Спустя несколько недель после анонсированной либерализации формирования черных списков банковских клиентов топ-менеджеры Банка России раскрыли подробности.



Регулятор меняет порядок информирования банков об отказе в обслуживании конкретного клиента. Станет ли легче работать малому и среднему бизнесу?

Весь прошлый год Банк России безуспешно пытался сократить черные списки — после многочисленных жалоб самих банкиров, их клиентов и правозащитников. Если на конец 2017 года в списках значилось свыше 500 тыс. счетов предпринимателей, то на 31 января 2019 года — немногим менее 480 тыс. Проблема возникла не по вине регулятора — в какой-то момент банки стали так «стараться», чтобы их не обвинили в неисполнении ФЗ-115 (о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем), что в списки стали попадать и правые, и виноватые. Первых, как водится, оказалось в разы больше.

Не обошлось и без попыток отдельных недобросовестных банков использовать эти списки как возможность заработать. Они устанавливали произвольные (но высокие) тарифы на закрытие счетов после блокировки на них клиентских средств. Для сегмента малого и среднего бизнеса эта проблема привела к массовым банкротствам предпринимателей и их уходу в серые схемы.

Понимая всю остроту проблемы и ее масштабы, еще в начале февраля этого года на встрече с банкирами Эльвира Набиуллина, признав, что неправомерное включение владельцев бизнеса в черные списки бьет по их карману и наносит репутационный урон банкам, призвала банкиров действовать неформально и неравнодушно. Она заверила, что в ближайшее время списки будут пересмотрены и значительно сократятся.

Сейчас банки блокируют счета предпринимателей, если видят непривычный характер операции или в случае отказа клиента выполнить запрос на предоставление новых документов. Если треть оборота компании — наличные. Если компания платит зарплату наличными, а не через зарплатный проект. Если компания платит налогов меньше, чем в среднем по отрасли. Если у компании ненадежные партнеры. Отсутствие экономического смысла операции также является критерием для блокировки, впрочем, как и многие другие причины, ведь положения 115-ФЗ можно трактовать по-разному, как видно даже при беглом обзоре перечисленных оснований.

Каковы будут новые правила? Недавно зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин сообщил, что в Минюсте зарегистрировано новое указание регулятора по изменению порядка информирования банков о случаях отказа в проведении операции, а также отказах в заключении договора или его расторжении. Как пояснили в ЦБ, банки теперь вправе отказывать клиентам, только если те совершают высокорискованные операции. Согласно документу объем направляемой в банки информации, как и количественные значения для отнесения операций к категории высокорискованных, будет согласовываться с Росфинмониторингом в зависимости от уровня риска совершения клиентами операций.

Теперь дело осталось за малым — дождаться, пока сами списки начнут сокращаться и из них будут исключаться не только добросовестные предприниматели, но и те, чьи операции не представляют угрозы ни обществу, ни государству.

Будем на это надеяться. Хотя, если честно, реакция бизнесменов на новости из ЦБ была предсказуемо пессимистичной. Банкиры сами признают, что четкого определения, что считать высокорискованной сделкой, нет: критериев много. А что касается малого бизнеса, то практически любую операцию можно назвать высокорискованной, особенно если компания находится на упрощенной схеме налогообложения. Кроме того, понятие «высокорискованная операция» не универсально, трактуется от банка к банку по-разному.

Словом, велика вероятность того, что для бизнеса мало что изменится, а банки, как и прежде, будут «резать» предпринимательские счета, объявляя операции высокорискованными, или вновь наживаться на штрафах.

Каков выход? Поправки в закон? Новый закон? Новый список критериев от регулятора? Сложно сказать. Вариант решения этой проблемы может, например, лежать в судебной плоскости. Итоги судебных тяжб предпринимателей с банками, по статистике, часто складываются в пользу обиженных клиентов. Но какова доля тех, кто отважился обратиться в суд? Очевидно, невелика. Тем более что это разбирательство занимает много времени, а бизнес ждать не может. Юристы, кстати, замечают, что нередки случаи преднамеренного провоцирования со стороны потенциальных клиентов. Например, приходит клиент в банк и просит открыть счет в пользу третьего лица, предоставляя лишь его Ф. И. О. Согласно Гражданскому кодексу банк должен открыть ему счет. Однако согласно 115-ФЗ — нет, нужны дополнительные сведения. Клиент в случае отказа банка просит письменно зафиксировать факт отказа и идет в суд.

Таким образом, решать эту проблему, учитывая все вышеизложенное, еще сложнее. Понятно, что даже при самой лучшей системе есть место судебным спорам, есть место просчетам. Лишь бы только они не приобретали, как в нашем случае, национальный масштаб. Возможно, единственное решение здесь, как и озвучила Эльвира Набиуллина, в неформальном, неравнодушном подходе банкиров к своим клиентам. Такое в законе и правилах ЦБ не пропишешь, зато это точно работает.

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