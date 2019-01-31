​15 лайфхаков для покупателей машин с пробегом

Рули страховками грамотно Фото: Paulpaladin/Depositphotos.com

Грамотная покупка машины с пробегом позволяет выиграть в цене, не сильно проиграв в качестве. Но выбирать автомобиль и страховать его после покупки нужно тоже с умом.

В поисках мечты

Первый вопрос: где искать подержанный автомобиль? Объявления на профильных ресурсах — самый удобный вариант, но здесь есть серьезные риски. Очень много криминальных или просто битых авто, которым провели «предпродажную подготовку» в среднем сегменте: они достаются продавцам в среднем за 200—300 тыс. рублей, а «уходят» от них уже на несколько сот тысяч дороже. Некачественную машину высокого класса продать сложнее, так как у производителей премиального сегмента существует множество «тайных знаков».

Есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание, читая объявления.

Должно насторожить:

— если объявление выглядит слишком выгодным, а продавец просит «забронировать машину», перечислив ему на счет 5 тыс. рублей (скорее всего, это просто мошенники);

— нежелание владельца общаться по телефону;

— если номер телефона продавца не соответствует указанному региону или относится к коммерческой серии (они создаются для оказания платных услуг, СМС и звонки могут вам дорого обойтись);



— очень маленький срок (два-три месяца) владения автомобилем (задайте вопрос, почему продают так быстро, внимательно выслушайте ответ).

В 2018 году продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России, по данным Ассоциации европейского бизнеса, составили свыше 1,8 млн штук — на 12,8% больше, чем в 2017-м. Продажи машин с пробегом в минувшем году, по данным аналитического агентства «Автостат», оказались выше почти в три раза — 5,4 млн штук.

Проверка документов

Онлайн-тест

Совет 1. Попросите продавца прислать VIN и номер свидетельства о регистрации ТС, вбейте их в программу «Автокод» (работает в Москве и Московской области), и она выдаст необходимую информацию: количество собственников, страховые случаи и ДТП с участием машины.

Вы можете также проверить данные заинтересовавшей вас машины на сайте ГИБДД и в Реестре залогового имущества. Без детализации такая информация будет бесплатной, а если необходима выписка, то ее можно получить за небольшие деньги (около 100 рублей).

Паспортные данные

При личной встрече начните с тщательного осмотра документов — паспорта транспортного средства (ПТС) и свидетельства о регистрации (СТС).

ПТС могут «замывать» — в ранее заготовленном ПТС от другого авто затирается часть символов и цифр в VIN, а затем наносятся необходимые цифры и буквы. Но если этим занимались мошенники-профессионалы, то самостоятельно вы это не обнаружите — нужно специальное увеличительное стекло и инфракрасный фонарик, в свете которого ПТС светится определенным образом. Присмотреться нужно обязательно, при возникновении подозрений лучше откажитесь от покупки машины с сомнительными документами.

У машины может оказаться дубликат ПТС, это не повод отказываться от ее покупки. Однако стоит задуматься, если дубликат ПТС был выдан взамен утраченного оригинала, поскольку это может означать наличие автомобиля-«двойника» с оригинальным ПТС. Часто бывает так, что даже у трехлетних авто оригинальный ПТС заполнен штампами (например, при частой смене места жительства или фамилии владельца) — это не страшно.

Общий осмотр машины

Совет 2. Посмотрите на ремнях безопасности бирки с годом их выпуска — они должны соответствовать году выпуска ТС. На криминальных машинах эти бирки могут быть отрезаны.

Совет 3. Проверьте таблички с VIN-кодом: под стеклом, под капотом и в салоне (либо на стойке двери, либо рядом с сиденьем водителя). Как раз по третьей табличке можно судить о том, не перебивались ли номера: если под капотом обычно просто перепаивают пластину, то тут нужно затирать надпись, это может быть заметно.

Совет 4. Обратите внимание на маркировку на стеклах автомобиля (в нижнем правом углу). На всех стеклах год в маркировке должен совпадать. Если нет — значит, оно менялось, то есть билось.

Совет 5. Загляните под коврики, в том числе в багажнике, проверьте клеммы на аккумуляторе на предмет окисления, откиньте задние сиденья. Не должно быть запаха сырости, плесени, мокрых мест. Часто со значительной скидкой продаются машины, которые в народе называют «утопленниками» — это авто, которые уходили под воду.

Выявление перекрашенных мест и замененных деталей

Совет 6. Кузовные дефекты часто скрывают за аксессуарами: накладками порогов, спойлерами, молдингами, наклейками. Если вы увидели большое количество нештатных навесных элементов, это подвод насторожиться.

Совет 7. Осматривайте детали на предмет зазоров между бамперами и кузовом. Если зазоры имеют разную толщину или искривление, это говорит о том, что машина «битая».

Совет 8. При косметических «правках» автомобиля в ход может идти даже лак для волос, суперклей и обычная изолента, но иногда скупщики проделывают буквально ювелирную работу, тогда обнаружить перекрашенные участки очень сложно. Однако все же со 100-процентной точностью подобрать цвет автомобиля невозможно.

Смотрите автомобиль в светлое время суток, чтобы разглядеть царапины и изъяны в покраске, но избегайте прямого попадания солнечных лучей на место осмотра. Под прямыми лучами солнца увидеть изъяны сложнее. Отойдите на 10 метров — и вы заметите элементы, которые перекрашивались. Также посветите фонариком — в его бликах перекрашенные детали виднее.

