Рынок страхования жизни стоит на пороге изменений: темпы его роста в 2019 году замедлились, но в то же время внешние факторы становятся более благоприятными для дальнейшего развития. И уже появляются высокотехнологичные решения, призванные сделать инвестирование почти автоматическим.

Не ИСЖ единым

Под внешними факторами, которые существенно влияют на рынок страхования жизни, я понимаю в первую очередь изменения в банковском канале продаж. Под давлением регулятора и СМИ наблюдается спад продаж ИСЖ, но интерес к альтернативным инвестициям у потребителя сохраняется. Тем более при текущем очередном падении ставок по депозитам — за третью декаду июня средняя ставка топ-10 банков составила 7,27% против 7,36% во второй декаде.

Банкам, в свою очередь, все более интересны комиссионные продукты, такие, например, как накопительное страхование жизни (НСЖ).

Интересно, что у некоторых компаний (например, в «Согласие-Вита») инвестдоходность такого в целом консервативного инструмента, как накопительное страхование жизни, уже превышает средний уровень ставок по депозитам у ведущих банков. А если добавить еще 13% налогового вычета со взноса до 120 тыс. рублей в год по контрактам на срок от пяти лет, получается очень интересный и при этом надежный инвестиционный продукт, совмещающий полноценную страховую защиту и получение дохода.

Стоит отметить, что в I квартале 2019 года драйвер роста всего страхового рынка — инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) показало снижение на 26,1% (46 млрд рублей), а накопительное страхование жизни (НСЖ), напротив, выросло практически в полтора раза. Это говорит о том, что более долгосрочный инструмент, позволяющий человеку решить проблему накопления средств на что-то стратегически важное (на учебу ребенку, на пенсию себе и т. п.), постепенно становится более популярным. Большим плюсом этого долгосрочного продукта, помимо прочего, является возможность внесения страховых взносов в течение всего срока страхования (а это в среднем 10—15 лет).

Робот-продавец

Однако всем известно, что продавать НСЖ не просто, продукт требует объяснений и зачастую консультаций со специалистом, иначе возрастает риск мисселинга, поэтому проникновение его в банковские каналы пока еще не очень значительное.

С психологической точки зрения человеку всегда трудно начать копить на будущее, даже если он понимает необходимость этого шага. Накопление очень часто откладывается «на завтра», потому что сегодня существуют, казалось бы, более насущные траты.

Человека, ради его же блага, часто нужно «подтолкнуть» в сторону накопления — создать ему условия, при которых остается возможность выбора, но при этом существенно повышается вероятность принятия решения об инвестировании. И сейчас на рынке появляются технологические решения, помогающие решить эту задачу.

Платформа BankFuture вводит в банковскую розницу несколько новых решений, которые базируются на новейших экономических теориях. Первое, о чем стоит упомянуть, — это карта Visa с новой системой лояльности — cash-future. Она действует по принципу cash back, но процент от потраченных средств направляется сразу в выбранные инвестиционные продукты, например НСЖ или ИИС. Cash-future подразумевает и «соинвестирование» со стороны владельца. Например, зашел человек в супермаркет, оплатил покупку картой, получил 1% от суммы назад от банка + 5% списалось из его собственных средств — все это перечислилось на инвестиционный счет. Согласитесь, что автоматическое списание 5% с каждого платежа напрямую на ваш накопительный счет — это практически незаметно для семейного бюджета. Разница между 1 000 рублей и 1 050 рублями при покупке продуктов не так уж и значительна, а за месяц набегает значительная сумма, которая будет еще и доход приносить.

При этом исследования показывают, что более 42% клиентов выберут такую программу лояльности, которая будет помогать создавать капитал на будущее. Это обнадеживает.

Онлайн-советчик

Второе новшество, помогающее решить проблему персонализации выбора инвестиционных инструментов, — это опция ПФП (персональное финансовое планирование) в личном кабинете.

Например, В2В-решение, разработанное компанией Virtu Systems, на основе небольшого опросника в мобильном приложении определяет вероятные цели человека и подбирает инвестиционные и накопительные продукты, выстраивает помесячную стратегию, формирует понятное для клиента предложение, которое позволит ему достичь всех его целей. Клиент сам может гибко управлять продуктовой линейкой и настраивать свой персональный продукт под текущие задачи.

Сочетание этих двух новаторских инструментов может, на мой взгляд, существенно продвинуть программы страхования жизни в банковском канале, поскольку снимает два самых главных вопроса: как побудить клиента начать копить/инвестировать и как помочь ему выбрать подходящий продукт. Плюс приучает соблюдать финансовую дисциплину, что очень полезно для любого человека.

Конечно, всегда останутся люди, которым для принятия решения об инвестировании необходимо поговорить с живым человеком. Но для молодежи в большинстве случаев гораздо более привлекательным будет вариант «поговорить с машиной». И это касается, пожалуй, уже не только миллениалов, почти всю жизнь проводящих в Интернете, но и поколения 40-летних, все больше отдающих предпочтение онлайн-технологиям.

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