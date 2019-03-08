Три хорошие альтернативы банковским займам для малого бизнеса.

Где ищут деньги предприниматели, которым отказали в кредите банки? Альтернативных вариантов несколько, каждому из них соответствует свой типаж бизнесмена. Выбирая тот или иной вид займа, для начала задайте себе несколько вопросов, чтобы понять, что вы за тип.



Финансирование под оборот эквайринга

Эквайринг давно облегчает жизнь обывателя. Расплачиваться пластиковой картой в магазинах, кафе, ресторанах удобно, быстро и современно. Предприниматели тоже привыкли к безналичной рознице — кроме тех, кто до сих пор получает удовольствие от пересчитывания хрустящих купюр в конце рабочего дня. Однако «электронная» розница — это не только комфорт, но еще и возможность получить деньги на развитие бизнеса. Финансирование под оборот эквайринга пока экзотика. Предприниматели на немногочисленных форумах примериваются и осторожно оценивают плюсы и минусы такого варианта. Но появляются компании, которые, занимая нишу между банком и микрофинансовой организацией, предлагают услугу электронного факторинга — быстрое, удобное финансирование бизнеса без поручителей и бумажной волокиты. Главное условие — стабильный оборот и только «белая», эквайринговая розница.

Под оборот POS-терминалов предприниматель может получить от 50 000 до 5 000 000 рублей, в зависимости от объема продаж. Чем такое финансирование отличается от банковского? Предприниматель должен предоставить всего один документ — выписку с расчетного счета предприятия, для того чтобы можно было посчитать среднемесячный оборот по POS-терминалам, — плюс оформить анкету-заявку. Второе обязательное условие — «не прятать терминалы». То есть клиенты предприятия-заемщика, будь то магазин, ресторан или парикмахерская, должны рассчитываться безналичными деньгами.

Погашение задолженности по факторингу происходит путем списания части ежедневной эквайринговой выручки предприятия (от 15% до 30%) в течение шести месяцев. При этом сумма финансирования может увеличиваться прямо пропорционально возрастанию товарного оборота. Факторинговые фирмы анализируют только оборот по POS-терминалам. Но для оценки деятельности предпринимателя так же, как и банк, используют скоринговую систему, которая включает около 300 параметров. Сначала будущего заемщика проверяет служба андеррайтинга, она оценивает данные, предоставленные предпринимателем, и рекомендует условия финансирования — сумму и ставку. Если данные о предпринимателях кажутся подозрительными или недостоверными, на место, то есть в кафе или ресторан, выезжает коллектор или тайный покупатель, которые должны удостовериться в том, что предприятие не просто существует, но и работает. Однажды фирма, которая находится в Краснодарском крае, предоставила нам фото своего ресторана. На Google Maps мы обнаружили, что фото и адрес не совпадают. Пришлось выезжать на место и разбираться в ситуации. Оказалось, что бизнесмен сфотографировал не свой, а соседний ресторан.

Кому подходит. Поскольку получение денег таким образом предполагает наличие постоянного эквайрингового оборота, то факторинговая компания предпочитает финансировать прежде всего розничные предприятия. В приоритете магазины, кафе, парикмахерские, автосервисы — места, где много клиентов и небольшие чеки. Сам предприниматель, решивший взять деньги под оборот эквайринга, должен быть свободным и открытым в общении, бдительным и осторожным, но не слишком подозрительным. Конечно, требование предоставлять информацию об эквайринговой выручке вызовет беспокойство у кого угодно, но рынок развивается, и лет через пять-шесть это мало кого будет удивлять. В конце концов, с учетом оборотов по кассовым аппаратам уже финансируют бизнес Сбербанк, Альфа-Банк и Промсвязьбанк.

Найти бизнес-ангела

Бизнес-ангелы, как правило, специализируются на инвестициях в начинающие проекты. Их расчет понятен: молодая компания может вырасти на сотни процентов в год. Но такой инвестор будет предъявлять к вам особые требования: например, если вы ИП, он попросит вас перерегистрироваться в ООО. Или обязательно обратит внимание на продукт, который вы предлагаете рынку, — он должен быть предельно понятен и хорошо монетизироваться. Также готовьтесь к тому, что вам будут задавать много «личных» вопросов: кто вы, откуда, какое у вас образование, сколько проектов у вас на счету, какие из них удалось реализовать, а какие нет и почему (отсутствие финансирования, изменения на рынке, ошибки в маркетинговом продвижении или проблемы внутри коллектива). Чтобы найти бизнес-ангела, нужно вести активную публичную жизнь: ходить на образовательные курсы (их спикерами часто бывают опытные инвесторы), конференции, участвовать в разных форумах.

Кому подходит. Этот вариант подходит предпринимателям-экстравертам, ведущим активную светскую жизнь, умеющим представлять себя и свою компанию. Ведь одно дело — просто сходить на конференцию, где вы встретите известного бизнес-ангела, и совсем другое — подойти к нему и вручить визитку. Кроме того, на помощь бизнес-ангела вполне могут рассчитывать не только начинающие предприниматели, но и студенты, которые решили «продать» оригинальную бизнес-идею. Наиболее удачная в этом смысле сфера — IT-технологии и разработки: инвесторы рассматривают их как приоритетные и готовы вкладывать средства в самые необычные стартапы.

Краудинвестинг

В последнее время все более популярным становится такой финансовый инструмент, как краудинвестинг — финансирование бизнеса широким кругом инвесторов. По данным краудинвестинговой площадки StratTrack, чаще всего подобным образом получают капитал на развитие компании из сферы розничной и оптовой торговли, IT, производства и рекламы. Заключая с компанией договор займа (краудлендинг), инвестор рассчитывает получать 17—25% годовых. Одно но: если предприниматель, неважно по каким причинам, начнет задерживать выплаты процентов, для него это может закончиться судебным разбирательством. Хорошо бы, конечно, предложить инвестору долю в капитале, но на такие сделки люди соглашаются реже — всех волнует вопрос ликвидности покупаемых активов, ведь еще неизвестно, кому ты сможешь завтра продать долю в стартапе.

Кому подходит. Рассчитывать на «народные деньги» могут те, кто работает на рынке с большим потенциалом, у кого наблюдается положительная динамика выручки, в команде есть все нужные специалисты (нет кадровых перекосов), а проект имеет конкурентные преимущества, причем не только по цене и качеству. Если вы узнали себя в этом описании, то можете рассчитывать, что на вашу заявку откликнутся как минимум 7—8 человек со средним чеком 100 000 рублей. Но предприниматель, выбравший путь краудфандинга, должен быть терпеливым и стрессоустойчивым, ведь для получения финансирования ему придется пообщаться в среднем с 58 инвесторами и провести 40 встреч, а на закрытие раунда потратить около 12 недель, говорится в исследовании сервиса DocSend. Вы готовы к этому?

Если все три инструмента вам не подходят, то можно рассчитывать на то, что деньги придут сами — от случайных людей. Да-да, есть инвесторы, которые доверяют сарафанному радио. «Они отличные ребята, мы с основателем стартапа вместе учились» — этой фразы для них бывает достаточно. Особенно если она звучит из уст близкого друга. В некоторых случаях рекомендации себя оправдывают. Но это уже, скорее, везение. Мы же советуем придерживаться старого доброго правила: «Доверяй, но проверяй».

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