Совет 9. Можно также вооружиться толщиномером — специальным прибором, позволяющим определить расстояние от металла до поверхности. С помощью него можно вычислить, сколько слоев краски было нанесено. Однако этот прибор достаточно дорогостоящий и работает только на стальных деталях кузова.

Совет 10. Чаще всего при столкновениях страдают крылья и бамперы. Повторное окрашивание легко вычислить по бамперам — они поставляются на конвейер уже окрашенными. Отличить заводской тон бамперов от сервисного можно по шагрени (заметная неравномерность лакокрасочного покрытия на поверхности металла, выглядит как апельсиновая корка), сравнив с соседними элементами. Бамперы редко полируют около стыков с соседними деталями. Разнотон особенно заметен на серебристых, серых и синих цветах.

Совет 11. Откройте капот и «пустите» по нему магнит, завернутый в платок, проверьте в нескольких местах — он должен скользить (если вы слегка помогаете ему рукой) по всей длине капота. Если к какой-то определенной части магнит не притягивается, значит, это место подвергалось шпаклевке.

Совет 12. Под капотом для передних бамперов и за обшивкой в багажнике для задних бамперов можно увидеть, не снимались ли бамперы (видно, если снять лючок для доступа к проводке из багажника). Если снимали, то это является прямым свидетельством их замены/рихтовки и перекрашивания.



Совет 13. Постучите по бамперам — так вы определите сломанные клипс-крепежи и возможные заплатки (бамперы могут «сшивать» и потом шпаклевать, а изменение звука может это показать).

Совет 14. Проверьте соединительные болты: если деталь не демонтировалась, они не должны иметь ни царапин, ни сколов, ни других дефектов.

На самом же деле перекрашенные или замененные детали — не всегда повод отказаться от покупки автомобиля с пробегом. Если продавец честно объяснил, что произошло с машиной, а также рассказал про все этапы ее восстановления, вероятно, автомобиль сможет еще долго быть надежным средством передвижения. Качественная починка машины — это не плохо, бояться нужно не ремонта, а обмана.

Финальная проверка

На машинах часто «скручивают» пробег, эксперты советуют не доверять указанному на датчике количеству километров даже в салонах с хорошей репутацией.

Совет 15. Настоящий километраж можно проверить в специальной программе (можно договориться с продавцом о совместном визите на сервис для проверки), а можно просто посмотреть на педали и руль — если они стерты, то, скорее всего, пробег у машины больше, чем написано на спидометре.

Осмотр дна машины на подъемнике или «яме» (тоже можно сделать на сервисе) должен стать заключительным этапом проверки. По возможности сделайте сначала компьютерную диагностику.

Один из важных этапов проверки, которым нельзя пренебрегать, — самостоятельная поездка за рулем: нужно прислушаться к звучанию двигателя и определить возможные дефекты коробки.

Нужна ли страховка?

Обычно автомобили меняют через 3—5 лет — это основное предложение на вторичном рынке. К этому времени у автомобиля чаще всего заканчивается и страховка каско, которую владелец покупал с машиной в автосалоне. Новому хозяину предстоит решить, нужно ли ему каско.

Практика показывает, что к числу абсолютных лидеров по страховке каско традиционно можно отнести масс-сегмент: Renault Duster, Toyota Rav4, KIA Sportage/Rio/Cee'd, Hyundai Solaris/IX35, Ford Focus/Kuga. Если говорить про возраст, то основной сегмент каско — это автомобили не старше четырех лет.

Три — пять лет — это для современной машины вовсе не преклонный возраст. Машина сохраняет товарный вид и высокую остаточную стоимость, так что многие модели остаются привлекательными для угонщиков. К тому же автомобили с пробегом часто угоняют на запчасти. Чтобы оградить себя от высоких затрат при ремонте в случае ДТП или угоне, подержанные машины также лучше застраховать, но можно выбрать экономный вариант страховки.

Если вы уверенный в себе водитель, можете приобрести полис каско с франшизой (минимальная стоимость поломок, которую страховка не покрывает). То есть мелкие повреждения в рамках лимита франшизы вы оплатите сами, а в случае серьезных повреждений расходы возьмет на себя страховая. Таким образом, вы сможете и серьезно сэкономить на полисе, и обезопасить себя от существенных трат в будущем. Также можно застраховать машину только от угона и полной гибели, ведь известно, что б/у авто часто угоняют на запчасти. Такой полис будет стоить существенно дешевле. Скидка составит до 70% от стоимости полиса каско.

У некоторых страховщиков, например у «Ренессанс страхования» или «АльфаСтрахования», есть еще такой вариант, как полис каско с телематикой. Если вы установите телематическое устройство и покажете страховой, что вы водите по правилам и ответственно, есть шанс получить выгодный полис по очень выгодной цене. Скидка за полис с телематикой может доходить до 50%.

Даже если вы купили автомобиль с действующей страховкой, все равно нужно будет оформить ее на свое имя, потому что иначе полис будет недействителен: страховка оформляется на водителя, а не на машину.

Сергей ДЕМИДОВ, управляющий директор по автострахованию группы «Ренессанс страхование», для Banki.ru

