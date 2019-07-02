Многие годы из каждого угла мы слышим о развитии финансовой грамотности, даже не задумываясь о том, что есть эта самая грамотность и как она может быть обеспечена.

При словах «обеспечена» у многих рука так и тянется к перечислению форм просвещения и успехов на этой «ниве», хотя и могла быть тянуться «к революционному револьверу» при осознании того, сколько на это уже потрачено сил и средств.

Но если финансовая грамотность — это знания и умение использовать финансовые инструменты для достижения поставленных целей, то речь должна идти не только про эти самые теоретические знания и практические умения, но и про многообразие финансовых инструментов для каждого из случаев и каждого потребителя сообразно тем целям, которые он себе поставил.

У каждого финансового инструмента свое предназначение. Но чаще всего при всем их многообразии налоговые тонкости делают так, что иного выбора, кроме депозитов в валюте собственной страны, у большинства населения России в списке доступных финансовых инструментов для долгосрочного накопления и нет.

В ситуации, когда доверие к рублю как валюте для хранения сбережений много лет подряд стоит под вопросом, в том числе и в связи с представлениями о постоянных и непонятных скачках курса рубля по отношению к иностранным валютам, долгосрочные накопления у большинства населения если и существуют, то представлены либо в виде краткосрочных рублевых депозитов на сумму не более чем гарантировано государством, либо в виде наличной валюты «под матрасом». Фраза «денег нет, надо поменять валюту» — прекрасное тому подтверждение.

И если нет долгосрочного доверия к собственной валюте как способу сохранения свободных средств, а с безналичной валютой есть внеэкономические риски, то почему бы не вернуться к тому, что всегда в представлениях было эквивалентом денег, — к драгоценным металлам? Но и с их хранением и оборотом не так-то все просто. Да и покупать, и менять по граммам не самое великое удовольствие, тем более что есть НДС и другие налоги не за горами.

Так мысль приходит к обезличенным металлическим счетам, когда на счет в банк кладутся рубли, но учет ведется в граммах того самого драгоценного металла, к стоимости которого счет и был привязан заранее. Положили деньги на счет, эквивалентные 10 граммам золота? Значит, и завтра, и послезавтра, и через год на счете будет денег ровно столько, столько стоят те самые 10 граммов золота завтра, послезавтра или через год. Будет стоимость грамма в рублях выше — значит, и денег на счете будет числиться больше. Будет стоимость ниже — и денег будет меньше к выдаче, если захотите их снять. И тут при нынешнем налогообложении и возникает «засада» — извольте заплатить налог 13% на разницу между ценой «покупки» и ценой «продажи», если цена «продажи» при закрытии счета (или изъятии части денег) выше.

Да и с банком может же что-то случиться, — скажет себе обычный потребитель. А деньги-то на таком счете, оказывается, не очень-то и застрахованы.

«Нет», — скажет себе потребитель, — понесу-ка я обратно всю свою валюту домой, к ней я привычный, хоть и гарантии сохранности дома нет, но и налогов-то также НЕТ!»

И никто и не вспомнит, что когда-то, на самой заре новейшей истории нашей страны, были жаркие дебаты о том, стоит ли исключать валюту на счетах из-под налогообложения.

Да и думать о том, сильно ли потеряет доходная часть бюджета от тех налогов, которые платятся при закрытии таких счетов (хотя несколько лет назад это и был основной аргумент того, чтобы предлагаемые изменения не получили «путевки в жизнь»), никто не будет.

Именно эти два момента (налог на доходы с «курсовой разницы» и отсутствие гарантии по средствам на счетам) и надо было бы давно убрать, если мы ищем способы, как же вернуть «подматрасные» (читай: частные) деньги в экономику, которой не очень хотят доверять.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

