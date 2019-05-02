​Пять городов, которые стоит посетить в майские праздники

Банки.ру выбрал пять городов для путешествия в майские праздники Фото: Banki.ru

В России много удивительных мест, но можно никогда не побывать там, даже если вы живете относительно недалеко. Банки.ру предлагает пять вариантов для тех, кто любит экономные и недолгие путешествия.

Зарайск



Этот маршрут не очень популярен у туристов, предпочитающих находящиеся поблизости Коломну и Рязань. Между тем в этом городе есть настоящий кремль, сооруженный в XVI веке. Он считается самым маленьким в России, зато прекрасно сохранился. Сам Зарайск упоминается в летописях XII века. Город неоднократно подвергался набегам татар, здесь побывали отряды Лжедмитрия. По легенде, здесь похоронен русский богатырь Евпатий Коловрат. Дмитрий Пожарский был здесь воеводой. В городе много памятников XVIII—XIX веков, церквей и купеческих особняков, а также есть исторический, археологический и художественный музей.





Что посмотреть:



Кремль;

Гостиный двор и церковь Троицы;

плотина на реке Осетр;

Музей-усадьба Достоевских в деревне Даровое.

Где переночевать и пообедать

Гостиниц в Зарайске мало, так что, возможно, придется искать варианты, например, в Луховицах. Номер на двоих стоит от 1,5 тыс. рублей. Цены в кафе достаточно демократичные, хотя есть и несколько ресторанов (в том числе японской кухни). Бизнес-ланч на двоих обойдется в 500—600 рублей.

Юрьев-Польский



Очаровательный городок во Владимирской области с населением около 20 тыс. человек, основанный в XII веке князем Юрием Долгоруким. Исторический центр реконструируется. Есть храм XIII века, монастырь, остатки земляного вала и торговые палаты. В XVII веке город был сожжен поляками. Здесь снимался «Золотой теленок». Неподалеку находятся Переславль-Залесский, Александров и Суздаль.



Что посмотреть:



Михайло-Архангельский монастырь;

Георгиевский собор;

остатки валов Юрьев-Польского кремля.

Где переночевать и пообедать

В городе несколько гостиниц, в том числе в центре. Номер на двоих обойдется в 1,5 тыс. рублей. В некоторых гостиницах вам предложат завтрак. В местных кафе средний чек — 600 рублей, но можно найти более бюджетный вариант — столовую.

Муром



По дороге к родине Ильи Муромца можно заехать в Гусь-Хрустальный, чтобы полюбоваться чудесами Музея хрусталя им. Мальцовых. Правда, этот город не такой древний, как Муром, который упоминается еще в скандинавских сагах и «Повести временных лет». В Муроме много купеческих домов, деревянных построек, музеи и, конечно, памятник Илье Муромцу. По преданию, богатырь родился именно в этих местах (село Карачарово), хотя по некоторым версиям этимология слова «муром» восходит к финно-угорскому племени. В Муроме проходят былинные состязания, фестивали ремесел, а еще только здесь можно купить старинный муромский калач.







Что посмотреть:



Спасо-Преображенский монастырь;

Свято-Троицкий женский монастырь;

Былинный камень;

Муромский историко-культурный музей;

Театр-музей Ильи Муромца.

Где переночевать и пообедать

В Муроме много гостиниц, можно снять апартаменты или остановиться в частной квартире. Цены начинаются от 1,2 тыс. рублей. За эти деньги можно снять семейный номер с ванной или душем. С учетом многочисленных туристов в городе достаточно много ресторанов и кафе. Пообедать в провинциальном кафе на двоих стоит около 1 тыс. рублей.

Мышкин



Расположен в Ярославской области. Отличный вариант побывать на Волге-матушке и заодно по дороге посмотреть на старинный русский город Углич, где был зарезан царевич Дмитрий. Можно также завернуть в Калязин, чтобы увидеть затопленную колокольню Никольского собора. По легенде, название Мышкину дал князь Федор Мстиславский, который прилег на берегу отдохнуть, но его разбудила мышь. Выяснилось, что она спасла его от змеи. Сюда можно добраться через плотину или на автомобильном пароме. В городе много маленьких музеев, отличные места для прогулок.







Что посмотреть:



Музей Мыши;

Мышкины палаты;

Музей водки Петра Смирнова;

Мышкинский народный музей.

Где переночевать и пообедать

С гостиницами полный порядок, цены в среднем — 2—3 тыс. за номер на двоих, апартаменты обойдутся вдвое дороже. В ресторане, где предлагают блюда древнерусской кухни и крафтовое пиво, можно уложиться в сумму 1,5 тыс. рублей на двоих.

Плес

Небольшой город-курорт на Волге в Ивановской области. Несмотря на удаленное расположение от столицы, здесь привыкли к туристам. Ехать сюда стоит, если вам по душе творчество Левитана и Саврасова. Для рыбаков это настоящая Мекка! Вся жизнь города сосредоточена на набережной, но советуем прогуляться и по частному сектору — вас ждет много неожиданных открытий. Обязательно погладьте кошку Муху и посидите на скамеечке с «Дачницей».





Что посмотреть:



Гора Левитана;

Дом-музей Левитана;

Музейно-выставочный комплекс «Присутственные места»;

водная экскурсия.

Где переночевать и пообедать

В самом Плесе достаточно много гостиниц и крохотных отельчиков. Если повезет, можно найти жилье и за 1 тыс. рублей, комната с видом на Волгу обойдется в несколько раз дороже. В среднем комфортабельный номер в отеле стоит 4 тыс. рублей. На набережной есть рестораны и кафе, но цены, как правило, на уровне московских. Зато в меню масса уникальных рыбных блюд. Обязательно попробуйте местную выпечку с рыбой горячего копчения — углы.

Редакция Банки.ру желает всем отличных выходных!

Как мы считали. Стоимость поездки оценивалась для двух человек на автомобиле с учетом одного дня пребывания в гостинице, а также одного посещения кафе или ресторана. Для расчета расходов на горючее был взят средний показатель — 9 л / 100 км. В «пакет» путешественника мы также включили стоимость посещения местных достопримечательностей. Разумеется, реальные расходы зависят от индивидуальных предпочтений туристов, покупок и дополнительных услуг (экскурсии и прочее).