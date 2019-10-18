Эффект Стрейзанд состоит в том, что чем активнее пытаются закрыть доступ к информации, тем шире она распространяется. В банковском секторе мы наблюдаем этот эффект на примере Промсвязьбанка.

В колонке «Как банкиры играют в прятки» описано, как начиная с сентября прошлого года с переменным успехом делались попытки скрыть информацию о Промсвязьбанке. Наибольший ажиотаж в СМИ вызвала попытка скрыть информацию о золоте этого банка.



В сентябре текущего года игра в прятки активизировалась — уже третий раз (!) на сайте ЦБ в полном объеме была скрыта финансовая отчетность Промсвязьбанка. На сей раз на 1 сентября 2019 года. Что же спрятал Промсвязьбанк на этот раз?

Публикация Банком России агрегированной отчетности по банкам топ-30 на эту дату позволяет рассчитать скрытые финансовые показатели Промсвязьбанка. Все очень просто: ведь Промсвязьбанк — единственный банк из топ-30, скрывающий отчетность. Поэтому достаточно из агрегированных показателей топ-30 вычесть сумму показателей других 29 банков этой группы.

Во-первых, в августе продолжило исчезать золото. Если на 1 июля золотой запас Промсвязьбанка достиг 8,3 тонны, то на 1 августа он сократился до 6,3 тонны, а на 1 сентября — до 4,4 тонны. То есть за два месяца исчезло почти 4 тонны золота. Но за судьбу золота я спокоен, ибо «сколько чего у одного тела отнимается, столько присовокупится к другому. Так, ежели где убудет несколько материи, то умножится в другом месте».

В июле, когда золото начало исчезать, в 50 раз выросли обороты по счету 61213 «Выбытие (реализация) драгоценных металлов» — с 8 млрд рублей в июне до 421 млрд рублей в июле. Ранее всплеск активности по этому счету наблюдался во второй половине 2017 года, незадолго до санации банка.

О тайном золоте Промсвязьбанка не писал только ленивый. В ряде СМИ появилось предположение о связи этого золота с Венесуэлой .

Во-вторых, доналоговый убыток банка за август составил 1,3 млрд рублей. Причем убыток был получен несмотря на то, что за август цена золота в рублях выросла на 12,1%. То есть чистый доход от переоценки золота составил около 1,9 млрд рублей. Соответственно, без эффекта переоценки золота убыток банка за август составил бы около 3,2 млрд рублей.

Банк растет как на дрожжах. За восемь месяцев 2019 года активы выросли на 460 млрд рублей — на 27,3%. Основная причина этого роста — приток средств клиентов. Действительно, за тот же период средства клиентов выросли на 423,1 млрд рублей, или на 42,7%. Вероятно, основную часть этого притока составляют средства оборонных предприятий. Например, в сентябре появилось сообщение о том, что ВТБ передал Промсвязьбанку кредиты в сфере гособоронзаказа на сумму 32,9 млрд рублей.

Вероятно, стремительный рост банка прекратится еще не скоро. Дело в том, что его корпоративный кредитный портфель на 1 сентября составил 757,3 млрд рублей, тогда как объем кредитов предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) превышает 2 трлн рублей. Так что Промсвязьбанку есть еще куда расти.

Проблема в том, что все наши войны вроде бы или завершились, или перешли в неактивную фазу. 8 июля курирующий ОПК вице-премьер Юрий Борисов в рамках выставки «Иннопром» в Екатеринбурге сказал, что из-за большой кредитной нагрузки предприятия ОПК «живут впроголодь», и предложил списать им 600–700 млрд рублей кредитов. По его словам, примерно треть от общего объема выданных кредитов не погашается, по ним только обслуживаются проценты, «основное тело кредита никогда уже не будет погашено» .

Между тем просрочка в корпоративном кредитном портфеле Промсвязьбанка на 1 сентября достигла 215,5 млрд рублей, или 28,5% от размера этого портфеля, увеличившись с начала года на 39,6%. Так что, если не начнется новая война, перспективы Промсвязьбанка вряд ли можно назвать радужными. Впрочем, не будем отчаиваться, ведь всегда наготове есть банк непрофильных активов «Траст», используемый для утилизации токсичных активов других банков.

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