кипрский фирме, но площади БЦ «Очаково» сдаются в аренду на сайте Sky Property). Компания-заемщик в документах не указана.

Еще один бизнес-центр The Cube в залоге напрямую у «Траста» с декабря 2016 года по кредитной линии сроком до 2021 года, следует из выписки в ЕГРН. Здание принадлежит New Life Group, указано на сайте компании. По данным СПАРК, The Cube принадлежит УПК «Мосавтотранс», а он — Василине Свинобоевой. Но в совете директоров «Мосавтотранса» есть два бывших сотрудника New Life Group, свидетельствуют данные СПАРК.

«Кредиты обеспечены. Сумму и обеспечение по сделкам мы не раскрываем, так как предмет договора является банковской тайной», — сообщили РБК в пресс-службе «Траста».

На вопросы РБК в New Life Group по существу не ответили. С адвокатом Алексея Хотина связаться не удалось: в приемной московской коллегии адвокатов «Центр правовой помощи» сказали, что адвокат бизнесмена Игорь Мардиросов отвечать на вопросы не будет.

Кому еще должен экс-владелец «Югры»

Хотин приобретал активы на заемные средства, там же они закладывались в обеспечение долга, затем кредиты гасились деньгами вкладчиков, выведенными из «Югры», описывала схему работы бизнеса Хотина представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юлия Медведева. Алексей Хотин сейчас находится под домашним арестом, он проходит обвиняемым по двум уголовным делам — о растрате 7,5 млрд и 283 млрд руб. средств «Югры». Это сопоставимо с объемом всего кредитного портфеля «Югры», который оценивался в 270 млрд руб. на момент отзыва лицензии у банка в июле 2017 года.

Хотин брал кредиты у Сбербанка и ВТБ, но самым его крупным кредитором был Россельхозбанк, писали «Ведомости» со ссылкой на источники. По данным издания, в банке у Хотина был лимит в $1,2 млрд, в РСХБ были заложены «Горбушкин двор», «Орликов Плаза» и имущество нефтяной компании «Дулисьма».

Кредиты РСХБ структурами Хотина «постоянно обслуживаются, у них нет ни одного факта просрочки, сообщила журналистам во вторник, 19 ноября, главный бухгалтер РСХБ Екатерина Романькова. «В целом по группе у нас нет сомнений в возвратности данных сумм», — отметила она. Банк в третьем квартале 2019 года создал дополнительные резервы по этим кредитам, «исходя из того, что любое негативное требование по компании должно быть оценено через резервы, в том числе это и требование к бенефициару», добавила Романькова.

У Альфа-банка компании Хотина брали кредиты почти на $700 млн, следует из картотеки арбитражных дел. В 2017 году, вскоре после отзыва лицензии у «Югры», «Альфа» потребовала досрочно погасить долг, но стороны урегулировали спор и подписали мировое соглашение. Как выяснилось уже из документов суда, «Альфа» заложила в мировое соглашение риск возбуждения уголовного дела и весной 2019 года, когда дело было возбуждено, подала к компаниям Хотина иски о взыскании всего долга. По одному из них банк уже отсудил один из залогов — бизнес-центр «Агат». Компаниям, с которыми судится банк Михаила Фридмана, принадлежат ТЦ «Филион», Cherry Tower у метро «Новые Черемушки» и бизнес-центр Center-T в Гамсоновском переулке.

Какие претензии есть к Хотину

Сразу после введения временной администрации АСВ в «Югре», в июле 2017-го, зампред ЦБ Василий Поздышев сообщил, что регулятор направил «обращения в правоохранительные органы, которые касаются работы банка». Но уже в середине июля Генпрокуратура заявила, что введение временной администрации в банке безосновательно. В конце июля того же года Хотин представил регулятору план спасения банка, но он ЦБ не устроил, и на следующий день у «Югры» была отозвана лицензия. В материалах временной администрации отмечается, что с сентября 2017 года она подала шесть заявлений в правоохранительные органы, в том числе по «сделкам, направленным на вывод [активов] бывшим руководством банка».

На момент отзыва лицензии банк занимал 15-е место по объему вкладов населения, отзыв стал крупнейшим страховым случаем в истории: вкладчикам было выплачено 172,7 млрд руб. Тогда, по оценке регулятора, справедливая стоимость активов банка составляла 51 млрд руб. при обязательствах 199,3 млрд руб. Бизнес-модель «Югры» «не лечится», говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Банк занимался «агрессивным привлечением вкладов населения в финансирование бизнес-проектов собственников», отмечала она. В 2018 году юрлица — заемщики «Югры» начали массово ликвидироваться.

Дело против Хотина возбудили в апреле 2019 года. Этому предшествовали письмо Набиуллиной президенту Владимиру Путину и жалоба АСВ в ФСБ.

Уже после возбуждения уголовного дела появилась компания «Комплексные инвестиции», которая объявила, что планирует за 42 месяца выплатить 16 млрд руб. вкладчикам-«превышенцам» «Югры». Всего у банка 35 тыс. вкладчиков, хранивших в банке больше 1,4 млн руб. — застрахованной государством суммы. Компания «занимается управлением различными активами, принадлежащими разным собственникам, в том числе Алексею Хотину», говорится на ее сайте. Она называет выплаты «превышенцам» собственной инициативой и заявляет, что выплатила 196 млн руб. на 15 ноября.

Павел КАЗАРНОВСКИЙ