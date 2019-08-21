Страхование остается болевой точкой для клиентов банков. Тем не менее сейчас это направление активно развивается еще в одной сфере кредитования — в области микрозаймов. Но нужно ли это клиентам МФО и насколько отличается от страхования в банковской сфере?

Страхование заемщиков — клиентов МФО не является обязательным условием, человека не могут заставить его оформить. Конечно, формально банк также не навязывает никому из заемщиков страховку. Но на деле отказ от страхования может добавить к ставке 1—2%. Особенно если речь идет о больших кредитах на долгий срок, например ипотеке. А автокредит без каско вообще вряд ли дадут. Собственно, логика здесь очевидна. Никто не знает, что случится за два, три и тем более 10 или 15 лет. Банки не готовы брать на себя такие риски, поэтому предоставляют подобные кредиты только при условии страхования жизни и трудоспособности.

Клиенты МФО оформляют в кредит не такие крупные суммы денег и на гораздо меньшие сроки. Кроме того, ставки по микрозаймам в большинстве случаев гораздо выше, что отчасти само по себе покрывает риски кредитора. Таким образом, страхование при микрозайме — исключительно добрая воля клиента.

Однако в некоторых ситуациях страхование и в сфере МФО будет необходимым, и опыт показывает, что есть как минимум две категории заемщиков, которым всерьез стоит рассмотреть эту опцию.

Первая категория — активный пользователь кредитных средств (как в банке, так и в МФО). Если у вас открыто два и более долгосрочных кредита (ипотека, автокредит, большой потребительский кредит), вы единственный кормилец в семье, но на текущие нужны вам все-таки понадобился микрозаем, то страхование жизни объективно будет уместным.

Понятно, что в жизни может произойти что угодно и в любой момент. Если страховка не оформлена и с клиентом что-то случается, по закону мы не можем сразу списать его долг. Необходимо ждать, пока родственники вступят в наследство в течение шести месяцев. Также к ним переходят и все обязательства этого человека. Получается, что они не только столкнулись с тяжелейшей ситуацией, потеряв близкого человека, своего родственника, им еще придется платить по его долгам. Это закон Российской Федерации.

Вторая категория — активный заемщик в сфере МФО. Если вы регулярно обращаетесь за микрокредитами и, погашая один заем, уже точно знаете, что вскоре придете за другим, то целесообразно оформить страховку от финансовых рисков.

В данном случае заемщик платит за то, что «спит спокойно». Если раньше это считалось блажью, то сейчас становится понятно, что возможность трезво и грамотно оценить свои финансовые возможности, подстраховаться, чтобы не превышать лимиты риска, — это цивилизованный подход. По данным статистики, в развитых странах страхованием охвачено более 90% населения, в нашей стране — не более 10%. Есть о чем задуматься и к чему стремиться.

Если же вы обращаетесь в МФО разово за деньгами «до зарплаты» или только изредка вам нужны относительно небольшие суммы на какие-то срочные нужды, очевидно, что тратить деньги на страховку не нужно.

Цена страховки всегда зависит от ее вида. Стоимость личного страхования зависит от суммы кредита. Учитываются такие факторы, как срок кредита, возраст клиента, место проживания и даже смертность в данном регионе. В случае, когда клиент страхует финансовые риски, будут рассматриваться трудовой стаж, в том числе на последнем месте работы, правовая форма компании и т. д. На данный момент стоимость страховки в среднем варьируется в пределах 1—3% от тела кредита.

На рынке страхования в сфере МФО есть и свои проблемы. Не все крупные страховые компании охотно работают с микрокредитными организациями из-за большой доли невозвратов. Небольших компаний, конечно, больше. Но они могут затягивать процесс выплат, жестко требуя документы для подтверждения страхового случая.

Такие сложности возникли не на пустом месте. Еще несколько лет назад рынок был наводнен как псевдо-МФО, так и заемщиками-мошенниками, от которых, собственно, и страдали многие страховые компании. Такие «профессиональные мошенники» оформляют страховки и специально создают «страховые случаи». Именно поэтому процедуры все больше усложняются и ужесточаются. Однако если вы — добросовестный заемщик, то идите до конца. Да, существует много этапов оценки возникшей ситуации, но необходимо терпеливо их пройти. На практике мы видим массу случаев, когда нашим клиентам страховки выплачиваются в полном объеме.

Следует сказать, что уже сейчас доля клиентов МФО, которые принимают решение о страховании, достаточно велика. В среднем по стране процент застрахованных варьируется от 16% до 32%. Наибольшей популярностью страхование пользуется в Оренбурге (32%), наименьшей — в Екатеринбурге (16%). Если говорить, например, о двух столицах и других крупных городах, то в Москве количество застрахованных составляет 17%, в Санкт-Петербурге — 21%, Новосибирске и Краснодаре — 23%, Челябинске и Уфе — 24%, Саратове и Волгограде — 26%.

Таким образом, рынок страхования в области микрозаймов активно развивается и будет развиваться. В целесообразности страхования все больше убеждаются и микрофинансовые организации, и сами заемщики.

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